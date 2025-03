Na knokauty 1:1, na zápasy 3:0 pro Lovosice. Chci chladné hlavy, žádá trenér

„Jsem šťastný za postup do semifinále, i když zároveň jsem i naštvaný. Bazíruji na tom, abychom udrželi chladné hlavy, což se nám úplně nepodařilo. Takto se nechceme prezentovat,“ vyčítal trenér Ján Lajčák dvě přímé červené karty svých Lovosic v sobotním zápase, v němž jeho tým jinak exceloval 38:23.

Sérii drsný zákrok otevřel i zakončil. V prvním duelu brněnský Tomáš Vomáčka při oslavě gólu v sedmičkovém rozstřelu pumpoval rukama, až loktem nechtíc sestřelil Martina Říhu. Lavičky se málem popraly, mladík dostal modrou kartu a stopku na jedno střetnutí. V utkání číslo 3 zase domácí Jan Kupa dlaní zasáhl do obličeje Luku Vukićeviće, který se těžko sbíral z palubovky. Zápas nakonec dohrál.

„Moje hloupost a blbost, mrzí mě to, musím se klukům omluvit,“ nevytáčel se Kupa. „Hráč Brna mi dal ruku na rameno, snažil jsem se mu ji odstrčit, bohužel jsem ho trefil do hlavy. V životě jsem přímou červenou kartu nedostal, je moje první. Je mi to strašně líto.“

V úplném závěru ji vyfasoval ještě lovosický Pavel Vojíř, který po souboji spadl a protihráče vzteky podkopl. Házená patří k nejdrsnějším sportům, házenkáři k nejdrsnějším sportovcům, takže to oba tábory nakonec přijaly smířlivě. Po sérii si podaly ruce a bylo vyřízeno.

„Lovosice byly ve čtvrtfinále lepší. My se v sérii výkonnostně propadali. Zlomilo nás, že jsme byli v prvním utkání dvě sekundy od vítězství, ale prohráli jsme na sedmičky. Dostalo se to hráčům do hlav, šli jsme níž a níž,“ shrnul brněnský trenér Pavel Hladík. „Nám odpadli tři důležití hráči, Lovosicím se tři vrátili, neměli jsme už co nabídnout.“

Napěchovaná hala Chemik v sobotu burácela, domácí hráli jako z partesu. „Sérii rozhodla naše mentální síla, která se projevila v koncovce prvního zápasu,“ mínil Lajčák. „Vyrovnané zápasy rozhoduje častokrát hlava a koncentrace na zápas, ne na ostatní vlivy. To musíme ustát, my to zvládli dva zápasy, v závěru posledního úplně ne. Což je strašná škoda.“

Ján Lajčák, trenér Lovosic.

Martin Říha, spojka Lovosic, tvrdil: „Pro postup jsme si od prvního utkání šli, předváděli jsme dobré výkony, ukázali jsme sílu kádru, stáli jeden za druhým. A když za vámi stojí i osm stovek diváků, hraje se pěkně. Bylo to úžasné!“

A bude i v semifinále, kde Lovci vyzvou svého osudového soupeře. Loni ani předloni přes něj do boje o vysněné zlato neprošli.

„Věřím, že to konečně prolomíme,“ pronesl Kupa. „Celou základní část jsme se potýkali se zraněními. Teď se nám to sešlo, na play off jsme všichni. Máme posty zdvojené a ztrojené, což se ve čtvrtfinále projevilo. A pod novým trenérem jsme začali hrát strašně rychlou házenou, hecuje nás každou minutu, pod ním máme velkou energii.“

Pozná to i Karviná, letošní účastník Evropské ligy?