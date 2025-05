Rozehrané to měly Lovosice skvěle, sérii hranou na dva vítězné zápasy rozjely drtivou výhrou 35:27 na Dukle a těšily se na domácí oslavy, jenže situace se začala obracet.

Nadpozemsky chytající Karel Šmíd byl strůjcem remízy 32:32 a v rozstřelu lapil tři sedmičky ze tří, v Praze Lovci ztratili jednogólové vedení devět vteřin před koncem a celý zápas v osmé sérii sedmiček po tyčce Martina Říhy.

„Hrábli jsme si úplně na dno, je vidět síla našeho mančaftu. Nevzdali jsme se a zase nám v závěru pomohl čaroděj dobroděj Šmíďák, on je ten hlavní hrdina,“ smekl před brankářem Dukly Michal Tonar, spojka vítězného týmu. „Je to krásná tečka za tou naší skvělou sezonou.“

Všechno mohlo být jinak, kdyby minutu před koncem sobotní bitvy proměnil sedmičku Pavel Chotěborský. Lovci by šli do dvougólového vedení, jenže jejich nejlepší střelec v klíčové chvíli selhal. Svou jedenáctou trefu v zápase nepřidal, jeho střelu zastavila tyč.

„Ta sedmička by asi rozhodla, ale bohužel, nedal jsem. Je mi hrozně, na jednu stranu jsme jako tým ukázali strašně velké srdce a odhodlání, po špatném začátku jsme to dokázali otočit. Ale sedmičky stejně jako u nás nedopadly dobře,“ litoval Chotěborský. Čtvrté místo nebral jako neúspěch. „Sezona byla nahoru dolů, měli jsme skvělý vstup, pak jsme ztráceli body s týmy, s nimiž jsme neměli. Čtvrté místo je pro nás vlastně docela dobré.“

Trenérovi, který v lednu tým převzal po odvolaném Romanu Jelínkovi, se to těsně po posledním zápase kousalo těžko. „Prohráli jsme na dvě tyčky, to je strašná škoda. Jsme samozřejmě smutní, je to už trošku i otázka štěstí či neštěstí. Měli jsme na to, abychom to uhráli,“ byl přesvědčený Lajčák.

I kouč Dukly Daniel Kubeš už se na konci rozhodující bitvy smiřoval s bramborovou medailí. „Už to vypadalo, že to Lovosice přetáhnou na svoji stranu, ale my jsme jim to na poslední chvíli vytrhli z rukou!“

Bronzový hattrick tak Lovci nezkompletovali, o to větší mají motivaci zabojovat v příští sezoně o vysněný titul.