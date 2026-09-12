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Konec v Lovosicích mi obrátil život. Doteď mě to mrzí, ale musím jít dál, líčí Holubec

Ondřej Bičiště
  11:49
Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň....

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň. Karel Holubec z Lovosic děkuje se svým týmem fanouškům. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Lovosice, 29. 3. 2025, extraliga házenkářů, čtvrtfinále play off, 3. zápas,...
Lovosice, 21. 12. 2024, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - SKKP Handball...
Lovosičtí házenkáři Jan Kupa a Karel Holubec.
Lovosice, 19. 10. 2024, Evropský pohár házenkářů, 2. kolo, první zápas, Lovci...
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Když vedení extraligových házenkářů Lovosic v létě oznámilo Karlovi Holubcovi, že mu po osmi sezonách v klubu už nenabídne novou smlouvu, obrátil se mu život vzhůru nohama: stěhování, nová práce i nový klub. „Vlastně mě to doteď mrzí. Byla to velká kapitola v mém životě, která skončila. Pořád vzpomínám na to, jak mi tady bylo dobře, ale musím jít dál,“ vyznal se pětadvacetiletý pivot, jehož po konci v Lovosicích angažoval Jičín.

„Úplně se mi otočil i osobní život. Musel jsem si hledat novou práci i bydlení. Je to pro mě všechno nové a je to fajn, adaptoval jsem se na to rychle, ale pořád vzpomínám i na tu dlouhou éru v Lovosicích,“ přiznává hráč, jenž s Lovci slavil dvakrát extraligový bronz i triumf v domácím poháru.

Holubcovy nostalgické vzpomínky umocnil fakt, že Jičín se v premiéře extraligy utkal zrovna s Lovosicemi. A ještě k tomu to byl zápas ve svátečním hávu na zimním stadionu před více než 2 600 diváky.

Házená na zimním stadionu: fandilo 2 618 diváků, Mašát měl vítěznou premiéru

„Zápas jsem si užil i neužil. Hlavní nevýhoda pro domácí tým je svazující tlak a velká očekávání, čehož jsme v první půli využili. Jenže ve druhé to převzaly Lovosice a my odešli trošku i hlavou,“ litoval Holubec po porážce 26:36.

Atmosféra nabitého zimáku ho nadchla i jako soupeře. „Já si to beru tak, že lidi fandí mně. Navíc atmosféra je tady vždy příjemná, nikdy to není o velké rivalitě, ale hlavně o tom, aby si to fanoušci užili.“

Osm let v jednom týmu se nedá jen tak vymazat, i proto byl Holubec rád, že trenéři Jičína po něm nežádali rady, jak vyzrát na ambiciózní Lovosice.

Lovosice, 29. 3. 2025, extraliga házenkářů, čtvrtfinále play off, 3. zápas, Lovci Lovosice - Handball Brno. Domácí Karel Holubec slaví vítězství i postup.

„Bylo by mi to i docela nepříjemné, přišlo by mi nefér něco vyzrazovat,“ cítí stále loajalitu ke svému bývalému klubu. Gól by ale slavil, kdyby se trefil. „Naštěstí jsem ho nedal, tak mi to nemuselo být blbý,“ usmál se sváteční střelec.

„Gól bych si oslavil, obzvlášť já, když jich dávám tak málo. Ukázal bych si na hostující fanoušky a zamával bych i domácímu kotli. Podporovali mě tady osm let, rád jsem je viděl. A neodcházel jsem odsud ve zlém.“

Přesto to byl pro Holubce šok, když musel vstřebávat zprávu, že nabídka na novou smlouvu od Lovosic nepřijde. Zásadně to změnilo jeho osobní život.

Lovosice, 21. 12. 2024, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - SKKP Handball Brno. Domácí Karel Holubec.

„Ale neřekl bych, že zkomplikovalo. Mířil jsem k tomu už dřív, jen mi to pomohlo spojit ty koleje, které byly rozdvojené. Posunul jsem se a naplňuje mě, co dělám,“ nestěžuje si hráč s pověstí tvrďáka.

V nové práci se živí rukama, pak jde na trénink, o víkendu zápasy. „Pro mě to ale není náročné, v práci jsem šťastný. A házenou hraju pro radost, ne jako profesionál, takže mě vlastně nemůže ničím rozházet.“

Což ale neznamená, že by v Jičíně rezignoval na ambice, byť to nejspíš nebude každoroční boj o medaile jako v Lovosicích. „To asi úplně ne, ale zase nemůžeme mít sklopené hlavy. Do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát, šance uspět je vždy a my o ni budeme bojovat.“

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