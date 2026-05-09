Senzační otočka dotažena! Plzeň vyloupila Karvinou a slaví házenkářský titul

  20:22aktualizováno  20:34
Házenkáři Plzně vyhráli v rozhodujícím pátém finále play off extraligy v Karviné 29:28 a po třech letech slaví devátý český titul. Talent tým v sérii dvou tradičních finalistů prohrával 0:2, ale oba domácí zápasy zvládl a v sobotu jako první v sezoně uspěl po dramatickém průběhu i v Karviné, přestože prohrával až o pět gólů.
Brankář karvinských házenkářů Petr Mokroš chytá střelu plzeňského Tomáše Nejdla. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karviné nepomohlo ani sedm branek nejlepšího střelce utkání Ilji Blyzňuka, který odehrál poslední zápas za Baník před přestupem do Francie. Na opačné straně se Tomáš Nejdl trefil šestkrát, o jeden gól méně dal Jakub Douda.

Baník v bouřlivé atmosféře vedl po prvním poločase 18:14, jenže po změně stran Plzeň i díky hře bez brankáře vyrovnala na 23:23. Poté se oba týmy střídaly ve skórování, Talent šel poprvé do vedení za stavu 25:25 a jako první odskočil do drobného trháku.

Domácím se zranil loučící se Patrik Fulnek a kapitána Jana Užeka trápily křeče, přesto se dotáhli na 28:28. Na gól Dominika Skopára už ale během zbývající minuty a půl Baník odpovědět nedokázal.

Karviná s Plzní se o titul přetahují od sezony 2017/18. Baník se od té doby radoval čtyřikrát, na zlatý hattrick ale nedosáhl. Svěřenci trenéra Petra Štochla, kteří v základní části obsadili druhé místo za Karvinou, se na trůn vrátili po dvou stříbrech.

Finále - 5. zápas 9. 5. 2026 18:30
HCB Karviná : Talent tým Plzeňského kraje 28:29 (18:14)
Góly:
2. Blyzňuk,5. Harabiš,5. Široký,7. Blyzňuk,8. V. Patzel,11. V. Patzel,14. J. Patzel,15. Harabiš,17. Fulnek,18. Široký,19. Blyzňuk,20. Blyzňuk,24. Užek,29. Prašivka,30. Užek,30. Užek,31. J. Patzel,36. Blyzňuk,39. Fulnek,41. Užek,46. J. Patzel,56. Blyzňuk,58. Užek
3. Bláha,5. Šíma,6. Baumruk,8. O. Šafránek,12. Vinkelhöfer,13. Skopár,13. T. Nejdl,15. T. Nejdl,17. Bláha,25. Bláha,28. J. Douda,30. Vinkelhöfer,35. T. Nejdl,37. T. Nejdl,38. Stehlík,39. Stehlík,42. O. Šafránek,43. T. Nejdl,45. T. Nejdl,46. O. Šafránek,47. Stehlík,52. Šindelář,55. Skopár,58. Skopár
Mokroš, Žárský, Marek – Blyzňuk, Prašivka, V. Patzel, J. Patzel, Fulnek, Užek, Harabiš, Skalický, Široký, Křístek, Hajko, Hloušek, Bajer.
Grabemann, Herajt – J. Douda, Kaplan, T. Nejdl, Baumruk, O. Šafránek, Dubský, Šíma, Bláha, Skopár, Vinkelhöfer, Stehlík, Voves, A. Beneš, Šindelář.

Rozhodčí: Horáček, Novotný

Počet diváků: 1700

Stav série: 2:3

