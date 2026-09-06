Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Házená na zimním stadionu: fandilo 2 618 diváků, Mašát měl vítěznou premiéru

Ondřej Bičiště
  14:10
Lovosický Matěj Fornbaum přišel v utkání s Jihlavou o dres.

Lovosický Matěj Fornbaum přišel v utkání s Jihlavou o dres. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Jonatan Ostrowski vyskakuje ke střele na lovosickou bránu Maksyma Voliuvacha.
Lovosický brankář zasahuje proti střele Jonatana Ostrowského z Jičína.
Nový lovosický trenér Petr Mašát v utkání s Jičínem.
Lovosický Patrik Stach pálí na jihlavskou bránu.
9 fotografií
Mimořádná návštěva v mimořádných kulisách. Desátý Otvírák sezony extraligových házenkářů Lovosic přitáhl na zimní stadion 2 618 diváků, což v desetileté historii akce trumfla o dvě stovky jen loňská rozlučka legendy Jiřího Motla. V elektrizující atmosféře Lovci rozstříleli Jičín 36:26 a vítěznou premiéru tak zažil jejich nový kouč Petr Mašát.

„Nádherná kulisa, která není v českých krajích tradiční. Těšil jsem se na to, bylo to pro mě specifické, protože jsem hrál proti klukům, které jsem trénoval. Jsem moc rád, že jsme to zvládli,“ těšilo Mašáta, jenž do Lovosic přišel v létě a v minulosti byl dlouho spjatý právě s Jičínem.

Specifický byl zápas také pro pivota Karla Holubce, který se naopak přesunul z Lovosic do Jičína a Otvírák zažil poprvé jako soupeř.

„Já se to vždy snažím vnímat tak, že lidi fandí mně, i když hraju někde venku. Tady je navíc atmosféra vždy příjemná, nikdy to není o nějaké velké rivalitě. Spíš o tom, aby si to hráči i fanoušci užili. Každému týmu se tu musí hrát dobře,“ tvrdí Holubec.

Otvírák je vrcholem Házenkářského festivalu, tradičního mládežnického turnaje, jehož účastníci pak pomohou zaplnit zimní stadion a vytvořit unikátní atmosféru.

Pohled na zaplněný stadion v Lovosicích při tradičním Otvíráku.
Fanoušci při lovosickém Otvíráku.

„Hlavní nevýhoda pro domácí tým na Otvíráku je svazující tlak a očekávání. Obzvlášť, když přijede papírově slabší tým, což jsme my byli. První poločas jsme hráli s lehkostí, všechno nám vycházelo. Ale když vedete o dva góly a během prvních čtyř minut druhé půle je náskok smazaný, odejdete bojovností i hlavou,“ mrzelo Holubce, že Jičín promarnil poločasový náskok.

„Když se v této atmosféře dostane domácí tým do laufu, je těžké to držet. My jsme po změně stran neustáli prvotní tlak Lovosic, a to se nám vymstilo.“

Když domácí Lovci otočili skóre, zápas už kontrolovali. „Ty tři góly po sobě byly důležité. Nastartovala se mašina a posledních 20 minut jsme už byli lepším týmem,“ hodnotil Mašát.

Nový lovosický trenér Petr Mašát v utkání s Jičínem.

Ukázaly se nové posily Lovců – spojka Daniel Doškář i pivot Jakub Tóth, naopak z loňského kádru chyběl vítěz Ligy mistrů Pavel Horák, jenž doléčuje operované koleno, fit ještě není ani slovenská spojka Marek Hniďák. S kompletním týmem budou ambice Lovosic jako každý rok vysoké.

„Cílem je pokaždé medaile, nikdo tu nemluví o pátém místě, žádný alibismus neuslyšíte. I proto jsem na nabídku kývl, zlákalo mě to ambiciózní prostředí,“ vysvětloval trenér po svátečním debutu.

Otvírák sezony měl tradičně i charitativní podtext, letos se vybralo 151 860 korun pro Nadační fond Pink Bubble, který pomáhá onkologicky nemocným dětem a mládeži.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Ženeva vs. StorhamarHokej - 2. kolo - 6. 9. 2026:Ženeva vs. Storhamar //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.05
  • 3.90
  • 3.20
Čína vs. ČeskoBasketbal - - 6. 9. 2026:Čína vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě19:25
  • 1.95
  • 15.00
  • 2.10
Ostrava B vs. KroměřížFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:Ostrava B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.75
  • 3.70
  • 4.20
Zlín vs. TepliceFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:Zlín vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
6. 9. 15:00
  • 2.76
  • 3.26
  • 2.66
Jablonec vs. LiberecFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:Jablonec vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
6. 9. 15:00
  • 2.90
  • 3.29
  • 2.52
Everton vs. Manchester Utd.Fotbal - 3. kolo - 6. 9. 2026:Everton vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
6. 9. 15:00
  • 3.77
  • 3.99
  • 1.95
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákala dámská jízda v Mostě i české hvězdy

Czech Truck & NASCAR Prix 2026 v Mostě. Závodnice NASCAR Vanessy Neumannové,...

Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

ONLINE: Boleslav - Baník 4:0, mizérii hostů završuje Kolářík

Sledujeme online
Solomon John z Mladé Boleslavi slaví gól v zápase se Slováckem.

Fotbalisté domácí Mladé Boleslavi v sezoně ještě neprohráli, v sedmém kole české nejvyšší soutěže hostí ostravský Baník, jenž ovládl poslední tři soutěžní zápasy. Utkání sledujte v podrobné online...

6. září 2026  12:45,  aktualizováno  14:45

ONLINE: Jablonec - Liberec, kdo ovládne podještědské derby?

Sledujeme online
Mareček z Teplic se vrhá pod nohy jabloneckému Ahlovi.

Jeden je úspěšný v evropských pohárech, druhý má zatím velmi solidní vstup do ligy. Teď se společně utkají v podještědském derby. Jablonečtí fotbalisté hostí v sedmém kole Slovan Liberec, zápas...

6. září 2026  14:45

Jestli to byl ofsajd, od toho je rozhodčí. Já ho mávat nebudu, řekl Šustr

Trenér pražské Dukly Pavel Šustr dává pokyny svým svěřencům.

Pošesté za sebou fotbalisté Slezského FC Opava v národní lize nezvítězili. V sobotním sedmém kole prohráli s Duklou Praha 1:2 gólem Siefa Ali Hindiho zavánějícím ofsajdem z 87. minuty.

6. září 2026  14:33

F1 ONLINE: Přetaví Gasly senzační kvalifikační triumf v Monze ve vítězství?

Sledujeme online
Pierre Gasly (Alpine) na trati v Monze.

Rychlý okruh Velké ceny Itálie v královském parku v Monze nabízí jezdcům formule 1 specifické podmínky a Pierre Gasly ze stáje Alpine toho dokázal náležitě využít. V sobotní kvalifikaci zajel...

6. září 2026  14:30

Basket ONLINE: Klíčový duel, Češky hrají na MS s Čínou. Udrží postupové naděje?

Sledujeme online
České hráčky během hymny před utkáním s Itálií.

Od našeho zpravodaje v Německu K postupu do vyřazovacích bojů na mistrovství světa může stačit českým basketbalistkám i jediné vítězství ve skupině D. Úvodní mač s Italkami v koncovce ztratily, teď hrají důležitý zápas s Čínou....

6. září 2026  14:15,  aktualizováno  14:30

Házená na zimním stadionu: fandilo 2 618 diváků, Mašát měl vítěznou premiéru

Lovosický Matěj Fornbaum přišel v utkání s Jihlavou o dres.

Mimořádná návštěva v mimořádných kulisách. Desátý Otvírák sezony extraligových házenkářů Lovosic přitáhl na zimní stadion 2 618 diváků, což v desetileté historii akce trumfla o dvě stovky jen loňská...

6. září 2026  14:10

Derby žen ovládla Slavia. Na Letné porazila Spartu, k vidění byl kuriózní gól

Sparta doma hostila v derby žen Slavii.

První derby žen v nové sezoně ovládly fotbalistky Slavie. Góly padaly až ve druhém poločase a všechny po standardních situacích. Nejdřív se prosadila ve 49. minutě kapitánka Sparty Bartoňová, ale...

6. září 2026  13:41

Druhá výhra v Lize mistrů. Vítězný gól přinesl úlevu, přiznal Rohlík

Plzeňský útočník Ondřej Rohlík si kryje kotouč v utkání proti GKS Tychy.

Stoprocentní bilanci zatím drží v hokejové Lize mistrů plzeňští indiáni. Po jasném vítězství 4:0 nad švédským Rögle vydřeli v sobotu na domácím ledě výhru 2:1 s mistrem Polska GKS Tychy. Přes...

6. září 2026  13:30

Nosková vs. Kosťuková: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open.

Linda Nosková zůstává poslední českou zástupkyní ve dvouhře na US Open 2026. V osmifinále se utká s Martou Kosťukovou z Ukrajiny, sledujte duel v neděli 6. září od 18:30 v přímém přenosu. V článku...

6. září 2026  12:51

MotoGP 2026: program, výsledky, kde sledovat živě

Marc Márquez (vpravo) a Marco Bezzecchi během Velké ceny San Marina

Nejprestižnější kategorie rychlých motocyklů, MotoGP, má v roce 2026 naplánováno 22 závodů. A velká show znovu zamíří i do Brna. MS silničních motocyklů odstartuje v neděli 1. března Velkou...

6. září 2026  12:36,  aktualizováno  12:37

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Menšík vedl, pak si začal stěžovat na urážky od diváka. Zasáhla ochranka

Jakub Menšík si ve třetím kole US Open stěžuje u rozhodčí na neukázněného...

Zrovna v momentě, kdy se mu slibně rozehraný zápas začal komplikovat, se Jakub Menšík pustil do roztržky s diváky. V utkání třetího kola US Open proti Learneru Tienovi si stěžoval, že ho skupinka...

6. září 2026  12:20

Czech Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Luke Humphries ve finále šipkařského mistrovství světa

Dvanáctým turnajem série PDC European Tour je Czech Darts Open, hraje se 4. až 6. září 2026 v Praze-Letňanech. Přečtěte si jaké je složení hráčů, kde turnaj sledovat a kde pořídit vstupenky.

6. září 2026  12:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.