Házenkáři Dukly slaví evropský postup. V Evropském poháru zdolali Constantu

Dukla navzdory bezpečnému desetigólovému náskoku z prvního duelu šla v odvetě za vítězstvím od úvodní rozehry. Téměř celý zápas vedla, a byť hosté v závěru poprvé vyrovnali (28:28), Dukla dokráčela nejen k postupu, ale i k výhře v zápase.
Nejlepším střelcem vítězů byl s devíti góly Jonáš Josef, jenž v prvním vzájemném měření sil na rumunské palubovce skóroval sedmkrát.
Pražané postupem do třetího kola navázali na úspěch Brna. V neděli se své extraligové rivaly pokusí v domácí odvetě napodobit mistrovská Karviná, která si minulý týden odvezla z Pančeva porážku o dvě branky.