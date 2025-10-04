Karviná zareagovala na předchozí porážku se Zubřím, svou první v sezoně. Jednoho z nejlepších střelců soutěže Jonáše Josefa dokázala udržet na šesti gólech, ukrajinský kanonýr Baníku Ilja Blyzňuk se trefil sedmkrát.
Ve čtvrtém utkání ročníku skončila vítězná série Frýdku-Místku, jenž nečekaně podlehl 25:27 na hřišti Nového Veselí. Sokol tak vymazal nulu na bodovém kontě. Totéž se v souboji dosud neúspěšných týmů povedlo Kopřivnici díky výhře 26:24 nad Strakonicemi.
Posledním stoprocentním týmem soutěže zůstali vicemistři z Plzně, kteří se budou snažit přidat páté vítězství v nedělní dohrávce proti nováčkovi Zlínu.
Chance extraliga házenkářů
5. kolo
Nové Veselí - Frýdek-Místek 27:25 (15:13)
Karviná - Dukla Praha 29:22 (13:10)
Kopřivnice - Strakonice 26:24 (15:12)
Lovosice - Jičín 36:28 (20:12)
Tabulka:
|1.
|KP Brno
|6
|5
|0
|1
|178:162
|10
|2.
|Karviná
|5
|4
|0
|1
|171:130
|8
|3.
|Talent tým Plzeňského kraje
|4
|4
|0
|0
|136:96
|8
|4.
|Frýdek-Místek
|4
|3
|0
|1
|127:110
|6
|5.
|Zubří
|5
|3
|0
|2
|153:147
|6
|6.
|Dukla Praha
|5
|3
|0
|2
|145:139
|6
|7.
|Lovosice
|3
|2
|0
|1
|98:98
|4
|8.
|Jičín
|5
|2
|0
|3
|143:156
|4
|9.
|Kopřivnice
|5
|1
|0
|4
|122:140
|2
|10.
|Nové Veselí
|5
|1
|0
|4
|125:149
|2
|11.
|Zlín
|4
|0
|0
|4
|109:136
|0
|12.
|Strakonice
|5
|0
|0
|5
|115:159
|0