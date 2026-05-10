Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Táta bude mít infarkt. Jsem na nás pyšný, líčil Herajt po házenkářském triumfu Plzně

Autor:
  8:00
Když levou rukou v poslední minutě vyrazil střelu domácích, radostí nad sebou tahal za síť v brance. Filip Herajt opět v rozhodujících momentech podržel házenkáře Talent týmu Plzeňského kraje, který po vítězství v Karviné 29:28 slaví mistrovský titul.
Plzeňský brankář Filip Herajt se raduje po úspěšném zákroku v závěru finálového...

Plzeňský brankář Filip Herajt se raduje po úspěšném zákroku v závěru finálového utkání. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.
Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.
Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.
Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.
10 fotografií

„V těch dvou domácích zápasech s Karvinou, které jsme hráli doma, jsme byli lepší a věděli jsme, že když takový výkon předvedeme i v Karviné, tak uspějeme,“ líčil Herajt.

„Poslední utkání už ale byl vabank... plná hala. Ale urvali jsme to!“

Rozhodla obrovská vůle i maličkosti. Házenkáři Plzně jásali: Finále plné příběhů!

„Musím pozdravit tátu, ten bude mít určitě infarkt. Stejně tak děda. Pro každého fanouška, který má rád házenou musí být takové zápasy krásné. Je to nádhera.“

Západočeši přitom prohráli úvodní dva zápasy v Karviné, doma dokázali sérii vyrovnat. Jenže v rozhodujícím zápase opět nezačali ideálně, ve druhém poločase dokonce ztráceli pět gólů... Přesto slaví titul.

Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.

„První poločas beru trochu na sebe, nechytil jsem několik balonů, za což se klukům omlouvám. Ale jsem rád, že mě podrželi a napravili moje chyby. Ve druhém poločase jsme se v útoku už začali prosazovat, zlepšili koncovku a Dan Grabemann navíc chytil i pár sedmiček. To všechno rozhodlo,“ přibližoval.

Senzační otočka dotažena! Plzeň vyloupila Karvinou a slaví házenkářský titul

Plzeňští jsou navíc vůbec prvním týmem v sezoně, který v Karviné dokázal vyhrát.

„Nedivím se tomu, Karvinští jsou doma extrémně silní, žene je plná hala. O to víc jsem pyšný na to, že se nám to povedlo, ještě v tak důležitém zápase. Ale dneska jsme si věřili mnohem víc než v předešlých duelech tady. A teď můžeme slavit.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Slavia B vs. TáborskoFotbal - 28. kolo - 10. 5. 2026:Slavia B vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
10. 5. 10:15
  • 3.50
  • 3.73
  • 1.88
Žižkov vs. Sparta BFotbal - 28. kolo - 10. 5. 2026:Žižkov vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
10. 5. 10:15
  • 2.90
  • 3.80
  • 1.90
Slovácko B vs. VsetínFotbal - 27. kolo - 10. 5. 2026:Slovácko B vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
10. 5. 10:15
  • 1.90
  • 3.48
  • 2.82
Dukla B vs. HostouňFotbal - 27. kolo - 10. 5. 2026:Dukla B vs. Hostouň //www.idnes.cz/sport
10. 5. 10:15
  • 2.00
  • 2.90
  • 3.14
Bohemians B vs. Č. Budějovice BFotbal - 27. kolo - 10. 5. 2026:Bohemians B vs. Č. Budějovice B //www.idnes.cz/sport
10. 5. 10:15
  • 1.95
  • 3.58
  • 2.67
Hradec Králové B vs. Česká LípaFotbal - 27. kolo - 10. 5. 2026:Hradec Králové B vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
10. 5. 10:15
  • 4.13
  • 4.13
  • 1.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Táta bude mít infarkt. Jsem na nás pyšný, líčil Herajt po házenkářském triumfu Plzně

Plzeňský brankář Filip Herajt se raduje po úspěšném zákroku v závěru finálového...

Když levou rukou v poslední minutě vyrazil střelu domácích, radostí nad sebou tahal za síť v brance. Filip Herajt opět v rozhodujících momentech podržel házenkáře Talent týmu Plzeňského kraje, který...

10. května 2026

Menšík si v Římě poranil kotník, projít přes Popyrina do 3. kola nedokázal

Jakub Menšík se natahuje po míčku v osmifinále turnaje v Madridu.

Jakub Menšík prohrál na antukovém turnaji v Římě v 2. kole s Australanem Alexeiem Popyrinem 3:6, 6:2, 4:6. Český tenista si v nočním zápase v úvodním setu poranil pravý kotník a vyžádal si ošetření....

10. května 2026  7:25

Vladař a Flyers mají po sezoně. Colorado poprvé prohrálo, Nečas se neprosadil

Hráči Philadelphie v čele s brankářem Danem Vladařem děkují fanouškům po...

Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem ani ve čtvrtém utkání 2. kola play off NHL nestačila na Carolinu 2:3 v prodloužení. Hurricanes tak zůstávají ve vyřazovacích bojích neporažení, především...

10. května 2026  7:03

Někdo zpanikařil a sáhl na brzdu? Hororové scény na Giru a noční můra UAE

Zakrvácený Adam Yates z UAE v cíli druhé etapy Gira.

Především zásluhou Tadeje Pogačara prožívala stáj UAE Emirates v uplynulých letech doslova euforii na pokračování, včetně Gira v roce 2024. Jenže na tom letošním Pogačar nestartuje. A závod se pro...

10. května 2026

Na váze na pokraji sil, v kleci bez slitování. Tak vypadá svět MMA zblízka

Premium
Oktagon MMA je největší česko-slovenská organizace pořádající turnaje ve...

Bij, bij, bij! skandují davy fanoušků v hale ozářené reflektory. Jejich hlasy se nesou prostorem a odrážejí se od stěn tak, že je nelze přeslechnout ani v útrobách stadionu. Právě tady se v...

10. května 2026

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

9. května 2026  21:46,  aktualizováno  23:54

Disciplinárka mimořádně zasedne už v neděli. Rozhodne o kontumaci derby?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Fotbal se s nedohraným sobotním derby začne vypořádávat už od nedělního rána. „Disciplinární komise svolala mimořádné zasedání,“ oznámila Ligová fotbalová asociace (LFA).

9. května 2026  23:25,  aktualizováno  23:46

Předčili i Nymburk a došli si pro titul. Rytas si po obratu podmanil Ligu mistrů

Basketbalisté Rytasu Vilnius slaví vítězství v Lize mistrů.

Basketbalovou Ligu mistrů vyhrál Rytas Vilnius jako první litevský tým v historii. Čtvrtfinálový přemožitel Nymburka porazil ve finále AEK Atény 92:86 po prodloužení. Řecký tým přitom ve třetí...

9. května 2026  23:26

Rozhodla obrovská vůle i maličkosti. Házenkáři Plzně jásali: Finále plné příběhů!

Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.

Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje zastavili mužstvo Baníku Karviná v tažení za třetím mistrovským titulem v řadě. Byť Plzeňští v pátém rozhodujícím finálovém utkání prohrávali v Karviné už o pět...

9. května 2026  23:05

Policie prošetřuje závěr derby kvůli výtržnictví. Viníkům hrozí dva roky vězení

Policejní těžkooděnci museli zasahovat na hřišti v závěru zápasu mezi Slavií a...

Policie už vyšetřuje vyhrocený závěr pražského derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty, kdy domácí fanoušci napadli hráče hostí, kvůli podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až...

9. května 2026  22:22,  aktualizováno  22:46

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

9. května 2026  22:32

Nosková hladce prošla do osmifinále, Macháč v Římě kvůli nemoci odstoupil

Linda Nosková odehrává míček ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Římě porazila 6:1 a 6:3 Ukrajinku Oleksandru Olijnykovovou a postoupila do osmifinále. Skončil naopak Tomáš Macháč, který kvůli nemoci odstoupil před zápasem...

9. května 2026  11:51,  aktualizováno  22:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.