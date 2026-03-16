Lovci budou ve čtvrtfinále nahánět Zubry: Ukážeme, že zisk poháru nebyla náhoda

Autor:
  14:46
Lovci budou nahánět Zubry. Nebude to scénka z pravěku, ale čtvrtfinále extraligy házenkářů. Lovosice v posledním kole základní části rozstřílely Brno 38:22, poskočily na páté místo a jejich prvním soupeřem v play off je Zubří.

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň. Karel Holubec z Lovosic děkuje se svým týmem fanouškům. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Věřím, že si tam dojedeme pro dvě vítězství a sílu pak předvedeme i doma. A ukážeme, že naše vítězství v Českém poháru nebyla žádná náhoda,“ zvolal Martin Říha, spojka lovosických Lovců.

Čtvrtfinále odstartuje za dva týdny, tedy v sobotu a neděli 28. a 29. března, na palubovce Zubří. Do Lovosic se série přesune o velikonočním víkendu. Další dvojice tvoří Karviná – Frýdek-Místek, Plzeň – Nové Veselí a Dukla – Brno.

Říhu potěšilo, jak jeho celek k utkání s Brnem přistoupil. A neukolébalo ho oslabení soupeře. „Bavili jsme diváky, vstřelili jsme hodně gólů, makali jsme, v obraně jsme byli tvrdí, brankáři nám pochytali. Jsem strašně rád, jak jsme se naladili na play off. Ale vím, že to bude úplně jiná soutěž,“ chápe.

Živel Lajčák dovedl Lovce k poháru, ale skončí. Nevybodnu se na to, tvrdí trenér

Lovci chtěli skončit po základní části v první čtyřce, což se jim i vinou zranění klíčových střelců nepovedlo. Vynahradili si to pohárovým triumfem po sladkém finálovém skalpu favorizované Karviné.

„S konečným umístěním úplně spokojený nejsem, ale vzhledem k průběhu sezony a toho, co nás potkalo, je to logické vyústění,“ míní lovosický trenér Ján Lajčák, který po sezoně v Lovosicích končí.

S derniérou základní části byl spokojený: „Zápas se vydařil, jsem za to rád. Vnímal jsem, že Brnu chybí hráči, ale chtěl jsem bez ohledu na to plné nasazení. A kluci byli koncentrovaní celý zápas, konečně jsme zabrali i v obranné fázi.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Giustino vs. ForejtekTenis - - 16. 3. 2026:Giustino vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
16. 3. 15:30
  • 2.06
  • -
  • 1.69
Zbrojovka Brno vs. Artis BrnoFotbal - 19. kolo - 16. 3. 2026:Zbrojovka Brno vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
16. 3. 18:00
  • 1.74
  • 3.69
  • 4.56
Cremonese vs. FiorentinaFotbal - 29. kolo - 16. 3. 2026:Cremonese vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
16. 3. 20:45
  • 4.22
  • 3.49
  • 1.98
Brentford vs. WolvesFotbal - 30. kolo - 16. 3. 2026:Brentford vs. Wolves //www.idnes.cz/sport
16. 3. 21:00
  • 1.58
  • 4.37
  • 5.83
Rayo Vallecano vs. LevanteFotbal - 28. kolo - 16. 3. 2026:Rayo Vallecano vs. Levante //www.idnes.cz/sport
16. 3. 21:00
  • 1.71
  • 3.88
  • 5.29
NY Rangers vs. Los AngelesHokej - - 17. 3. 2026:NY Rangers vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
17. 3. 00:00
  • 2.63
  • 4.02
  • 2.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.