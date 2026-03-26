Házenkáři se v kvalifikaci ME střetnou se Slovinskem, Bosnou a Izraelem

Čeští házenkáři se v kvalifikaci mistrovství Evropy utkají ve čtyřčlenné skupině 5 se Slovinskem, Bosnou Hercegovinou a Izraelem. Rozhodl o tom čtvrteční los v Lisabonu, jednom z dějišť závěrečného turnaje. Na šampionát v lednu 2028 postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst.

Český házenkář Jonáš Josef během utkání proti Norsku

Český tým byl před losem ve druhém ze čtyř výkonnostních košů a měl jistotu, že se vyhne Rakousku, Faerským ostrovům, Itálii, Severní Makedonii, Nizozemsku, Polsku a Srbsku.

Z elitního koše svěřencům trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše připadlo Slovinsko. Soupeř na minulém evropském šampionátu letos v lednu skončil osmý, před šesti lety byl čtvrtý. Slovinským maximem na kontinentálním mistrovství je stříbro z roku 2004. Týmy se naposledy utkaly v lednu 2018 na Euru a rozešly se smírně 26:26.

Z třetího koše los Čechům přisoudil Bosnu a Hercegovinu. Mužstva spolu hrají v poslední době poměrně často. V listopadu 2023 český tým v přípravě zvítězil 30:18, předtím na Euru v lednu 2022 triumfoval rovněž s přehledem 27:19. Soupeři se potkali i v kvalifikaci o šampionát 2020, venku národní celek vyhrál, doma už s jistotou postupu podlehl o gól.

Izrael bude papírovým outsiderem skupiny. Na mistrovství Evropy se představil jen jednou, a to v roce 2002. Český celek na Izrael narazil v předminulé kvalifikaci a v obou duelech zvítězil. Je možné, že kvůli současné válce na Blízkém východě odehraje reprezentace venkovní zápas na neutrální půdě v jiné zemi.

„Myslím, že skupina je zajímavá. Slovinsko je výborný soupeř, favorit skupiny. Izrael zase udělal krok dopředu a překvapil v předkvalifikaci. Doufám, že se nám podaří postoupit. Máme dobrou šanci,“ uvedl ve vyjádření pro česká média trenér Kubeš.

„Budou to zajímavé zápasy. Já osobně jsem s žádným z týmů ve skupině zatím nehrál, každopádně se těším na všechny. Skupina je náročná, prověří naše kvality, ale zároveň určitě hratelná,“ mínila spojka Daniel Bláha.

Kvalifikace začne v listopadu a závěrečným šestým kolem vyvrcholí v květnu příštího roku. Účast na šampionátu již mají jistou obhájce titulu Dánsko a trojice pořadatelů Španělsko, Portugalsko a Švýcarsko.

Český tým bude usilovat o šestý postup na mistrovství Evropy po sobě. Na minulém šampionátu v lednu neprošel ze základní skupiny a obsadil 17. místo. Jeho maximem jsou dvě šesté příčky.

