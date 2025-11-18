Brněnští házenkáři jasně porazili Lovosice a vystřídali je na třetím místě extraligy

V generálce na odvetu 3. kola Evropského poháru, v níž bude Královo Pole v sobotu v Lucembursku proti Berchemu hájit dvoubrankový náskok z domácího duelu, nepustili Brňané soupeře ani jednou do vedení. Byli výrazně úspěšnější při střelbě, dobře jim chytali Jan-Marco Terlecki i Andrej Furman a rozdíl skóre od poloviny prvního poločasu postupně neustále narůstal.
„Obrana celých 60 minut šlapala, z toho jsme získávali míče..., dneska se nám povedlo skoro všechno. Odehráli jsme nejlepší zápas v obraně v této sezoně,“ řekl České televizi Vladimír Ratkovský, se šesti góly druhý nejlepší střelec vítězů po autorovi sedmi branek Tomáši Vomáčkovi. Lovosice prohrály potřetí z posledních čtyř extraligových zápasů.
Chance extraliga házenkářů
11. kolo
KP Brno - Lovosice 37:23 (18:11)
Tabulka
|1.
|Karviná
|9
|8
|0
|1
|310:227
|16
|2.
|Talent tým Plzeňského kraje
|9
|8
|0
|1
|301:225
|16
|3.
|KP Brno
|9
|7
|0
|2
|275:248
|14
|4.
|Lovosice
|11
|7
|0
|4
|361:341
|14
|5.
|Dukla Praha
|10
|7
|0
|3
|293:283
|14
|6.
|Zubří
|10
|6
|0
|4
|310:293
|12
|7.
|Jičín
|10
|3
|2
|5
|275:303
|8
|8.
|Frýdek-Místek
|9
|3
|0
|6
|266:273
|6
|9.
|Kopřivnice
|9
|3
|0
|6
|226:271
|6
|10.
|Nové Veselí
|10
|2
|1
|7
|260:296
|5
|11.
|Zlín
|10
|1
|1
|8
|262:310
|3
|12.
|Strakonice
|10
|1
|0
|9
|254:323
|2