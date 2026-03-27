Musíme otupit silné stránky Plzně, plánuje před čtvrtfinále kouč Běloch

Nicméně po podzimu by vás na play off zřejmě pasoval jen málokdo...
O to víc jsme spokojeni. Věděli jsme, že když dokážeme zlepšit naši hru, přinese nám to body.
Můžete prozradit, co konkrétně tu pozitivní změnu vašeho týmu nastartovalo?
Zimní přípravu začali kluci beze mě, protože jsem byl na srazu s reprezentací, ale už když jsem se vrátil, bylo zřejmé, že je tým dobře nastavený.
Možná vás chtěli překvapit...
To nevím, každopádně jsem věděl, že se dokážou zlepšit, věřil jsem tomu. A rozhodně mě to potěšilo.
Ve čtvrtfinále vás nyní čeká série s Plzní, tedy s druhým nejlepším týmem základní části. Jaký to bude souboj?
Plzeň je určitě favorit, to je jasné. Ale pokud se na ni dobře připravíme, můžeme ji hodně potrápit.
Jste spokojený, že na vás vyšel právě tenhle soupeř?
Ve hře byla ještě Dukla Praha, ale s tou už jsme v play off hráli, takže ano, jsem rád, že to nakonec je zrovna Plzeň.
Co jste museli před startem série pilovat v první řadě?
Plzeňská hra je hodně dobře propracovaná, oni se drží svého systému, a my musíme být důslední ve svých věcech, abychom ho dokázali narušit.
Každopádně aspoň podle dosavadních výsledků by měla mít Plzeň víc silných stránek...
To má, ale pokud je zvládneme otupit, šance bude velká.
Jenže Plzeň začíná v úvodních dvou zápasech doma. Může to hrát zásadní roli?
Tam jsou zápasy vždycky těžké. V play off jsme tam ale ještě nehráli, a to jsou jiné zápasy. Každopádně tam pojedeme s cílem odvézt si něco dobrého do domácí odvety.
I když novoveselští příznivci se jistě chystají i na západ Čech...
Jsou skvělí, hodně nám pomáhají. Myslím, že vidíme přímou úměru v tom, jak s námi začali jezdit a kolik bodů jsme přivezli.