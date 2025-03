Šéf Lovců před play off: Nejdeme se jen zúčastnit, o titulu pořád sníme

„Rozhodně se toho nechceme jen zúčastnit a předvést dobrý výkon, prvotní cíl je postup do semifinále, pak se můžeme bavit o dalších krocích,“ vyhlašuje lovosický ředitel Vojtěch Srba před čtvrtfinálovou sérií s Brnem.

Ta startuje v sobotu na palubovce soupeře, čtvrtého týmu po základní části. „Brno je hodně ambiciózní, každoročně obměňuje kádr. Možná na ně bude trochu větší tlak, protože vysoké cíle zatím nenaplnili. My jsme trochu pokazili základní část, ale teď to chceme obrátit v náš prospěch,“ přeje si šéf Lovců.

Papírově půjde o nejvyrovnanější čtvrtfinálovou sérii a potvrzuje to i dosavadní vzájemná bilance, doma slavili Lovci 33:23, v Brně padli 27:29. Na čtvrtou pozici, která by jim zajišťovala začínat play off doma, Lovosicím chyběly dva body. „Náš první cíl byl umístit se v elitní čtyřce, což jsme nesplnili, ale je to realita a teď musíme udělat maximum, abychom přesto uspěli. Musíme jít za hranu sebeobětování,“ velí Srba.

Vojtěch Srba, ředitel házenkářského klubu Lovci Lovosice.

V sezoně se tým potýkal s řadou zranění, také to ovlivnilo jeho umístění po dlouhodobé části extraligy. „Bylo to nepříjemné v tom, že zraněných hráčů bylo hodně, někteří dlouhodobě. Ale to ke sportu patří, teď sice máme pořád nějaké drobné šrámy, celkově jsme však v tom nejsilnějším složení,“ těší šéfa vyprázdněná marodka.

Lovce poprvé povede do vyřazovací části slovenský kouč Ján Lajčák, který začátkem roku nahradil odvolaného Romana Jelínka. „Po výkonnostním i výsledkovém poklesu tým potřeboval impulz, který přišel. A teď se uvidí, jestli si to přeneseme i do play off.“

Lovci v předešlých sezonách slavili dvakrát po sobě bronz, i když letos nejdou do finálových bojů jako favorit, nevzdávají se ani svého snu o titulu, který jim stále ve sbírce chybí. „Sníme, ale jsme realisté, Karviná je letos odskočená a vypadá perfektně. My se teď soustředíme na Brno, jsme nažhavení na finále sezony. A chceme si domů přivézt pozitivní výsledek.“

Série hraná na tři vítězná utkání startuje v sobotu a v neděli v Brně, příští víkend se hraje v Lovosicích. Případný pátý duel by hostilo Brno ve středu 2. dubna.