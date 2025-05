Finále s Plzní už je taková tradice, říká karvinský házenkář Patzel

„Nic jiného než finále jsme si nepřipouštěli. Byl to náš cíl,“ prohlásila karvinská spojka Vojtěch Patzel, který má titul s Karvinou z roku 2022. Po něm byl dva roky v německém VfL Lübeck–Schwartau, než se loni vrátil.

Nicméně do této sezony zasáhl až v jejím průběhu, jelikož si léčil utržený přední křížový vaz v koleni.

„Už se cítím zdravý, ale formu moc nemám...“ posteskl si.

Fanoušci Baníku Karviná povzbuzují domácí tým.

Třeba ji najde ve finále. Ale i tak přispěl k postupům Karviné ve čtvrtfinále s Frýdkem-Místkem a v semifinále s Lovosicemi shodně 3:0. I tyto výsledky vypovídají o dominanci karvinských házenkářů.

„Když jsem tady hrál před těmi dvěma roky, tak se nám nikdy nepovedlo dostat do finále s tím, že bychom čtvrtfinále i semifinále vyhráli 3:0 na zápasy,“ připomněl. „Máme super tým a doufám, že nám to takhle půjde i dál.“

Finále extraligy házenkářů Baník Karviná– Talent Tým Plzeňského Kraje ● Plzeňští házenkáři jsou ve finále pojedenácté za sebou, posedmé v řadě nastoupí proti Karviné. Ve vzájemných finálových soubojích zatím každý z týmů uspěl třikrát. ● V Karviné se bude hrát v neděli od 17.30 a 23. května od 18.00, případně 1. června v 17.30. ● V Plzni se týmy střetnou 21. května od 16.30, případně 28. května od 17.30.

Od roku 2018, přičemž v roce 2020 se play off kvůli covidové pandemii nehrálo, se hráči Karviné a Plzně v zisku mistrovského titulu střídají. Podle této statistiky by nyní měli uspět Plzeňští, jenže vzhledem k výsledkům celé sezony by pro Karvinské měla být povinnost titul obhájit.

„Neřekl bych, že je to úplně povinnost, ale předpokládáme, že bychom mohli uspět, pokud budeme hrát to, co chceme,“ řekl Patzel. „V této sezoně předvádíme poměrně stabilní výkony. Od února jsme neprohráli, a tak doufejme, raději to zaklepu, že nám to stejně půjde i nadále.“

Přesto, není další finále s Plzní už nuda?

„Nějaká změna by byla fajn, ale naše zápasy s Plzní jsou už taková tradice. Je to podle očekávání souboj dvou nejlepších týmů v lize. Už se na to moc těším.“

Házenkáři si na finále museli počkat tři týdny, jelikož letošní play off přerušovala kvalifikace mistrovství Evropy.

Karvinští házenkáři Jan Užek a Vojtěch Patzel brání lovosické protivníky.

„Letos je to šílené. Na čtvrtfinále jsme po základní části čekali dva týdny, stejně jako na první semifinále. Na druhé semifinálové utkání jsme čekali deset dnů a teď tři týdny na finále,“ vypočítal Patzel. „Ale tak to je. Pro oba týmy je to stejné. Vymlouvat se na to, že by nám to kvůli tomu nešlo, by nemělo smysl. Třeba jsme si více odpočinuli. Uvidíme.“

Karvinští nyní měli v reprezentaci Matěje Nantla, Jonáše Patzela, Dominika Soláka a Petra Širokého a s nimi i trenéry Michala Brůnu a Martina Galiu. Naproti tomu Plzeňští jen Dominika Skopára. „Důležité je, že se kluci nezranili, protože to jsou naši stěžejní hráči. A třeba přišli i na nějaké jiné myšlenky,“ usmál se Patzel.