Házenkáři Plzně opět ve finále. Byli jsme celkem čerství a měnili styl, říká kouč

  11:04
Dvě výhry na palubovce pražské Dukly rozhodly o tom, že házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje jsou prvním finalistou. O zlato zabojují podvanácté v řadě, v samostatné české extralize dosud slavili šest prvenství. Jejich soupeřem bude lepší z dvojice Karviná–Zubří. „Mění se nám mužstvo, máme mladý kluky a už nevyhráváme o deset gólů jako dřív. Trenér Kubeš Duklu dobře připravil, hráli tvrdou obranu, ale ubojovali jsme to,“ těší Milana Škvařila, plzeňskou spojku.

Daniel Bláha z Talent týmu Plzeňského kraje střílí v semifinále s Duklou Praha. | foto: Petr EretMAFRA

Po domácích zápasech čekaly Talent za stavu 1:1 dva duely na půdě soupeře. V pátečním utkání vedli Plzeňané ještě sedm minut před koncem o pět branek, v závěru však domácím dovolili srovnat na konečných 29:29. Následoval rozstřel ze sedmimetrových hodů, ve kterém rozhodli hosté až v osmé sérii.

„Mrzí nás, že jsme lépe nezvládli závěr základní hrací doby. Nebylo to tím, že bychom se zatáhli, ale Karel (Šmíd) nás klasicky vychytal. Posledních pět střel jsme nedali z jasných pozic, proto jsme šli do infarktového rozstřelu. Hlavně jsem rád za kluky, že to zvládli, protože máme v týmu mladé hráče,“ pověděl po třetím zápase trenér Petr Štochl.

„Nebyli jsme ustrašení, dostávali se do dobrých pozic. Ale takové je play off, potkávají se nejlepší týmy, které mají skvělé gólmany. I ti naši nás podrželi. Celkově jsme podali disciplinovaný výkon, ale byl to hodně vztyčený prst, že se hraje do poslední vteřiny,“ doplnil kouč.

Plzeňští házenkáři postoupili přes Duklu, čeká je dvanácté extraligové finále v řadě

O den později Talent využil mečbol, když otočil nepříznivý vývoj a po vítězství 27:24 ovládl sérii 3:1 na zápasy. „Dukla tahala nějakých pětačtyřicet minut za delší konec, ale druhý poločas jsme zvládli lépe my,“ pochvaloval si Štochl.

„Nevím, jestli to bylo tím, že jsme prostřídali kompletně všechny hráče, byli jsme relativně čerství. Myslím, že pomohlo také, jak jsme měnili styl hry. Je přece jen rozdíl, jestli hrají starší kluci, nebo mladíci,“ pokoušel se najít důvody vítězství.

Po prvním poločase ztrácel Talent na soupeře tři branky, ale ve druhé polovině utkání postupně zlepšoval výkon. Naposledy vedla Dukla krátce před poslední čtvrthodinou 19:18. Poté hosté čtyřmi brankami, z nichž tři vsítil Škvařil, skóre otočili a ve vypjatém závěru na rozdíl od předchozího duelu vyrovnání nepřipustili.

„Do druhé půle jsme vstoupili vlažně, nelíbila se mi naše hra emočně. Je výhoda, že na hřiště můžeme poslat Milana Škvařila. Ten se tam jde sportovně rvát, dokáže ostatní vyburcovat a zvednout je. Přesně to jsme potřebovali,“ ocenil trenér.

„Byl to jeden z důvodů, proč jsem šel na hřiště. Já ty situace mám rád, ještě když vás hecuje soupeřova obrana, tak to je takový motor pro mě,“ popisoval s úsměvem Škvařil.

„Říkal jsem potom i Kájovi (Šmídovi), že to dělali dobře, protože mě to dostalo do hry a cítil jsem se dobře. Musel jsem to vzít na sebe, protože od toho jsem tam,“ dodal zkušený borec, jenž zároveň připustil, že to byl jeden z nejtěžších postupů do finále.

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Brankoviště? Beran v Litvínově bránil úklidu: Ve Vsetíně mi dělali díry

Adam Beran z Jihlavy ve druhém zápase baráže hokejovou extraligu v Litvínově...

Moje brankoviště, můj pokojíček. Jihlavský hokejový gólman Adam Beran ho v Litvínově nechtěl uklízet. Rozhodčí jej však v sobotní barážové bitvě číslo 2 otcovsky umravnil a opora Dukly od druhé...

19. dubna 2026  10:33,  aktualizováno  11:25

Dodatečný trest za úder na hlavu. Kaut bude Pardubicím ve druhém finále chybět

Pardubický útočník Martin Kaut

Hokejový útočník Martin Kaut z Pardubic nesmí nastoupit do nedělního druhého utkání finálové série play off extraligy proti Třinci. Disciplinární komise soutěže mu ve zkráceném řízení udělila...

19. dubna 2026  11:18

Stoper Bammens se těší na Plzeň: Hrošovský je u nás legenda, každý ho zná

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Nedělní bitvu v Plzni by nedočkavě vyhlížel tak jako tak. Ale pro Simona Bammense, belgického stopera fotbalových Pardubic, má duel první ligy ještě další přidanou hodnotu. Na trávníku totiž narazí i...

19. dubna 2026  10:22

Na úvod play off NBA vítězili domácí. Jokič táhl Denver, James pomohl LA Lakers

Rudy Gobert z Minnesoty a Nikola Jokič z Denveru se natahují po balonu na...

Vyřazovací část NBA začala v sobotu výhrami všech čtyř domácích týmů. Los Angeles Lakers zdolali i s pomocí 19 bodů a 13 asistencí jednačtyřicetiletého LeBrona Jamese 107:98 Houston. Denver dovedl k...

19. dubna 2026  9:44,  aktualizováno  10:02

Jízdné během MS? Za 150 dolarů. FIFA pod tlakem, stát New Jersey od ní žádá dotace

Na stadionu MetLife Stadium v East Rutherfordu se chystá semifinále MS klubů...

Za cestu vlakem z New Yorku ke stadionu v New Jersey, který bude hostit osm zápasů mistrovství světa včetně finále, a zpět zaplatí fotbaloví fanoušci 150 dolarů (přes 3000 korun). Jedna cesta trvá...

19. dubna 2026  9:57

Messi dvěma trefami pomohl k výhře Miami i úspěšné premiéře trenéra Hoyose

Útočník Interu Miami Lionel Messi vede balon během utkání MLS proti Coloradu.

Lionel Messi zařídil v zámořské fotbalové lize MLS dvěma góly vítězství Interu Miami 3:2 na hřišti Colorada, kde se úřadující mistři poprvé museli obejít bez trenéra Javiera Mascherana. S klubem se...

19. dubna 2026  9:11

Jedna výhra od titulu i luxusního auta za miliony. Zdolá Muchová další hvězdu?

Karolína Muchová se ve Stuttgartu raduje z postupu do finále.

Sice tu výměnu prohrála, ale vykouzlit v tak krkolomné pozici úder za zády? Mazaný moment svědčí o tom, v jaké pohodě se momentálně tenistka Karolína Muchová nachází. Na kvalitně obsazeném turnaji ve...

19. dubna 2026  8:59

Vladař pomohl porazit Pittsburgh a vychytal svou první výhru v play off NHL

Brankář Philadelphie Dan Vladař se protahuje před začátkem prvního zápasu play...

Daniel Vladař pomohl hokejistům Philadelphie v úvodním utkání 1. kola play off NHL patnácti zákroky k výhře 3:2 v Pittsburghu. Český gólman si připsal v soutěži své první vítězství v kariéře ve...

19. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  8:39

Priske chválil: Kontrolovali jsme to až do konce. Kuchta chtěl hattrick, tak to má být

Trenér Brian Priske se raduje z gólu Sparty.

Sám možná nečekal, že jeho tým sfoukne složitý zápas tak suverénně. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, se na lavičce tentokrát nemusel moc nervovat, výhra 3:1 nad Jabloncem se rodila v klidu a po...

19. dubna 2026  7:59

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ulich prvně proti Slavii: Tvrdík zkusil, jestli bych nezůstal, že bychom něco dělali spolu

Spolumajitel hradeckého fotbalového klubu Ivo Ulich po podpisu smlouvy s městem...

Ivo Ulich, jeden ze spolumajitelů hradeckého fotbalového klubu, tu příhodu vypraví s lehkou nadsázkou. „Když jsme ho přebírali, tak mi říkal, ať se na to vykašlu a zůstanu ve Slavii, že bychom tam...

19. dubna 2026  7:39

Dostál spasil Zlín: Alespoň jsem něco chytil, v našich zápasech je to jak na hokeji

Zlínský gólman Stanislav Dostál slaví domácí výhru v zápase s Teplicemi. (18....

Už to vypadalo, že dochytá sobotní duel fotbalové ligy bez jediného úspěšného zákroku. Přesto se nakonec stal zlínský gólman Stanislav Dostál hrdinou domácího utkání proti Teplicím, když na brankové...

19. dubna 2026  6:17

