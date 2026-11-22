Plzeň v utkání ani jednou neprohrávala a proti předposlednímu celku tabulky splnila roli favorita.
Zároveň Západočeši potvrdili dlouhodobou bilanci: se Strakonicemi se střetli od roku 2017 ve všech soutěžích potřinácté a připsali si 13. výhru.
Ve druhém nedělním zápase ukončilo Brno sérii tří porážek vítězstvím 32:27 nad Novým Veselím, které předtím bodovalo čtyřikrát za sebou. Jedenácti góly se v dresu Králova Pole blýskl Martin Kocich, jenž sedmkrát skóroval ze sedmiček. Sokol je po porážce pátý, Brno sedmé.
Chance extraliga házenkářů - 12. kolo:
KP Brno - Nové Veselí 32:27 (18:15)
Talent tým Plzeňského kraje - Strakonice 30:21 (14:11)
|1.
|Karviná
|11
|9
|2
|0
|365:307
|20
|2.
|Talent tým Plzeňského kraje
|12
|9
|2
|1
|368:325
|20
|3.
|Lovosice
|12
|9
|1
|2
|384:338
|19
|4.
|Dukla Praha
|11
|8
|0
|3
|375:308
|16
|5.
|Nové Veselí
|12
|7
|1
|4
|362:335
|15
|6.
|Zubří
|12
|7
|1
|4
|369:350
|15
|7.
|KP Brno
|12
|6
|0
|6
|351:360
|12
|8.
|Jičín
|12
|4
|0
|8
|335:372
|8
|9.
|Kopřivnice
|12
|3
|0
|9
|313:351
|6
|10.
|Frýdek-Místek
|12
|2
|1
|9
|324:369
|5
|11.
|Strakonice
|12
|1
|1
|10
|341:392
|3
|12.
|Zlín
|12
|1
|1
|10
|328:408
|3