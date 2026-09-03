Házenkářské ME pokřtí novou brněnskou arénu. Češky chtějí v nabité skupině uspět

Sám během své dlouhé hráčské kariéry nezažil možnost nastoupit na velkém turnaji doma před zaplněnými tribunami. Teď věří, že jeho nástupkyně si tento zážitek užijí naplno. „Můj jednoznačný cíl byl přivést sem tu nejlepší házenou,“ vysvětluje.
Český tým přitom nečeká jednoduchá skupina. Nizozemsko patří k evropské špičce, Chorvatky už mají zkušenosti s bojem o medaile a Rakousko může být soupeřem, proti němuž se budou české hráčky prát o důležité body. Zápasy základní skupiny jsou na programu 4., 6. a 8. prosince, přičemž Češky nastoupí postupně proti Nizozemsku, Chorvatsku a Rakousku.
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Právě domácí prostředí může být pro český tým důležitou zbraní. Spojka Veronika Holečková věří, že proti Chorvatsku může atmosféra českému týmu pomoci. Karolína Pejšová zase označuje možnost zahrát si domácí šampionát za osobní motivaci, která se nemusí opakovat. „Taková možnost se naskytne možná tak jednou za celou kariéru,“ říká.
O konečné nominaci přitom ještě není rozhodnuto. Trenérský tým bude vybírat z širšího okruhu hráček a definitivní seznam má být znám až na konci listopadu. Zdráhala věří, že trenéři poskládají nejsilnější možný tým. A doufá také, že jej poženou plné tribuny.
V Brně se přitom neodehraje jen šest zápasů základní skupiny. Organizátoři chystají také velkou fanzónu v pavilonu P na výstavišti, která má nabídnout program i lidem, kteří přijdou za házenou třeba poprvé.
Právě v jihomoravské metropoli k tomu budou mít mimořádnou kulisu. Euro bude vůbec první velkou akcí v nové aréně, která se v prosinci otevře sportovnímu světu. Zdráhala přiznává, že právě to představuje i určité riziko. Přesto věří, že pořadatelé zvládnou svou premiéru bez zásadních problémů.
Stavba má být investorovi předána 25. října. Podle tiskové mluvčí T ARENY Edity Smělíkové v hale v současnosti pokračují dokončovací práce, například na multimediální kostce a sedačkách, dokončují se také velké LED obrazovky na fasádě, parkoviště a příjezdové cesty. Následovat bude kolaudační řízení.
„Opravdu je to první akce, která v nové hale proběhne,“ potvrzuje Smělíková. Před šampionátem sice proběhnou dílčí zkoušky provozu, samotné EURO však bude první ostrou zatěžkávací zkouškou celého komplexu. A zároveň první příležitostí ukázat, co nová hala umí.
K dispozici bude například výše zmíněna velká multimediální kostka, světelný digitální podhled, moderní ozvučení a obří LED plochy na fasádě.
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Domácí šampionát přitom nemá zůstat jen několikadenní sportovní událostí. Svaz chce využít Euro také k tomu, aby přivedl k házené nové fanoušky a děti. „Domácí šampionát zvedne zájem o daný sport,“ říká Zdráhala. Česká házená v posledních letech získala pořadatelství dalších významných akcí a právě domácí turnaje vnímá jako cestu, jak sport dostat k širšímu publiku.
Zájem o vstupenky už nyní podle svazu těší. Největší poptávka je po nejvyšší kategorii, další vstupenky jsou stále v prodeji a organizátoři věří, že novou halu zaplní. Vstupenky na jeden hrací den stojí od 890 korun, všechny hrací dny potom vyjdou nejméně na 2070 korun. Pro rodiny s dětmi je vstupné zvýhodněné. K dostání jsou vstupenky na webových stránkách samotného šampionátu.