Nejhorší půlrok, co jsem v házená zažila, říká olomoucká koučka. Chybí jí týmovost

Václav Havlíček
  21:06
Výtečný začátek, jenže co se stalo pak? Na to se ptají se házenkářky Olomouce asi dodneška. V prvním kole československé MOL ligy si Hanačky vyšláply na českého hegemona z Mostu. Nečekané vítězství, skvělý start. Pak ovšem přišla série šesti porážek v řadě. A po deseti odehraných kolech, tedy po necelé polovině základní části, to vypadá, že se medaile opět vzdaluje...
Trenéra olomouckých házenkářek Lucie Fabíková.

Trenéra olomouckých házenkářek Lucie Fabíková. | foto: DHK Zora Olomouc

Trenéra olomouckých házenkářek Lucie Fabíková.
Klára Kubálková zakončuje při zápase s Porubou.
Anna Kubálková se chystá na sedmimetrový hod.
Michaela Polášková při zákroku v aktuální sezoně.
5 fotografií

„Nejhorší půlsezona, kterou jsem ve vrcholové házené kdy zažila,“ neskrývala zklamání trenérka Zory Lucie Fabíková. Ve čtvrtek její svěřenkyně v posledním zápase roku 2025 podlehly na domácí palubovce Michalovcím 31:38, což znamená, že za deset zápasů vyhrály jen třikrát a jsou se šesti body osmé.

A byť stále drží příčku zajišťující postup do play off, stejně bodů má i devátá Plzeň a desátý Zlín. Do nového roku tak Zora půjde s tím, že se musí dívat i pod sebe, aby se vyhnula náročnému play out.

Detox by nám prospěl. Sestry házenkářky dobývají palubovky i sociální sítě

„Nedařilo se nám tak, jak jsme potřebovaly. Je sice pěkné, že kromě zápasů s favority, tedy Dunajskou Stredou a Michalovcemi, byly všechny zápasy vyrovnané, ale nemáme body, které jsme chtěly a které jsme potřebovaly. Nebylo to dobré, chceme se z toho otrkat a nový rok začít jinak,“ prohlásila Fabíková.

Trenérka se nechtěla vymlouvat ani na fakt, že letos má Olomouc mimořádně mladý kádr. Vždyť pouze dvě hráčky mají 25 let. Zbytek? Mladé házenkářky okolo dvacítky.

„S tím bojujeme celou dobu, co jsem tu. Ale buď nad tím budeme brečet, nebo s tím něco uděláme. Kdyby holky ztratily zápasy na konci, kvůli nedostatku zkušeností, pochopím to. Ale takhle? Jsem zklamaná. Nemůžu říct, že by se holky nesnažily, ale chybí mi lehkost a energie. Aby se rvaly jako lvice Elsy, aby dřely pusou o parkety. To mi chybělo. Máme hlavy dole a poslední zápas vypadal, jako bychom hrály z donucení. A to není o zkušenostech nebo o věku. Rvát se může i dvacetiletá holka, ne?“ kritizovala.

Trenéra olomouckých házenkářek Lucie Fabíková.

Zoru trápí i velká marodka, asi do konce sezony bude chybět spojka Machačová, zranění během sezony postihlo i pivotky či křídelnice. „Nejsme psychicky odolné, nemáme zkušenou hráčku, nemáme nikoho, kdo to vezme na sebe, nebo kdo dá deset gólů. Ale můžeme hrát týmově. Nicméně ten týmový duch tam není. Hráčky, co byly zvyklé být lídryněmi, teď bojují samy se sebou a nejsou v optimální formě,“ vyčítala Fabíková.

Její slova demonstroval i zápas s Michalovcemi, kdy Olomoučanky vytvořily spoustu nevynucených chyb a slovenské soupeřky často chodily do samostatných úniků. „Nevadí mi chyby, vadí mi ty chyby, na které se předem připravujeme a stejně je pak uděláme,“ štvalo Fabíkovou.

„Nemůžeme se vymlouvat na věk, takové chyby si nemůžeme dovolit,“ cítí spojka Michaela Daňková. „Ale nemůžu říct, že nemáme týmového ducha. Každá hráčka chce dát do zápasu sto procent, ale sráží nás technické chyby a neproměněné šance, což jasně dokazují i naše statistiky,“ řekla Daňková.

Nejen ona si po výhře nad Mostem malovala, že Zora bude okupovat vyšší místa tabulky. „Teď musíme zabrat a vyhrát zápasy, které se od nás neočekávají,“ ví Daňková.

Zápal mám velký, pořád chci na hřiště! hlásí trenérka olomouckých házenkářek

„Snažily jsme se bojovat z vlastních zdrojů, ale možná přijdou všemožné myšlenky. Nejsme ale profi tým, neexistuje, že půjdeme a koupíme hráčku. Smutná situace,“ mrzí Fabíkovou, jež jako hráčka se Zorou získala dva tituly. Následně hrála v Německu, Norsku i reprezentaci. Na úspěch jako trenérka Olomouce ale čeká. Poslední medaili (bronz) získala Zora ještě za trenéra Malínka v roce 2023.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Detroit vs. WashingtonHokej - - 21. 12. 2025:Detroit vs. Washington //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 6.40
  • 1.33
  • 6.60
Janov vs. BergamoFotbal - 16. kolo - 21. 12. 2025: Janov vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 12.00
  • 3.40
  • 1.48
Betis vs. GetafeFotbal - 17. kolo - 21. 12. 2025:Betis vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.21
  • 5.60
  • 18.00
Minnesota vs. ColoradoHokej - - 22. 12. 2025:Minnesota vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
22. 12. 00:00
  • 3.27
  • 4.22
  • 1.99
Utah vs. WinnipegHokej - - 22. 12. 2025:Utah vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
22. 12. 01:00
  • 2.34
  • 4.06
  • 2.69
Dallas vs. TorontoHokej - - 22. 12. 2025:Dallas vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
22. 12. 01:00
  • 1.81
  • 4.46
  • 3.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Krásné gesto na závěr MS. Zraněnou českou kapitánku nesla na pódium sokyně

Zraněná kapitánka českého týmu Michaela Kubečková si jde na podium pro medaili...

Před finále světového šampionátu ve florbalu se ocitla v roli zraněné kapitánky. A tak místo toho, aby svým spoluhráčkám pomohla na palubovce, musela útočnice Michaela Kubečková souboj proti...

Nejhorší půlrok, co jsem v házená zažila, říká olomoucká koučka. Chybí jí týmovost

Trenéra olomouckých házenkářek Lucie Fabíková.

Výtečný začátek, jenže co se stalo pak? Na to se ptají se házenkářky Olomouce asi dodneška. V prvním kole československé MOL ligy si Hanačky vyšláply na českého hegemona z Mostu. Nečekané vítězství,...

21. prosince 2025  21:06

Kolín porazil i lídra, Slavia se ale stále drží na čele prvoligové tabulky

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Pražská Slavia v první hokejové lize prohrála 1:2 po samostatných nájezdech s Kolínem, ale dál má v čele tabulky čtyřbodový náskok. Druhá Jihlava podlehla 1:2 v prodloužení dosud posledním Pardubicím...

21. prosince 2025  20:34

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Spartu srazily přesilovky Vítkovic. Chlapík: Dostat doma šest gólů? Neakceptovatelné

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Když došlo k vyloučení, bylo se na co těšit. Po odehraných 23 minutách platilo skóre 3:3, přičemž hned pět ze šesti branek padlo v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Právě i díky trefám v...

21. prosince 2025  20:21

Desátá výhra v řadě. Aston Villa zdolala United a je na dostřel prvnímu místu

Hráči Aston Villy slaví gól Manchesteru United. Dvěma zásahy se o výhru Villans...

Fotbalisté Aston Villy v neděli zdolali v 17. kole anglické Premier League na domácím hřišti Manchester United 2:1 a svoji sérii napříč všemi soutěžemi zaokrouhlili na deset výher v řadě. V tabulce...

21. prosince 2025  17:29,  aktualizováno  20:09

Zmrtvýchvstání Ústí nekončí, proti Opavě si hráči vybojovali vánoční volno

Ústecký Nicholas Johnson v utkání proti Opavě

Ústecké basketbalové zmrtvýchvstání pokračovalo i v posledním zápase před Vánoci. Od příchodu Novozélanďana Isaaca Davidsona ještě Sluneta neprohrála a vítěznou sérii natáhla v nedělní dohrávce 17....

21. prosince 2025  20:05

Indráčková v euforii. Skokanka 129 metry překonala český rekord i maximum ve SP

Anežka Indráčková v eurofii poté, co skočila v Engelbergu nový český rekord.

Skokanka na lyžích Anežka Indráčková obsadila 14. místo v Engelbergu a o čtyři příčky si vylepšila osobní maximum ve Světovém poháru. Osmnáctá byla v sobotním prvním závodu ve Švýcarsku a také před...

21. prosince 2025  16:36,  aktualizováno  18:43

První Nenizozemka. Cyklokrosařka Zemanová dojela na SP v Koksijde devátá

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství světa v Táboře

Cyklokrosařka Kristýna Zemanová dojela v závodě Světového poháru v Koksijde devátá za osmi Nizozemkami. Vyhrála vedoucí žena seriálu Lucinda Brandová a po šesti dílech má náskok 32 bodů před Aniek...

21. prosince 2025  17:47

Češi hromadný závod střelecky zvládli, Krčmář zajel výkon sezony. Slaví Giacomel

Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v v Annecy

První závod s hromadným startem v sezoně vyhrál v Le Grand Bornand italský biatlonista Tommaso Giacomel. Ten i s jedním trestním okruhem porazil bezchybného domácího Erica Perrota. Třetí skončil Nor...

21. prosince 2025  13:07,  aktualizováno  15:51

SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté na trati stíhacího závodu v Le Grand Bornand

Světový pohár v biatlonu pokračuje třetí zastávkou. Tentokrát se bude zápolit ve francouzském středisku Le Grand Bornand v blízkosti jezera a stejnojmenného města Annecy. Předvánoční víkend nabídne...

21. prosince 2025  15:51

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

21. prosince 2025  15:48

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

20. prosince 2025  14:36,  aktualizováno  21. 12. 15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.