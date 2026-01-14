„Těší nás to. V Zubří to byl dlouhodobě klíčový post. Měli jsme plno výborných středních spojek, které ale nebyly vysoké,“ říká Jiří Mika, bývalý asistent trenéra české reprezentace a zuberský patriot, který v Zubří pomáhal vychovat všechny tři nominované na letošní Euro. „Že se tam dostali, vyplynulo z momentální situace,“ připomněl mimo jiné absenci Tomáše Babáka.
Váš syn Ondřej, který je teď v národním týmu – stejně jako vy kdysi – asistentem, takové štěstí v hráčské kariéře neměl. Proč?
Byl velice tvořivý hráč, ale neměl takovou střelbu, jak je na současnou házenou nutná. Můžu za to i já. Jako trenér jsem ho nutil spíše přihrávat. Je lepší, když tam hrají vysocí hráči. A v reprezentaci jsme měli lepší střední spojky, nebylo se čemu divit. Před Ondrou byli v Zubří výborný Kulišťák, Martin Hrstka. Někteří se dostali do širšího výběru.
Urostlá střední spojka už ale není dogma, ne? Slovinsko, Faerské ostrovy nebo Nizozemci jsou toho důkazem.
Není to tak, že by ubyly vysoké střední spojky, ale už nejsou nutně dvoumetrové. Výškový handicap nahrazují rychlostí, strašně rychlé nohy má třeba Slovinec Zarabec. Menších středních spojek teď přibylo, protože házená se obecně zrychlila. Navíc umí vystřelit ze země. Když letí míč zpoza obránce, je to pro brankáře velmi nepříjemné a nebezpečné.
Pojďme k Doudovi, Havranovi a Mořkovském, které dobře znáte. Každý z nich je typologicky úplně jiný, že?
Určitě. Douda přišel v mládeži do Zubří jako levé křídlo. Kuba si prošel u nás všemi posty, od levého křídla přes pivota až po pravé křídlo, a nakonec skončil na střední spojce. V Plzni dokazuje, že je skvělým házenkářem. Má výborné herní myšlení. Je otázka, jak to zvládne na svém prvním Euru. Ale už je zkušený a v určitých fázích zápasu by mohl pomoct.
Překvapuje vás, že na velkém šampionátu debutuje v 31 letech?
Mohl se tam dostat i dříve, ale byli tam jiní hráči – Zdráhala, Babák. Konkurence je velká a můžou jet jenom dva. Byli to kluci ze zahraničí, hráli bundesligu. Měl to velice těžké. Tím, že jsou zranění hráči, šanci dostal.
Co Mořkovský, který se na tuto sezonu vrátil do Zubří?
Ze všech tří má nejlepší střelu, je to ostrá spojka, spíše krajní. Ale také má vynikající rozhodovací schopnosti. Dokáže najít pivota, má úžasný podstřel. Tím, že hrával častěji krajní spojku, má jinou organizaci hry. V Polsku na středu hrával, viděl jsem jeho zápasy a byl klíčovým hráčem Zabrze. Na nějakých šampionátech už byl, ale tolik toho neodehrál. Pořád je to mladý hráč (24 let) a má to před sebou. Do budoucna to může být velký příslib.
Nemrzí vás, že Havrana využívají trenéři hlavně v defenzivě?
Je to výborný obranář, což potvrzuje i v Maďarsku. V Zubří se s Mořkovským a Palátem na spojkách střídali. Myslím, že v reprezentaci dostane na středu asi nejméně příležitostí, i když má svoji roli v přechodu do rychlého protiútoku, kde dokáže být důrazný a tvrdě vystřelit.
V širší nominaci byla i další zuberská střední spojka Dušan Palát. Proč to u něj neklaplo?
Byl z nich nejmladší a oproti těm, co jeli, má asi nejmenší obranné předpoklady. Měl to velice těžké.
Zubří vede suverénně dorosteneckou ligu. Vidíte tam střední spojky s reprezentačním potenciálem?
Jsou tam dva velice rychlí a šikovní kluci – Pírek se Skýpalou, kteří ale zase nemají největší výšku. Teď v pauze trénují s muži, vypadají dobře, ovšem nedokážu říct, že za tři roky budou hrát v Zubří v základu. Je to dlouhá cesta. Nejsou to hráči jako Ondra, Hrstka, Šustáček, kteří v osmnácti devatenácti hrávali za áčko, byť nebyli první střední spojkou. Navíc konkurence na tomto postu je v Zubří těžká.
Jak vidíte šance Česka na Euru?
Skupina je pro nás ohromně těžká a složitá. Francie se opakovaně dostává na medailové pozice. Vždycky měli fantastický mančaft. Málokdy nepostoupí do semifinále. Noři šli v posledních letech malinko dolů, ale norská liga je kvalitní a mají plno hráčů v zahraničí. Navíc hrají doma a bude na ně tlak, aby dosáhli výborné umístění. Asi bychom si nevybrali, ale třeba kdybychom dostali první zápas Nory, kteří budou svázaní, mohli bychom je překvapit a Francie by nás ve druhém zápase podcenila. Francie ale první zápas určitě nepodcení a Noři musí vyhrát.
Co Ukrajinci, se kterými skupinu končíme?
Díval jsem se na výsledky jejich přípravy a s dobrými mančafty hráli velice vyrovnaně, ale i tak je to pro mě neznámá. I kdybychom první dva zápasy prohráli, bude důležitý pro nasazení do další kvalifikace o postup na mistrovství světa.
Ještě k nominaci na letošní Euro, z níž na poslední chvíli vypadl brankář Šimon Mizera, váš bývalý svěřenec. Měl jet?
Mrzí mě to. Dvakrát měl smůlu, když se zranil. Utekl mu další šampionát. V přípravě proti Alžírsku chytal velice dobře. Ale také Hrdlička, který jede jako dvojka za Mrkvou, je výborný brankář.