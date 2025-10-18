Házenkáři Dukly slaví evropský postup. V Evropském poháru zdolali Constantu

  20:24
Házenkáři Dukly Praha porazili v 2. kole Evropského poháru Constantu i v odvetě a bez problémů postoupili. Šest dnů po vítězství 37:27 v Rumunsku svěřenci trenéra Daniela Kubeše zvítězili v sobotu v Mostě 33:31.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Dukla navzdory bezpečnému desetigólovému náskoku z prvního duelu šla v odvetě za vítězstvím od úvodní rozehry. Téměř celý zápas vedla, a byť hosté v závěru poprvé vyrovnali (28:28), Dukla dokráčela nejen k postupu, ale i k výhře v zápase.

Nejlepším střelcem vítězů byl s devíti góly Jonáš Josef, jenž v prvním vzájemném měření sil na rumunské palubovce skóroval sedmkrát.

Pražané postupem do třetího kola navázali na úspěch Brna. V neděli se své extraligové rivaly pokusí v domácí odvetě napodobit mistrovská Karviná, která si minulý týden odvezla z Pančeva porážku o dvě branky.

Program a výsledky
