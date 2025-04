Házenkář Trkovský: Karviná? Silná, ale jsme to i my. A teď nám nikdo nechybí

Jaroslav Trkovský z Lovosic slaví gól do sítě Brna. | foto: MAFRA

„Hrajeme na šest sedm spojek, můžeme se točit, fantazie! “ září uzdravený střelec Jaroslav Trkovský.

Boj o extraligové finále vypukne v sobotu na půdě favorita, i Lovci však po nepovedeném konci roku už nabrali sebevědomí. Brno sfoukli ve čtvrtfinále 3:0 na zápasy. „Z mužstva cítím sílu. A navíc, i když jsme krásně postoupili, pořád je prostor ke zlepšení,“ myslí si odchovanec Loun.

Karviná titul obhajuje, navíc v základní části prohrála jen dvakrát. Karty jsou rozdané jasně. „Má silný mančaft, ale play off je trošku jiná soutěž. Stát se může cokoli,“ nehází Trkovský balon do obilí.

Loni i předloni Lovce kosila v rozhodující fázi sezony zranění, letos se naopak vykurýrovali. Vedle Trkovského i další bombarďák, slovenský reprezentant Marek Hniďák.

„Po dvou sezonách, kdy pořád někdo chyběl, máme konečně plnou soupisku. Snad nám to vydrží, ale zaklepu to na zuby.“

Lovosice, 29. 3. 2025, extraliga házenkářů, čtvrtfinále play off, 3. zápas, Lovci Lovosice - Handball Brno. ovosičtí házenkáři slaví postup do semifinále, uprostřed brankář Antonín Bartošík.

Pověrčivost je na místě, Trkovský se totiž už několikrát uzdravil a brzy hned zase zranil. „Že se vracím, to není nic nového. Poslední dva ročníky jsem měl komplikované. Nechci říkat, že se cítím dobře, ale zatím je to fajn,“ mluví opatrně.

Velebí parťáka Hniďáka, který by mohl být X faktorem semifinále play off. „Mára je velká pomoc. Je to pravá spojka a levák, což je strašně znát. Kluci praváci na tomto postu hráli taky dobře, Pokorný nebo Vojíř, ale levák udělá o dost víc,“ tvrdí lovosické číslo 20.

S naditým kádrem vzrostla i konkurence. A nikdo nemá jistotu. Vždyť i Trkovský v posledním čtvrtfinále vyběhl na plac až v závěru prvního poločasu. „Ani to není způsobené, že bych nebyl ve formě. I když zranění mě trošku poznamenala a pořád to není takové jako dřív,“ připouští.

„Ale já jsem strašně rád, že to trenér Lajčák takhle nádherně točí, to je paráda. Minulé sezony nám větší rotace hráčů chyběla, větší důvěra hráčům, kteří nastupují míň.“

Ján Lajčák nastoupil v lednu místo odvolaného Romana Jelínka, strůjce bronzové éry. A přinesl energii. „Roman odvedl velký kus práce, uspěl. Jano je trošku jiný styl trenéra, víc emotivní, víc nás nabuzuje. Což je dobré, když tedy nedochází k faulům z agresivity. Zatím to šlape, baví nás to, dal nám nový impulz. “

Pomůže to k zaplašení noční karvinské můry?