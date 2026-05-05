Herajt deptal Karvinou. Když je brankář nahoře, brzdička se u střelců objeví

O titulu se rozhodne až v sobotu v pátém duelu v Karviné, stejně jako loni určí šampiony poslední možný duel.
„Jsme rádi, že jsme doma dotáhli ztrátu 0:2 na zápasy. Teď už se může stát cokoliv, jsem strašně rád, že máme pořád šanci na titul. Bude to velký boj, věřím, že s dobrým koncem pro nás,“ popisoval třicetiletý Herajt.
Co říci na váš výkon, byl nejlepší v sezoně?
Určitě jsem se v brance cítil dobře, asi se to tak dá označit. Já jsem takový, že na sobě vždycky najdu chybičky, pár věcí si vyčítám. Ale jsem rád, že jsem se do toho zápasu dostal a klukům pomohl.
Kdy přišel moment, po kterém si brankář řekne, že dnes to bude jeho den?
Myslím, že mě nakopla první chycená sedmička Vojtovi Patzelovi. Do té doby to bylo takové, že jsem neměl pár balonů, které jsem mít mohl. Tou sedmičkou se to celé nastartovalo.
|
Karvinský kouč před finále extraligy: Rozhodnou detaily. Jako každý rok
Pak proti vám neuspěl ani Harabiš, znovu Patzel ani Skalický, který se prosadil až z dorážky. Z které chycené sedmičky jste měl největší radost?
To nejde říci, s každou další jsou ty pocity lepší a lepší. Chtěl jsem na to navázat i při těch dalších, ale to už bych asi chtěl moc... (úsměv)
Konečně jste si připsal zákroky i proti pivotu Janu Užekovi, dvakrát v řadě jste zastavil jeho náskok z šesti metrů.
Honza mě trápil tři zápasy, teď jsem mu konečně aspoň dvě rány chytil. Jsem za to moc rád, ale už je to pryč, v sobotu může být všechno zase jinak. My se musíme soustředit na to, abychom navázali na dva domácí výkony.
Pomáhá vám, že sérií s Karvinou jste zažil už spoustu?
Určitě. Ale ono je to i naopak. Zase přemýšlíte, jestli i oni přemýšlejí a zkusí zakončit jinak, je to takové sem tam. Záleží zápas od zápasu. Teď mi to vyšlo a doufám, že v pátém utkání se to povede zase.
Byl velký rozdíl i v obraně před vámi?
Fungovala nám úplně jinak. V Karviné ani moc nepotřebovali střílet z dálky, jeden zápas to snad desetkrát dohráli do pivota na jasnou šanci. To jsme doma dokázali hodně eliminovat. Obrana šlapala, často díky tomu stříleli z pozic, které už nejsou tak jednoduché.
Je složité udržet se v neustálé koncentraci? Karviná hrozí ze všech postů.
Je to náročné. Mají výborné spojky, křídla, Honza Užek je neskutečně zkušený pivot. Silný, udělá clonu, střelecky se nemýlí. Musí se zdvojovat, i tak je těžké ho udržet, navíc se otevřou prostory jinde. Ale doma se nám to povedlo vcelku dobře eliminovat.
Pozná brankář, že se střelcům soupeře dostal do hlav, že začnou mít respekt?
Nejde to určitě nazvat strachem, ale malinké zaváhání tam může být. Když si střelec uvědomí, že gólman proti němu je nahoře, už tam v podvědomí nějaká brzdička je. Ty rány pak nejsou až tak kvalitní, a to gólmanům pomůže.
Měli jste nůž na krku, Karviná vedla 2:0 na zápasy a v Plzni toužila sérii rozhodnout.
Paradoxně se mi v takových chvílích chytá dobře. Je to poslední šance, máte čistou hlavu, vlastně není co ztratit. Strašně nám pomohli fanoušci, bylo vidět, že celý tým je na tom emočně úplně jinak než předtím. Bude těžké dostat se do stejného nastavení i v Karviné, ale pevně věřím, že to alespoň z velké části dokážeme a urveme vítězství.
Co rozhodne?
Je to o nastavení. Jak se nahecujete, jak se od první vteřiny dostanete do utkání. Buď se to pak povede, nebo ne. Je to o emocích, individuálních výkonech v dané chvíli.