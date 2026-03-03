Jakou váhu pro vás má pohárový titul?
Strašně si ho vážím. Hlavně proto, že i když jsme ve finále prohrávali o čtyři pět gólů, tým to nepoložilo. Cítil jsem z něj odhodlání o výsledek bojovat. Snad nás to nakopne do klíčové fáze sezony. Na oslavy nebyl moc čas, už v úterý hrajeme znovu s Karvinou v extralize.
Karviná je pro Lovce dlouhodobě vzorem, nejúspěšnějšímu českému týmu se chcete přibližovat výsledky i rozpočtem. Daří se to?
Přál bych celé házené, aby se všichni přibližovali rozpočtu Karviné. My se ho snažíme navyšovat každý rok, ale má to své limity. Rozpočet města o velikosti Lovosic není nafukovací a obecně v Česku platí, že prostředky do sportu se tu strašně rozmělňují.
Jak to myslíte?
Není pořádně určeno, co je naše preference. Podporujeme tady 170 svazů, to je naprostý nesmysl. Na to je republika malá, abychom byli dobří v tenise, biatlonu, v basketu, volejbalu, házené, fotbalu, hokeji, curlingu i rychlobruslení. Jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že by si v každém kraji měli vybrat, které sporty budou preferovat. Což ale neznamená, že nebudou vůbec podporovat ty ostatní.
Lovosice ovládly mužský pohár, Most ženský, takže házené se v Ústeckém kraji daří.
Z nějakého úhlu pohledu se na to dá koukat i takhle. Kraj se nás snaží podporovat, ale rozhodně ne nejvyšší soutěže. A myslím, že to je škoda a špatně. Mládež a vrcholový sport, to musí být propojené.
Ve finále poháru dal 12 gólů křídelník Pavel Chotěborský, který hraje ve skvělé formě, dostal se i do národního týmu. Udržíte ho?
Když přijde nabídka, ještě se nestalo, že bychom tady někoho uvěznili. Ale pořád má prostor pro zlepšení a extraliga mu ještě není malá. Útočná fáze je excelentní, ale aby byl hráč komplexní, musí zamakat i na defenzivě. I v tom u něj vidím posun.
Do konce základní části extraligy zbývají dvě kola, udržíte pozici v první čtyřce?
Zabojujeme, ale reálněji to vypadá, že skončíme pátí a budeme muset play off začínat venku. Zapříčinil to hlavně podzim, kdy jsme měli šňůru nevydařených zápasů. Ve čtvrtfinále asi narazíme na Zubří a budeme chtít jít dál. Až podle toho pak budeme hodnotit, jestli sezona bude úspěšná.