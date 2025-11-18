Brněnští házenkáři jasně porazili Lovosice a vystřídali je na třetím místě extraligy

  18:13
Brněnští házenkáři porazili v předehrávce 11. kola extraligy Lovosice jednoznačně 37:23 a vystřídali soupeře na třetím místě tabulky. Královopolský tým má nyní stejně bodů jako „Lovci“ a Dukla Praha, ale má oproti nim lepší skóre a navíc odehrál méně zápasů. Po páté výhře z posledních šesti utkání ztrácejí Brňané jen dva body na vedoucí Karvinou a Plzeň.

Lovosický Pavel Chotěborský slaví gól do sítě Brna. | foto: MAFRA

V generálce na odvetu 3. kola Evropského poháru, v níž bude Královo Pole v sobotu v Lucembursku proti Berchemu hájit dvoubrankový náskok z domácího duelu, nepustili Brňané soupeře ani jednou do vedení. Byli výrazně úspěšnější při střelbě, dobře jim chytali Jan-Marco Terlecki i Andrej Furman a rozdíl skóre od poloviny prvního poločasu postupně neustále narůstal.

„Obrana celých 60 minut šlapala, z toho jsme získávali míče..., dneska se nám povedlo skoro všechno. Odehráli jsme nejlepší zápas v obraně v této sezoně,“ řekl České televizi Vladimír Ratkovský, se šesti góly druhý nejlepší střelec vítězů po autorovi sedmi branek Tomáši Vomáčkovi. Lovosice prohrály potřetí z posledních čtyř extraligových zápasů.

Chance extraliga házenkářů

11. kolo

KP Brno - Lovosice 37:23 (18:11)
Nejvíce branek: Vomáčka 7, Ratkovský 6, Žunič a Moješcik po 5 - Kupa a Stach po 5, Chotěborský 5/2

Tabulka

1.Karviná9801310:22716
2.Talent tým Plzeňského kraje9801301:22516
3.KP Brno9702275:24814
4.Lovosice11704361:34114
5.Dukla Praha10703293:28314
6.Zubří10604310:29312
7.Jičín10325275:3038
8.Frýdek-Místek9306266:2736
9.Kopřivnice9306226:2716
10.Nové Veselí10217260:2965
11.Zlín10118262:3103
12.Strakonice10109254:3232
Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

18. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  17:49

ONLINE: Za nápravu. Sparta i Kometa po debaklech hostí v Lize mistrů odvety

Sledujeme online
Sparťané se radují z gólu do sítě Frölundy.

Reálnou šanci na postup dál už ani Sparta, ani Kometa nemají. V osmifinále hokejové Ligy mistrů se ale po debaklech z úvodních duelů pokusí před vlastními fanoušky alespoň částečně napravit dojem....

18. listopadu 2025  17:40

V zámoří zírají: čtyři čeští gólmani na jedno utkání NHL! Po zranění je zpět i bek Gudas

Český brankář Lukáš Dostál z Anaheimu slaví vítězství s obráncem Radkem Gudasem.

Čeští hokejoví fanoušci dobře tušili, že tento okamžik v sezoně přijde. Tuzemská brankářská škola má v NHL početné zastoupení, v Anaheimu a Utahu dokonce v tandemech. Když na sebe tak v pondělí večer...

18. listopadu 2025  17:30

Že nebude Alcaraz? Potěšilo mě to, říká Lehečka. A teď vzhůru na brzké utkání

Jiří Lehečka na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.

Od naší zpravodajky v Itálii V týmu kapitána Tomáš Berdycha, který se v italské Boloni sešel v plné síle, plní roli jedničky. Ve 24 letech je tenista Jiří Lehečka zkušeným hráčem, který pravidelně jezdí na daviscupové srazy. A i...

18. listopadu 2025  16:17

Obhájci jsou v osmifinále. Perušič se Schweinerem na MS porazili Chilany

Ondřej Perušič (vpravo) a David Schweiner se radují během utkání o bronz.

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem na mistrovství světa v Adelaide porazili Chilany Estebana a Marka Grimaltovy 21:14, 25:27, 15:10 a při obhajobě titulu postoupili do osmifinále....

18. listopadu 2025  7:38,  aktualizováno  15:36

Bartoň nominoval opory Barcelony, v týmu pro kvalifikaci MS je i nehrající Kyzlink

Luboš Bartoň na lavičce USK Praha

Opory Barcelony Tomáš Satoranský a Jan Veselý nechybí v nominaci českých basketbalistů na kvalifikační zápasy mistrovství světa proti Švédsku a v Estonsku, v nichž bude debutovat nový trenér Luboš...

18. listopadu 2025  15:28

Štafeta s olympijským ohněm: tři stovky italských měst za dva měsíce

Pochodně s olympijským a paralympijským ohněm pro hry v Milánu a Cortině 2026

Štafeta s olympijským ohněm před zimními hrami 2026 zavítá do 300 italských měst, bude k vidění na 60 místech zařazených na seznam kulturního dědictví UNESCO. Kompletní dvouměsíční trasu, která začne...

18. listopadu 2025  14:48

Nejhorší byl Schick, mají po Gibraltaru jasno čtenáři. Chválili Coufala či Douděru

Patrik Schick v utkání proti Gibraltaru.

Povinnost splnili a fotbalového trpaslíka z Gibraltaru na závěr kvalifikace o mistrovství světa porazili rozdílem třídy (6:0). Od čtenářů iDNES.cz si proto čeští fotbalisté v tradičním známkování...

18. listopadu 2025  14:18

Buffon nasázel hattrick, devatenáctku dotáhl k postupu z první příčky

Louis Thomas Buffon, syn legendárního italského brankáře Gianluigiho Buffona a...

Čeští fotbalisté do 19 let porazili v závěrečném utkání úvodní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy Severní Irsko 4:0. Hattrickem se na výhře podílel syn bývalého legendárního italského...

18. listopadu 2025  13:48

Bohačík ukončil reprezentační kariéru. Verdikt padl už dřív, prozradil

Aktualizujeme
Jaromír Bohačík před zápasem kvalifikace o EuroBasket v Haagu.

Nymburský křídelník Jaromír Bohačík ukončil ve 33 letech kariéru v české basketbalové reprezentaci. Naposledy startoval na přelomu srpna a září na EuroBasketu v Rize, kde Češi skončili až na 23....

18. listopadu 2025  13:16,  aktualizováno  13:43

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Slováci i po výprasku slyšeli chválu a potlesk. Jsem na fanoušky hrdý, řekl kouč

Zklamaní slovenští fotbalisté po porážce 0:6 na půdě Německa.

Po senzační domácí výhře ze začátku září až do posledního skupinového zápasu živili naději na první místo a přímý postup na mistrovství světa. Napodruhé už ale slovenští fotbalisté proti Německu...

18. listopadu 2025  13:25

Úžasný zákrok... a sedm gólů. Patera zažil hrůzu. Ani jsme mu nepomohli, litoval kouč

Českému brankáři Jiřímu Paterovi (Vancouver) zápas proti Floridě nevyšel.

Kvůli zranění Jiří Patera přišel o takřka celou uplynulou sezonu, poslední dva týdny také neodchytal ani zápas. Načež se v pondělí večer vrhl do akce v NHL. Poprvé od března 2024, kdy ještě působil...

18. listopadu 2025  13:09

