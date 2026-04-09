České házenkářky se favoritkám z Dánska vyrovnaly až po půli, vynikla Desortová

Český celek si v poháru pro týmy, které již mají jistou účast na mistrovství Evropy a nemusejí hrát kvalifikaci, připsal třetí porážku z dosavadních pěti duelů. Jediná dvě vítězství zaznamenal na začátku března proti outsiderovi z Turecka.
Na finálový turnaj projdou první dva celky z obou čtyřčlenných skupin. Česko ztrácí dva body na druhé Maďarsko. Vzhledem k vysoké porážce 20:31 z října by k postupu v sobotu muselo na hřišti velkého favorita zvítězit nejméně o 12 branek.
Český tým při dubnovém srazu postrádá několik opor, na poslední chvíli vypadla kvůli zranění i gólmanská jednička Novotná. Domácí celek měl ale potíže především v ofenzivě. Za první poločas zapsal jen sedm branek a v jedné z pasáží zhruba 17 minut neskóroval. Dánky toho sérií devíti gólů využily k vysokému vedení 14:3.
Po přestávce se nicméně český tým výrazně zlepšil. Trenéři při útocích naordinovali hru bez brankářky a jejich svěřenkyně se najednou začaly v ofenzivě prosazovat.
Češky po změně stran daly téměř dvojnásobný počet branek a v druhém poločase dokázaly s vysokým favoritem remizovat. Prohrály tak menším rozdílem než v úvodním vzájemném duelu ve skupině v říjnu, kdy Dánky doma zvítězily 41:25.
„Prohra se rodila hned od začátku, to je ten největší problém, který nás trápí. Naše hráčky hrají domácí soutěž a aktuálně jsme naběhli proti týmu, kde skoro každá hráčka hraje Ligu mistryň. Rozdíl je obrovský,“ řekl novinářům Hlavatý.
„Je evidentní, že my kvalitu na to, abychom byli dobří, máme. Když jsme začali hrát disciplinovaněji a také přistoupili ke hře sedmi proti šesti, byli jsme schopni ve druhém poločase držet výsledek. Po prvním poločase nebyl tým v dobrém stavu, jsem rád, že jsme ukázali morál. První poločas mě velmi mrzí, výsledek mohl být lepší. Pořád je to rozdíl třídy,“ dodal slovenský trenér.
Házenkářky poprvé hrají Euro Cup díky tomu, že mají jako spolupořadatel jistou účast na mistrovství Evropy na konci roku a nemusejí hrát kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno. Česko bude spolupořádat velkou akci poprvé v samostatné historii a od roku 1990.
Euro Cup házenkářek
skupina 2:
Česko - Dánsko 20:30 (7:17)