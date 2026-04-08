Lovosický šéf Srba: Postup do semifinále chceme i pro Trkovského

„Věříme v postup, uděláme pro to maximum. Hrajeme i za Jardu Trkovského, chceme mu prodloužit kariéru,“ zmínil lovosický ředitel Vojtěch Srba čtyřiadvacetiletého reprezentanta, jenž po sezoně ze zdravotních důvodů skončí.
Po základní části čtvrté Zubří i páté Lovosice si v sérii hájí domácí prostředí, Lovci ustáli dva mečboly soupeře a z 0:2 srovnali na 2:2.
„V prvním zápase v Zubří jsem měl pocit, že nehrajeme play off, to utkání jsme hrozně lacino odevzdali. Ve druhém naopak chybělo trochu štěstí a klidu k tomu, abychom si odvezli výhru. Vážíme si toho, že jsme to doma ustáli a jdeme s čistou hlavou do rozhodujícího utkání. Vyždímáme ze sebe maximum,“ slibuje Srba.
Lovci potřebují zvrátit nepříznivé statistiky, v Zubří letos prohráli všechny tři bitvy – dvě v play off i jednu v základní části. „Je tam bouřlivé prostředí, Zubří hraje určitě výrazně líp doma než venku. Hraje to obrovskou roli, ale snad to zrovna teď zlomíme,“ přeje si šéf Lovosic.
Šok, reprezentant Trkovský končí v 24 letech s házenou. Zradilo ho zdraví
Zuberský trenér Ondřej Mika uznal, že Lovci vyrovnali sérii zaslouženě. „Od našeho týmu očekávám více. Na kluky jsem naštvaný, jak jsme si nedělní zápas nechali ujet. Těším se na páté utkání.“
Když lovosickému šéfovi oznámil reprezentant Jaroslav Trkovský, že po sezoně kvůli zdravotním potížím ukončí kariéru, překvapený nebyl. „Směřovalo to k tomu. Je to smůla, ale realita. Jeho poslední dvě sezony nebyly kvůli zdraví optimální, když se na podzim pomalu vracel do herního vytížení i kvality, přišlo další zranění a nejistota. Vyhodnotil to takhle a my to respektujeme.“
Už teď je jasné, že Trkovský nebude končit bez úspěchu, Lovcům pomohl k pohárovému zlatu. „Byl jedním z nejšťastnějších hráčů, tak snad to ještě nebude jeho poslední radost,“ věří Srba.
V pohárovém finále Lovci porazili obhájce Karvinou, úřadujícího ligového šampiona by v případě postupu přes Zubří potkali i v semifinále. Ať sezona dopadne jakkoliv, po ní tým opustí i trenér Ján Lajčák. A ligová medaile by pro něj i pro Trkovského byla ta nejlepší rozlučka.