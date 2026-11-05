Lovosice se bojí o svého reprezentanta: Chotěborský? Snad to nebude vážné

„Už když tam odjížděl, měl drobný šrám. Nevím, jestli se mu to zhoršilo, uvidíme po podrobnějším vyšetření. Snad to nebude nic vážného,“ modlí se lovosický sportovní ředitel Vojtěch Srba.
Chotěborský v úvodních 10 zápasech extraligy nasázel 75 gólů a je nejlepším střelcem soutěže. „Jeho progres je hlavně v obraně, ale pořád se může zlepšovat. Křídlo už není jako před 25 lety, že při bránění týmu jen stojí a odpočívá, aktivita tam musí být. A v tom ještě rezervu má.“
Přesto se o třiadvacetiletého hráče zajímají zahraniční kluby, sám Chotěborský touží po bundeslize. „Když dostane zajímavou nabídku, nikomu nebudeme šlapat po štěstí,“ ujišťuje Srba.
S pozicí Lovosic v první extraligové trojce je po 10 kolech spokojený. „Tolik bodů jako letos jsme po startu soutěže neměli už dlouho, v některých věcech se propisuje práce nových trenérů,“ zmínil tandem Petr Mašát – Lukáš Hlavatý. Mužstvo převzali v létě. „A fungují trochu jinak, snaží se hodně pracovat na detailech.“
Lovosice zatím prohrály jen dvakrát – se čtvrtou Duklou 26:41 a s první Karvinou 27:29. „Na Dukle to byl náš nejostudnější výkon za dlouhé období, s Karvinou jsme měli špatný vstup, ale dokázali jsme se vrátit do zápasu,“ ocenil Srba. S Plzní, tedy dalším celkem z elitní čtyřky, Lovci uhráli remízu 29:29. A dokazují, že letos se mohou měřit s nejlepšími.
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„Chceme to každý rok, ale finále ligy bude za čtyři a půl měsíce, kdy startuje play off. Hlavně na to chceme být co nejlépe připravení, ale zároveň si musíme vybojovat dobrou výchozí pozici. Umístění v první čtyřce je náš základní cíl.“
Lovosice ho zatím plní, i když posily Daniel Doškář a Jakub Tóth zůstávají trochu za očekáváním. „Je to takový klasický první rok v novém klubu. Není to úplně ono, ale ten potenciál z nich určitě dostaneme,“ nepochybuje Srba.
Do sestavy Lovců by měli brzy naskočit dlouhodobí marodi – legendární vítěz Ligy mistrů Pavel Horák i Slovák Marek Hniďák. „Měl opravdu dlouhý výpadek, nedají se čekat zázraky, že hned bude v top formě. Horák už trénuje s týmem, jeho start je ještě blíž a brzy rozšíří naši konkurenci,“ říká šéf o třiačtyřicetiletém veteránovi.
Bude to jeho poslední sezona? „Věk se zastavit nedá, budeme to řešit v zimě, uvidíme. Naťukli jsme už i možnost, že by u nás po případném konci kariéry pokračoval v jiné roli, ale u něj bude záležet na jeho nastavení, kde bude chtít žít,“ nechává Srba otevřené všechny možnosti.
Po reprezentační pauze čeká Lovce osmifinále domácího poháru s Jičínem, loni v této soutěži slavili zlato po fantastickém finále s Karvinou. „I letos chceme dojít daleko a přes Jičín určitě postoupit,“ přeje si Srba.