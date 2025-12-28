Házenkáři zahájili přípravný kemp před ME, opory z ciziny se připojí v lednu

Český celek začíná ladit formu na vrchol sezony, do Zubří se sjelo 17 hráčů. „Je to pro nás začátek přípravy na mistrovství Evropy bez hráčů z Německa a Švýcarska, kde mají klubové povinnosti. Budeme pokračovat v naší práci,“ prohlásil pro svazový web Kubeš.
První pozvánku na kemp národního A-týmu dostali Jan Baumruk a Filip Tůma hrající na pozici spojky. „Myslím si, že nám tahle situace dává možnost poznat hráče, kteří ještě v národním týmu nebyli. Chceme se podívat na jejich vývoj,“ podotkl Kubeš.
Na závěr soustředění český tým odehraje přípravný zápas s Alžírskem, na který nebude mít přístup veřejnost. V pátek se mužstvo sejde znovu již s oporami ze zahraničí a bude se chystat v Brně. V úterý 6. ledna pak reprezentanti nastoupí ke generálce na vrcholný turnaj, ve Vídni se utkají v přípravě s Rakouskem.
Šampionát začne 15. ledna a hostit jej budou Dánsko, Norsko a Švédsko. Český tým odehraje celou základní skupinu v Oslu, kde postupně změří síly s favorizovanými Francií a domácím výběrem a poté s Ukrajinou. Do další fáze postoupí první dva celky.
Nominace českých házenkářů na kemp v Zubří:
Brankáři: Šimon Mizera (Ringsted/Dán.), Petr Mokroš (Karviná).