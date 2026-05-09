Jonáš Patzel je zpátky. A rve se s Karvinou o titul: S Plzní se už nemáme čím překvapit

„Jsem rád, že jsem se po takové dlouhé pauze připojil zase ke klukům, do týmu, a že jim můžu pomoct,“ svěřoval se Patzel. „Ale vím, že to s mou formou zatím není úplně optimální. Snažím se však dělat všechno naplno, abych byl týmu prospěšný.“
Poprvé po zranění naskočil do posledního semifinálového utkání se Zubřím, přičemž hned šesti góly pomohl k výhře 34:31 a postupu 3:2 na zápasy.
„Jonáš byl asi stěžejním faktorem toho pátého zápasu se Zubřím, pomohl nám jednoduchými brankami a odlehčil ostatním spojkám,“ pochvaloval si karvinský trenér Michal Brůna návrat jedné z opor do sestavy.
„Ten první zápas se mi podařil, ale měl jsem trošku výhodu, že kluci ze Zubří už měli v nohách náročné zápasy, hlavně ty předchozí s námi, takže jsem naběhl plný sil. Ty zápasy ve finále už taková sláva nebyla,“ upozornil Patzel.
Není se čemu divit, protože tak velký výpadek zažil poprvé v kariéře.
„Bylo to vážnější zranění,“ připomněl prasklý meniskus. „Je těžké dostat se zpátky do zápasového rytmu a ani fyzickou kondici ještě nemám takovou, jakou jsem měl. Nedokážu tak na hřišti dlouho vydržet v tom nejvyšším tempu.“
V karvinských fanoušcích hrklo, když po prvním finálovém utkání s Plzní (35:34) z hřiště odkulhal.
„Jen jsem si koleno narazil o palubovku, ale když jdete s něčím na operaci, pak máte o tu část těla větší strach. Nebyla to nějaká velká zázračná bolest, spíše jsem se lekl. Naštěstí je všechno v pohodě,“ uklidňoval.
„Pořád koleno někdy cítím, ale trénovat i hrát mohu normálně.“ Naskočil tak i do dalších tří finálových soubojů, v nichž nastřílel devět branek.
Domácí prostředí rozhoduje
Jak v semifinále se Zubřím, tak zatím i ve finále s Plzní vítězí domácí mužstva. Ostatně Karvinští za celou sezonu ve své hale ani jednou neprohráli.
„Doma se náš výkon rapidně zvyšuje. Nevím, jak je to možné, ale asi ty prostory v hale, které výborně známe, a naši fanoušci nám dávají velkou energii,“ uvažoval Patzel.
„Vnímám, že doma jsme mnohem silnější a i tlak toho posledního zápasu nás paradoxně dožene k nejlepšímu výkonu.“
Karvinští po dvou výhrách 35:34 a 27:23 padli v Plzni 25:29 a 24:31.
V sobotu jedno z mužstev rozhodne.
Bylo pro házenkáře Baníku obrovské zklamání, že finálovou sérii v Plzni nedotáhli k titulu, když vedli už 2:0 na zápasy?
„Tak zklamání... My jsme věděli, že ať se v Plzni stane, co se stane, vrátíme se k nám k poslednímu zápasu,“ pravil Patzel. „Rozhodně jsme chtěli finále ukončit v Plzni, což se bohužel nepodařilo. Čeká nás poslední utkání a věřím, že ho urveme.“
Ve finále se Karvinští utkávají s Plzní poosmé za sebou, přičemž minulé dva tituly získali.
Pro Patzela je to čtvrté finále poté, co do Karviné přišel stejně jako před ním jeho starší bratr Vojtěch z Dukly Praha.
„Jen to ukazuje, že my a Plzeň jsme nejlepší a zasloužíme si ve finále být. Taková je realita,“ konstatoval Patzel.
Co musejí Karvinští udělat, aby i poslední domácí duel sezony zvládli?
„Budeme potřebovat hlavně dobrou obranu, aby se dařilo Peťovi Mokrošovi v bráně, v což věřím, protože v těch rozhodujících zápasech vždycky chytá fantasticky,“ vyzdvihl Patzel. „Důležité budou i kvalitní individuální výkony, protože s Plzní se po těch letech nemáme čím překvapit, nějakou taktikou nebo strategií. Spíš to bude o odvaze v rozhodujících momentech.“
Rovněž Plzeňští budou hodně spoléhat na brankáře Filipa Herajta, který Karvinské pořádně trápil zejména ve čtvrtém utkání.
„Ten minulý zápas se mu hodně vydařil, ale od toho je brankář na hřišti, aby něco chytil,“ usmál se Jonáš Patzel. „Trápil nás fakt hodně, hlavně v prvním poločase. To kdybychom proměnili aspoň polovinu šancí, tak utkání vypadalo úplně jinak. U nás se mu ale tolik nedařilo...“