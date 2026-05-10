„V těch dvou domácích zápasech s Karvinou, které jsme hráli doma, jsme byli lepší a věděli jsme, že když takový výkon předvedeme i v Karviné, tak uspějeme,“ líčil Herajt.
„Poslední utkání už ale byl vabank... plná hala. Ale urvali jsme to!“
„Musím pozdravit tátu, ten bude mít určitě infarkt. Stejně tak děda. Pro každého fanouška, který má rád házenou musí být takové zápasy krásné. Je to nádhera.“
Západočeši přitom prohráli úvodní dva zápasy v Karviné, doma dokázali sérii vyrovnat. Jenže v rozhodujícím zápase opět nezačali ideálně, ve druhém poločase dokonce ztráceli pět gólů... Přesto slaví titul.
„První poločas beru trochu na sebe, nechytil jsem několik balonů, za což se klukům omlouvám. Ale jsem rád, že mě podrželi a napravili moje chyby. Ve druhém poločase jsme se v útoku už začali prosazovat, zlepšili koncovku a Dan Grabemann navíc chytil i pár sedmiček. To všechno rozhodlo,“ přibližoval.
Plzeňští jsou navíc vůbec prvním týmem v sezoně, který v Karviné dokázal vyhrát.
„Nedivím se tomu, Karvinští jsou doma extrémně silní, žene je plná hala. O to víc jsem pyšný na to, že se nám to povedlo, ještě v tak důležitém zápase. Ale dneska jsme si věřili mnohem víc než v předešlých duelech tady. A teď můžeme slavit.“