Chajan selhal, u házenkářů Lovosic končí. A zůstane Horák, vítěz Ligy mistrů?

Ondřej Bičiště
  10:36
Čekání házenkářů Lovosic na vysněný titul se protáhne minimálně o rok. Lovci sice v této sezoně urvali pohárový titul, ale v extralize o medaile hrát nebudou, play off pro ně skončilo už ve čtvrtfinále. „Je to mrzuté, všichni jsme chtěli počtvrté v řadě proklouznout do nejlepší čtyřky. Nepovedlo se, je to odraz celé sezony,“ přiblížil lovosický ředitel Vojtěch Srba.
27. 4. 2024, extraliga házenkářů Lovci Lovosice - Baník Karviná, 4. zápas semifinále play off. Lovosický Pavel Horák děkuje fanouškům. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Na jedné straně senzační pohárové zlato a ve finále vítězství nad obhájcem Karvinou, na druhé straně porážka 2:3 na zápasy v extraligovém čtvrtfinále se Zubřím.

„Určitě v této sezoně najdeme plusy i minusy, zásadní bylo, že jsme do play off vstupovali z horší pozice,“ mrzelo Srbu konečné páté místo po základní části.

Lovci tak v sérii se čtvrtým Zubřím potřebovali alespoň jednou vyhrát u soupeře, jenže všech pět utkání skončilo vítězstvím domácího týmu. „V našem sportu je domácí prostředí klíčové. My jsme za celou sezonu nebyli schopní předvést dobré výkony venku, doma se dokážeme dostat na nějakou úroveň, ale u soupeřů nám ta kvalita chyběla.“

Lovce kosily i zdravotní trable. „Mára Hniďák nehraje skoro celou sezonu, Jarda Trkovský je dlouhodobě zdravotně indisponovaný,“ zmínil šéf reprezentanta, jenž po sezoně kvůli podlomenému zdraví ukončí kariéru.

„Tihle dva hráči měli být nositeli kvality, k tomu naprosto selhal Danylo Chajan,“ zkritizoval Srba ukrajinskou posilu. V týmu pokračovat nebude. „Je to největší zklamaní sezony, určitě odejde.“

Čtvrtfinále extraligy házenkářů Zubří (v zeleném) - Lovosice.

Do Jičína přestupuje pivot Karel Holubec, končí i kouč Ján Lajčák, jehož nástupce bude oznámen v nejbližších dnech. „Je to na dobré cestě, dolaďujeme to.“ Nejistá je i budoucnost vítěze Ligy mistrů Pavla Horáka v Lovosicích. „Budeme s ním sedět. Uvidíme, jak se domluvíme.“

Sezona ještě pro severočeský klub nekončí úplně, zbývá odehrát zápasy o páté až osmé místo. Lovosice začínají s Frýdkem-Místkem. „Hlavně to dohrát se ctí,“ zavelel Srba.

Vyřazením Lovců definitivně ztratil naději na zlatou tečku za výjimečnou kariérou i legendární křídelník Jiří Motl. „Třeba se mi splní ještě i tento sen,“ doufal po své velkolepé zářijové rozlučce na zimním stadionu. Protože zasáhl do prvního zápasu nové sezony, mohl dál myslet na titul, ale nyní je jasné, že tahle trofej bude ve výčtu jeho úspěchů chybět.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

