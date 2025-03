Slávistkám v interlize nepomohla ani výhra nad Michalovcemi, Mostu by mohla

Vsetínští hokejisté prohráli na úvod semifinále play off první ligy doma s Jihlavou 0:2. Před vlastním publikem naopak uspěl Zlín, který zvítězil nad Litoměřicemi 3:0. Druhé zápasy sérii na čtyři...

Hokejové jaro je tady. Základní část pominula, v extralize začíná play off, které určí šampiona ročníku 2024/2025. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 7. března....

Česká fotbalová devatenáctka porazila Lucembursko. Rozhodl Rus

Čeští fotbalisté do 19 let vstoupili do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy výhrou. V úvodním utkání v Chomutově porazili Lucembursko 2:0, oba góly dal Daniel Rus. V druhém utkání Nizozemsko...