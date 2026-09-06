Házená na zimním stadionu: fandilo 2 618 diváků, Mašát měl vítěznou premiéru

„Nádherná kulisa, která není v českých krajích tradiční. Těšil jsem se na to, bylo to pro mě specifické, protože jsem hrál proti klukům, které jsem trénoval. Jsem moc rád, že jsme to zvládli,“ těšilo Mašáta, jenž do Lovosic přišel v létě a v minulosti byl dlouho spjatý právě s Jičínem.
Specifický byl zápas také pro pivota Karla Holubce, který se naopak přesunul z Lovosic do Jičína a Otvírák zažil poprvé jako soupeř.
„Já se to vždy snažím vnímat tak, že lidi fandí mně, i když hraju někde venku. Tady je navíc atmosféra vždy příjemná, nikdy to není o nějaké velké rivalitě. Spíš o tom, aby si to hráči i fanoušci užili. Každému týmu se tu musí hrát dobře,“ tvrdí Holubec.
Otvírák je vrcholem Házenkářského festivalu, tradičního mládežnického turnaje, jehož účastníci pak pomohou zaplnit zimní stadion a vytvořit unikátní atmosféru.
„Hlavní nevýhoda pro domácí tým na Otvíráku je svazující tlak a očekávání. Obzvlášť, když přijede papírově slabší tým, což jsme my byli. První poločas jsme hráli s lehkostí, všechno nám vycházelo. Ale když vedete o dva góly a během prvních čtyř minut druhé půle je náskok smazaný, odejdete bojovností i hlavou,“ mrzelo Holubce, že Jičín promarnil poločasový náskok.
„Když se v této atmosféře dostane domácí tým do laufu, je těžké to držet. My jsme po změně stran neustáli prvotní tlak Lovosic, a to se nám vymstilo.“
Když domácí Lovci otočili skóre, zápas už kontrolovali. „Ty tři góly po sobě byly důležité. Nastartovala se mašina a posledních 20 minut jsme už byli lepším týmem,“ hodnotil Mašát.
Ukázaly se nové posily Lovců – spojka Daniel Doškář i pivot Jakub Tóth, naopak z loňského kádru chyběl vítěz Ligy mistrů Pavel Horák, jenž doléčuje operované koleno, fit ještě není ani slovenská spojka Marek Hniďák. S kompletním týmem budou ambice Lovosic jako každý rok vysoké.
„Cílem je pokaždé medaile, nikdo tu nemluví o pátém místě, žádný alibismus neuslyšíte. I proto jsem na nabídku kývl, zlákalo mě to ambiciózní prostředí,“ vysvětloval trenér po svátečním debutu.
Otvírák sezony měl tradičně i charitativní podtext, letos se vybralo 151 860 korun pro Nadační fond Pink Bubble, který pomáhá onkologicky nemocným dětem a mládeži.