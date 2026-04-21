Reklama na házenou. Semifinále extraligy vygraduje pátým zápasem Zubří v Karviné

Petr Fojtík
  19:31
Bude mít finále extraligy házenkářů poosmé v řadě stejné obsazení, nebo se v něm poprvé v historii střetnou Zubří s Plzní? Soupeře Západočechů určí až závěrečný pátý zápas ve středu v Karviné. „To je to, co házená potřebuje,“ říká asistent karvinského trenéra Martin Galia.
Čtvrtý zápas semifinále extraligy házené mezi domácím Zubří a Karvinou sledovala vyprodaná hala. Na snímku kanonýr Zubří Lukáš Mořkovský. (19. duben 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

„Těšíme se,“ přitakává zuberský kouč Ondřej Mika, jehož tým o víkendu na domácí palubovce odvrátil dva postupové mečboly soupeře způsobem, který vejde do dějin soutěže.

Zubří neprohrávalo ani vteřinu, dohromady zvítězilo drtivým rozdílem 19 branek (38:27, 32:24). Šestnáctinásobný šampion a obhájce posledních dvou titulů by musel jít hodně do minulosti, aby našel těžší extraligovou porážku. Před více než devíti lety Karviná prohrála v Lovosicích páté finále 20:32. Teď utrpěla dva debakly během 24 hodin.

Spadl mi kámen ze srdce, přiznal trenér Zubří po postupu. Teď se těší na klasiku

„S týmem to neudělá nic, i když rozdíl byl velký. V play off je jedno, jestli prohrajete o gól nebo o deset. Důležité jsou body za vítězství. Jsme zkušený tým, zažili jsme toho hodně,“ má jasno reprezentační pivot Jan Užek.

Zubří se v semifinále vzpírá papírovým předpokladům, které ho pasovaly do role jasného outsidera série. Už v Karviné vzdorovalo favoritovi (33:36, 29:34), doma to pak před po střechu zaplněnou Robe Arénou rozbalilo.

„Série má všechno, co má mít. Chtěli jsme ji dotáhnout do pátého zápasu a ukázat, že nejsme takový outsider, jak o nás někteří vyhlašovali,“ pronesl Mika, který mohl být na svoje mužstvo po víkendu snů pyšný.

Čtvrtý zápas semifinále extraligy házené mezi domácím Zubří a Karvinou sledovala vyprodaná hala. (19. duben 2026)

Čtvrtý zápas semifinále extraligy házené mezi domácím Zubří a Karvinou sledovala vyprodaná hala. Na snímku trenér Zubří Ondřej Mika. (19. duben 2026)

Karviná zkoušela všemožné fígle v útoku i v obraně, ale Zubří našlo na všechny úspěšný recept.

„Kluci strhli vyprodanou halu. Zůstáváme nohama na zemi. Splnili jsme jen dílčí úkol a jedeme do Karviné vyhrát. Byl by alibismus říkat cokoliv jiného. Ať se rozhodne v pěkném pátém zápase,“ přeje si Mika.

Házenkáři Plzně opět ve finále. Byli jsme celkem čerství a měnili styl, říká kouč

Série se naposledy vrací do Slezska. Karviná opouštěla v neděli večer Zubří opařená, byť Galia zachoval při hodnocení dekorum a nadhled.

„Krásný zápas před skvělou kulisou. Oba tábory příznivců fandily celé utkání. Týmu musím poděkovat, tenhle víkend se vydal ze všech sil, ale na Zubří to nestačilo,“ uznal bývalý reprezentační gólman, který chodí na pozápasové tiskové konference místo hlavního trenéra Michala Brůny.

Mika věří, že víkend nebyl výkonnostním stropem jeho mužstva. „V Karviné to bude vabank,“ tipuje zuberský brankář Štěpán Krůpa.

