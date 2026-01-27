Kauza jako v Karviné. Házenkář na ME odposlouchával díky tabletu soupeře

Autor: ,
  14:36
Portugalský házenkář Miguel Neves se na mistrovství Evropy postaral o rozruch, když v závěru předposledního zápasu čtvrtfinálové části proti Norsku na tabletu poslouchal, o čem soupeř mluví během oddechového času. Jeho tým v závěru udržel nerozhodný stav 35:35.

Portugalský házenář Miguel Neves. | foto: Sebastian Elias UthAP

„Hrál jsem v Norsku tři roky a mám norskou přítelkyni, takže mluvím a rozumím norsky. Snažil jsem se získat malou výhodu a zjistit, co se chystají udělat. Pak jsem se na to mohl v obraně připravit,“ řekl Neves po utkání v Herningu dánské televizní stanici TV2Sport. „Myslím, že to bylo naprosto fér. Podle mě na tom není nic špatného.“

Špioni jako my. Natáčet oddechové časy, nebo ne? Mementem je finále házené

Evropská házenkářská federace vidí situaci jinak. „Pro používání těchto pomůcek, které mají pomáhat hráčům a trenérům v taktice, tímhle způsobem nemá EHF pochopení. Považujeme to za neférové a není to v zájmu hry,“ uvedla na dotaz norského listu Dagbladet.

Podobná kauza se řešila během loňského finále extraligy házenkářů mezi Karvinou a Plzní. Baník si stěžoval, že Západočeši mohli sledovat obsah týmových time outů. „Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že do konce aktuální sezony nebude Česká televize moci pořizovat audio/video záznamy z timeoutů během utkání,“ sdělil tehdy karvinský klub.

Vstoupit do diskuse
Témata: házená
Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. LitvínovHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
27. 1. 17:30
  • 1.84
  • 4.36
  • 3.47
Č. Budějovice vs. K. VaryHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Č. Budějovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
27. 1. 17:30
  • 2.50
  • 4.10
  • 2.40
Plzeň vs. KometaHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Plzeň vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
27. 1. 17:30
  • 2.08
  • 3.88
  • 3.10
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
27. 1. 18:00
  • 2.28
  • 4.05
  • 2.66
Pardubice vs. KladnoHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Pardubice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
27. 1. 18:00
  • 1.50
  • 4.70
  • 5.49
Liberec vs. VítkoviceHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Liberec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
27. 1. 18:00
  • 1.68
  • 4.41
  • 4.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Červenka s Rulíkem fasovali olympijskou kolekci. Fanoušci dál rozebírají její vzhled

Češi na olympiádu.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík, jeho asistent Tomáš Plekanec, generální manažer Jiří Šlégr a kapitán Roman Červenka si v pondělí převzali a vyzkoušeli olympijskou kolekci určenou pro...

27. ledna 2026  15:05

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

27. ledna 2026  14:56

Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se...

Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na...

27. ledna 2026  14:44

Kauza jako v Karviné. Házenkář na ME odposlouchával díky tabletu soupeře

Portugalský házenář Miguel Neves.

Portugalský házenkář Miguel Neves se na mistrovství Evropy postaral o rozruch, když v závěru předposledního zápasu čtvrtfinálové části proti Norsku na tabletu poslouchal, o čem soupeř mluví během...

27. ledna 2026  14:36

Cíle sportovního ředitele Pardubic: Profit z prodeje hráčů, výhledově Konferenční liga

Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem...

S novým majitelem přišel do fotbalových Pardubice i nový sportovní ředitel Jiří Bílek a velmi vysoké cíle. Nečekejte ale, že klub teď bude pro jejich dosažení investovat stamiliony do hráčských...

27. ledna 2026  14:20

Legendy začaly přebírat Litvínov. Šlégr: Nebudeme sekat hlavy. Mládež změnu vítá

Jiří Šlégr a Kamil Havelka, budoucí akcionáři hokejového Litvínova.

Na jedné straně současné vedení klubu, které si nepadlo (nejen) s fanoušky do oka, na druhé budoucí vlastníci reprezentovaní slavnými odchovanci Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Hokejový Litvínov...

27. ledna 2026  13:54

Náhrada za Preciada je z Premier League. Sparta si vyhlédla Sonneho z Burnley

Oliver Sonne Christense z Burnley se s peruánskou vlajkou raduje z druhé příčky...

Náhrada za Ángela Preciada bude z Premier League. Sparta dotahuje příchod Olivera Sonne Christensena z Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. „Ano, Sparta má zájem,...

27. ledna 2026  13:39

Alcaraz i Sabalenková zvládli v Melbourne čtvrtfinále. Siniaková končí v mixu

Aryna Sabalenková slaví výhru ve čtvrtfinále Australian Open.

Carlos Alcaraz a Aryna Sabalenková postoupili na tenisovém Australian Open do semifinále, oba pokračují turnajem bez ztráty setu. Španěl porazil ve čtvrtfinále domácího Alexe de Minaura 7:5, 6:2,...

27. ledna 2026  6:54,  aktualizováno  13:32

Ben Cristovao vydal píseň Vlajka. Má motivovat české olympioniky

Ben Cristovao vydal motivační song Vlajka. Inspiroval se tlakem, který zažívají...

Blížící se hry v Miláně a Cortině znovu otevírají prostor nejen sportovním výkonům, ale i hudbě, která má sportovce podpořit v jednom z nejvypjatějších momentů jejich kariéry. Dalším českým...

27. ledna 2026  13:30

Sjezd, či slalom? Obojí! Emma Aicherová, lyžařský úkaz i nezmar

Němka Emma Aicherová během super-G v italském Tarvisiu

Tu otázku dostala i po slalomu ve Špindlerově Mlýně. „Emmo, dokázala byste vybrat svou nejoblíbenější disciplínu?“ Dlouze se zamyslela, pokývala hlavou, načež se usmála: „Ne, vážně to nejde.“ Němka...

27. ledna 2026  13:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dostali jsme za uši, přiznal sparťan Raška. Trenér je pokutuje jen za nesmyslné fauly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci.

Přesně takový zápas potřebovali. Dočkat se výhry v domácím prostředí, kde se jim zrovna dvakrát nedaří. Ve 46. extraligovém kole proti Olomouci mohli sparťanští hokejisté po triumfu 6:3 slavit. „Snad...

27. ledna 2026  13:21

Slavia našla náhradu za Staňka na Slovensku. Miloševič má tým posunout

Nenad Miloševič, nový trenér basketbalové Slavie.

Novým koučem basketbalistů pražské Slavie se stal Nenad Miloševič, uvedl klub na webu. Na lavičce srbský rodák se slovenským pasem vystřídal Pavla Staňka, který ve funkci skončil v pondělí.

27. ledna 2026  12:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.