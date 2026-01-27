Kauza jako v Karviné. Házenkář na ME odposlouchával díky tabletu soupeře

„Hrál jsem v Norsku tři roky a mám norskou přítelkyni, takže mluvím a rozumím norsky. Snažil jsem se získat malou výhodu a zjistit, co se chystají udělat. Pak jsem se na to mohl v obraně připravit,“ řekl Neves po utkání v Herningu dánské televizní stanici TV2Sport. „Myslím, že to bylo naprosto fér. Podle mě na tom není nic špatného.“
Špioni jako my. Natáčet oddechové časy, nebo ne? Mementem je finále házené
Evropská házenkářská federace vidí situaci jinak. „Pro používání těchto pomůcek, které mají pomáhat hráčům a trenérům v taktice, tímhle způsobem nemá EHF pochopení. Považujeme to za neférové a není to v zájmu hry,“ uvedla na dotaz norského listu Dagbladet.
Podobná kauza se řešila během loňského finále extraligy házenkářů mezi Karvinou a Plzní. Baník si stěžoval, že Západočeši mohli sledovat obsah týmových time outů. „Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že do konce aktuální sezony nebude Česká televize moci pořizovat audio/video záznamy z timeoutů během utkání,“ sdělil tehdy karvinský klub.