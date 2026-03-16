Lovci budou ve čtvrtfinále nahánět Zubry: Ukážeme, že zisk poháru nebyla náhoda

„Věřím, že si tam dojedeme pro dvě vítězství a sílu pak předvedeme i doma. A ukážeme, že naše vítězství v Českém poháru nebyla žádná náhoda,“ zvolal Martin Říha, spojka lovosických Lovců.
Čtvrtfinále odstartuje za dva týdny, tedy v sobotu a neděli 28. a 29. března, na palubovce Zubří. Do Lovosic se série přesune o velikonočním víkendu. Další dvojice tvoří Karviná – Frýdek-Místek, Plzeň – Nové Veselí a Dukla – Brno.
Říhu potěšilo, jak jeho celek k utkání s Brnem přistoupil. A neukolébalo ho oslabení soupeře. „Bavili jsme diváky, vstřelili jsme hodně gólů, makali jsme, v obraně jsme byli tvrdí, brankáři nám pochytali. Jsem strašně rád, jak jsme se naladili na play off. Ale vím, že to bude úplně jiná soutěž,“ chápe.
Lovci chtěli skončit po základní části v první čtyřce, což se jim i vinou zranění klíčových střelců nepovedlo. Vynahradili si to pohárovým triumfem po sladkém finálovém skalpu favorizované Karviné.
„S konečným umístěním úplně spokojený nejsem, ale vzhledem k průběhu sezony a toho, co nás potkalo, je to logické vyústění,“ míní lovosický trenér Ján Lajčák, který po sezoně v Lovosicích končí.
S derniérou základní části byl spokojený: „Zápas se vydařil, jsem za to rád. Vnímal jsem, že Brnu chybí hráči, ale chtěl jsem bez ohledu na to plné nasazení. A kluci byli koncentrovaní celý zápas, konečně jsme zabrali i v obranné fázi.“