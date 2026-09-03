Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Házenkářské ME pokřtí novou brněnskou arénu. Češky chtějí v nabité skupině uspět

Autor:
  17:39
Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese...

Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese název T-Mobile arena. (2025) | foto: T-Mobile

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...
Veronika Holečková a Julie Franková brání v zápase s Dánskem.
Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese...
Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese...
10 fotografií
Brno dostane v prosinci velký sportovní dárek. Nová T Arena na výstavišti poprvé přivítá diváky při mistrovství Evropy házenkářek a domácí reprezentace bude přímo u toho. V Brně odehraje všechny tři zápasy základní skupiny. Po 36 letech tak Česko znovu hostí ženské Euro. „Pro každého sportovce je hrát tak velký turnaj doma to největší, co může být,“ říká prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala.

Sám během své dlouhé hráčské kariéry nezažil možnost nastoupit na velkém turnaji doma před zaplněnými tribunami. Teď věří, že jeho nástupkyně si tento zážitek užijí naplno. „Můj jednoznačný cíl byl přivést sem tu nejlepší házenou,“ vysvětluje.

Český tým přitom nečeká jednoduchá skupina. Nizozemsko patří k evropské špičce, Chorvatky už mají zkušenosti s bojem o medaile a Rakousko může být soupeřem, proti němuž se budou české hráčky prát o důležité body. Zápasy základní skupiny jsou na programu 4., 6. a 8. prosince, přičemž Češky nastoupí postupně proti Nizozemsku, Chorvatsku a Rakousku.

České házenkářky se favoritkám z Dánska vyrovnaly až po půli, vynikla Desortová

Právě domácí prostředí může být pro český tým důležitou zbraní. Spojka Veronika Holečková věří, že proti Chorvatsku může atmosféra českému týmu pomoci. Karolína Pejšová zase označuje možnost zahrát si domácí šampionát za osobní motivaci, která se nemusí opakovat. „Taková možnost se naskytne možná tak jednou za celou kariéru,“ říká.

O konečné nominaci přitom ještě není rozhodnuto. Trenérský tým bude vybírat z širšího okruhu hráček a definitivní seznam má být znám až na konci listopadu. Zdráhala věří, že trenéři poskládají nejsilnější možný tým. A doufá také, že jej poženou plné tribuny.

V Brně se přitom neodehraje jen šest zápasů základní skupiny. Organizátoři chystají také velkou fanzónu v pavilonu P na výstavišti, která má nabídnout program i lidem, kteří přijdou za házenou třeba poprvé.

Právě v jihomoravské metropoli k tomu budou mít mimořádnou kulisu. Euro bude vůbec první velkou akcí v nové aréně, která se v prosinci otevře sportovnímu světu. Zdráhala přiznává, že právě to představuje i určité riziko. Přesto věří, že pořadatelé zvládnou svou premiéru bez zásadních problémů.

Stavba má být investorovi předána 25. října. Podle tiskové mluvčí T ARENY Edity Smělíkové v hale v současnosti pokračují dokončovací práce, například na multimediální kostce a sedačkách, dokončují se také velké LED obrazovky na fasádě, parkoviště a příjezdové cesty. Následovat bude kolaudační řízení.

„Opravdu je to první akce, která v nové hale proběhne,“ potvrzuje Smělíková. Před šampionátem sice proběhnou dílčí zkoušky provozu, samotné EURO však bude první ostrou zatěžkávací zkouškou celého komplexu. A zároveň první příležitostí ukázat, co nová hala umí.

K dispozici bude například výše zmíněna velká multimediální kostka, světelný digitální podhled, moderní ozvučení a obří LED plochy na fasádě.

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Domácí šampionát přitom nemá zůstat jen několikadenní sportovní událostí. Svaz chce využít Euro také k tomu, aby přivedl k házené nové fanoušky a děti. „Domácí šampionát zvedne zájem o daný sport,“ říká Zdráhala. Česká házená v posledních letech získala pořadatelství dalších významných akcí a právě domácí turnaje vnímá jako cestu, jak sport dostat k širšímu publiku.

Zájem o vstupenky už nyní podle svazu těší. Největší poptávka je po nejvyšší kategorii, další vstupenky jsou stále v prodeji a organizátoři věří, že novou halu zaplní. Vstupenky na jeden hrací den stojí od 890 korun, všechny hrací dny potom vyjdou nejméně na 2070 korun. Pro rodiny s dětmi je vstupné zvýhodněné. K dostání jsou vstupenky na webových stránkách samotného šampionátu.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Karlovy Vary vs. LitvínovHokej - - 3. 9. 2026:Karlovy Vary vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.06
  • 12.00
  • 25.00
Darderi vs. SvrčinaTenis - Dvouhra - 2. kolo - 3. 9. 2026:Darderi vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 1:1
  • 1.30
  • -
  • 3.40
Tappara vs. LiberecHokej - 1. kolo - 3. 9. 2026:Tappara vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.90
  • 3.80
  • 3.90
Plzeň vs. Rögle BKHokej - 1. kolo - 3. 9. 2026:Plzeň vs. Rögle BK //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.10
  • 3.50
  • 2.25
Ósakaová vs. SiniakováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 3. 9. 2026:Ósakaová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Pardubice vs. TychyHokej - 1. kolo - 3. 9. 2026:Pardubice vs. Tychy //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.10
  • 10.00
  • 20.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...

US Open ONLINE: Siniaková čelí ve druhém kole Ósakaové, Svrčina ztratil první set

Sledujeme online
Dalibor Svrčina v prvním kole US Open

Program US Open, posledního grandslamu sezony, pokračuje zbylými zápasy druhého kola. V akci je Dalibor Svrčina, jehož soupeřem je Ital Luciano Darderi, a Kateřina Siniaková, která hraje proti...

3. září 2026  17:05,  aktualizováno  17:56

Omrzel si podmanil andaluskou zkoušku. Masovi v červeném favorité nestačili

Aktualizujeme
Enric Mas v obklopení svých týmových kolegů z Movistaru.

V pohoří Los Filabres se čekala bitva favoritů celkového pořadí. A skutečně na ni i došlo. Enric Mas v červeném trikotu na závěrečném výšlapu k observatoři Calar Alto pláchl svým soupeřům a navýšil...

3. září 2026  12:33,  aktualizováno  17:52

Házenkářské ME pokřtí novou brněnskou arénu. Češky chtějí v nabité skupině uspět

Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese...

Brno dostane v prosinci velký sportovní dárek. Nová T Arena na výstavišti poprvé přivítá diváky při mistrovství Evropy házenkářek a domácí reprezentace bude přímo u toho. V Brně odehraje všechny tři...

3. září 2026  17:39

ONLINE: Hokejová Liga mistrů začala. Bílí Tygři prohrávají, hraje i Plzeň, pak Dynamo

Sledujeme online
Radost libereckých hokejistů po gólu v přípravném duelu s Hradcem Králové.

Startuje nový ročník hokejové Ligy mistrů. A hned v první hrací den jsou v akci všichni tři čeští zástupci. Liberec nastupuje od 17.30 na ledě Tappary Tampere, Plzeň ve stejný čas doma čelí Rögle,...

3. září 2026  17:15,  aktualizováno  17:37

Ženským fotbalem proudí peníze. Kluby utratily za přestupy rekordní sumu

ilustrační snímek

Ženský fotbal má za sebou rekordní přestupové období. Kluby za hráčky v létě utratily 24,6 milionu eur, což je dvojnásobek oproti loňsku.

3. září 2026  16:46

Czech Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Luke Humphries ve finále šipkařského mistrovství světa

Dvanáctým turnajem série PDC European Tour je Czech Darts Open, hraje se 4. až 6. září 2026 v Praze-Letňanech. Přečtěte si jaké je složení hráčů, kde turnaj sledovat a kde pořídit vstupenky.

3. září 2026  16:43

A znovu Vacek. Český cyklista vyhrál na ZLM Tour i druhou etapu a zvýšil náskok

Mathias Vacek v barvách stáje Lidl během závodu Kolem Německa

Mathias Vacek po triumfu v úvodní časovce vyhrál i druhou etapu cyklistického závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Po desátém triumfu v profesionální kariéře zvýšil jezdec elitní stáje Lidl-Trek náskok v...

3. září 2026  16:43

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich...

3. září 2026  16:25

Kde sledovat US Open 2026 živě? Live streamy online i v TV

Carlos Alcaraz pózuje s pohárem pro šampiona US Open.

Možností, jak sledovat tenisový grandslam US Open 2026, je hned několik. V tomto článku zjistíte, že jsou nejlepší volbou sázkové kanceláře, které nabízí live streamy zdarma. Vysílání ale zájemci...

3. září 2026  16:25

Rasismus v polském fotbale. Fanoušci dělali na slavícího útočníka opičí skřeky

Korona Kielce II v polském poháru vyzvala Radomiak Radom.

Utkání prvního kola Polského poháru mezi rezervou Korony Kielce a Radomiakem Radom zastínilo rasistické chování domácích fanoušků. Na útočníka Ronalda Alfonsa Lumunga totiž začali dělat opičí skřeky.

3. září 2026  16:15

První liga mění program. Její vítěz bude mít víc času pro přípravu na baráž o extraligu

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Vítěz první hokejové ligy bude mít oproti minulé sezoně více času na přípravu před baráží o extraligu. Vedení druhé nejvyšší domácí soutěže upravilo program tak, aby se zvýšila šance jeho zástupce na...

3. září 2026  15:17,  aktualizováno  16:03

Češky a předchozí MS. Kondiční specialista vzpomíná na 17 týdnů přípravy i top partu

Premium
Aleš Kaplan.

Od našeho zpravodaje v Německu Díky basketbalu se podíval na olympijské hry v Londýně, české ženské reprezentaci přihlížel také při posledních dvou účastech na světových šampionátech. Viděl domácí stříbrné štěstí v roce 2010 a o...

3. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.