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Česká mentalita nenastoupila. Maminka Jeřábková už plánuje přesun do Dánska

Ervín Schulz
  13:24
V únoru oslavila třicátiny, v březnu se stala šťastnou maminkou. Plzeňské házenkářce Markétě Jeřábkové se protočily životní hodnoty, ale v nové etapě nehodlá zapomenout ani na svůj sport. Pomalu se vrací k tréninku a v červenci plánuje se synkem a celou rodinou přesun do dánského Odense, kde má ještě na rok platnou smlouvu.
Česká házenkářka Markéta Jeřábková ve čtvrtfinále mistrovství světa

Česká házenkářka Markéta Jeřábková ve čtvrtfinále mistrovství světa | foto: AP

Markéta Jeřábková střílí v zápase s Černou Hornou.
Markéta Jeřábková (vpravo) střílí v utkání proti Srbsku.
Natašu Lovričovou ze Srbska brání Veronika Malá a Markéta Jeřábková.
Markéta Jeřábková a Markéta Šustáčková urputně brání srbskou soupeřku Katarinu...
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„Tatínek a zároveň můj přítel kývnul, jeho dcera také. Pojedeme tam kompletní. Kdyby jeden z těchto článků nefungoval, tak bychom do toho jít nemohli. Jsme jeden celek, do kterého to všechno zapadá,“ líčila Jeřábková na tiskové konferenci platformy Bez frází v Plzni.

Ve středu se zúčastní tradiční charitativní akce, na stadionu plzeňského Petřína se objeví s dalšími osobnostmi na podporu postižených dětí.

Bliklo někdy ve vašich plánech, že s příchodem miminka ukončíte házenkářskou kariéru?
Takové myšlenky nebyly. Je to dané i tím, že jsem se vždy pohybovala v klubech, kde už maminky byly. Viděla jsem, že to jde. Kdybych byla první, možná by nastoupila taková česká mentalita, že musím být jen matka, hospodyňka, pradlena... Já domácí práce ráda vykonávám, ale zároveň je třeba dál žít život. Dítětem to nekončí, naopak ho musíte vzít s sebou, provázet a ukázat mu něco jiného.

Sever, moje srdcovka. Házenkářka Jeřábková o přestupu i životě v Dánsku

V Odense vám dávají k návratu tolik času, kolik potřebujete?
Ve Skandinávii už se chvíli pohybuji. Tamější mentalita je taková, že rodina je vždy číslo jedna, až pak práce a zábava. Takže netlačí. A já to mám nastavené stejně. Nenechala bych malého napospas, role matky je pro mě nejdůležitější. Ale když je možnost přizpůsobit to s rodinou i házené, jdeme do toho.

Jaký je tedy ideální scénář pro příští měsíce?
Příprava v Dánsku začíná v půli července, to se tam plánujeme přesunout. A jak to půjde, chtěla bych naskočit do rozjeté sezony. Když už do toho jdu, nechci se na nic vymlouvat a dát i házené sto procent. Asi i proto, že mi na věku bliklo třicet, sport nebude na furt.

Jak vás mateřství změnilo?
Nemůžete být nikdy připravený, dokud nepřijde realita. Musím říci, že jsem vyklidněnější, i když to může být paradox. Život stojí na něčem úplně jiném. Ne, že by se obrátil naruby, ale přišel nový, krásný impulz do celé naší rodiny. Asi můžu mluvit za všechny maminky, je to něco, jako když vám snesou domů anděla.

Takže nemáte pocit, že vůbec nic nestíháte?
Naštěstí tatínek, můj přítel funguje na... No, zase mu nebudu tak lichotit a říkat, že na sto procent, ale je zlatej. (úsměv) Když malý spinká nebo je v pohodě, vezme ho, trandí s ním a já se mohu v rámci možností věnovat tréninku. A pomáhají skvěle i babičky.

Opora národního týmu Markéta Jeřábková v Plzni

Trénujete už také s míčem?
Zatím je spíš v pootevřené skříni. Ale do něčeho už jsem se pustila. Čas běží, sezona za chvíli začíná a já chci do Dánska odjet v rámci možností tak, abych byla dobře připravená. Možná za rok v tuhle dobu budu mluvit úplně jinak, budu vyčerpaná a hotová. Ale dosud tréninky, které jsem absolvovala, proběhly tak, aniž bych pociťovala nějaké následky porodu.

Veronika Fenclová z plzeňského DHC po návratu na hřiště líčila, že má asi větší ránu díky tomu, jak malého nosí na rukou.
Tak tohle zatím nemůžu posoudit. (smích) Ale po fyzické stránce se cítím dobře. Jestli to takhle půjde dál, budu spokojená. Někdy mám pocit, že to jde až skvěle.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Šelbajh vs. BrunclíkTenis - - 9. 6. 2026:Šelbajh vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 0:1
  • 8.20
  • -
  • 1.07
Kolář vs. JungTenis - - 9. 6. 2026:Kolář vs. Jung //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 5:1
  • 1.05
  • -
  • 10.70
Stefaniniová vs. ValdmannováTenis - - 9. 6. 2026:Stefaniniová vs. Valdmannová //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 3.40
  • -
  • 1.30
Krejčíková vs. ZarazúováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 9. 6. 2026:Krejčíková vs. Zarazúová //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 0:0
  • 1.04
  • -
  • 12.20
Šalková vs. TubellováTenis - - 9. 6. 2026:Šalková vs. Tubellová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 14:00
  • 1.41
  • -
  • 2.65
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