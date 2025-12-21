„Nejhorší půlsezona, kterou jsem ve vrcholové házené kdy zažila,“ neskrývala zklamání trenérka Zory Lucie Fabíková. Ve čtvrtek její svěřenkyně v posledním zápase roku 2025 podlehly na domácí palubovce Michalovcím 31:38, což znamená, že za deset zápasů vyhrály jen třikrát a jsou se šesti body osmé.
A byť stále drží příčku zajišťující postup do play off, stejně bodů má i devátá Plzeň a desátý Zlín. Do nového roku tak Zora půjde s tím, že se musí dívat i pod sebe, aby se vyhnula náročnému play out.
„Nedařilo se nám tak, jak jsme potřebovaly. Je sice pěkné, že kromě zápasů s favority, tedy Dunajskou Stredou a Michalovcemi, byly všechny zápasy vyrovnané, ale nemáme body, které jsme chtěly a které jsme potřebovaly. Nebylo to dobré, chceme se z toho otrkat a nový rok začít jinak,“ prohlásila Fabíková.
Trenérka se nechtěla vymlouvat ani na fakt, že letos má Olomouc mimořádně mladý kádr. Vždyť pouze dvě hráčky mají 25 let. Zbytek? Mladé házenkářky okolo dvacítky.
„S tím bojujeme celou dobu, co jsem tu. Ale buď nad tím budeme brečet, nebo s tím něco uděláme. Kdyby holky ztratily zápasy na konci, kvůli nedostatku zkušeností, pochopím to. Ale takhle? Jsem zklamaná. Nemůžu říct, že by se holky nesnažily, ale chybí mi lehkost a energie. Aby se rvaly jako lvice Elsy, aby dřely pusou o parkety. To mi chybělo. Máme hlavy dole a poslední zápas vypadal, jako bychom hrály z donucení. A to není o zkušenostech nebo o věku. Rvát se může i dvacetiletá holka, ne?“ kritizovala.
Zoru trápí i velká marodka, asi do konce sezony bude chybět spojka Machačová, zranění během sezony postihlo i pivotky či křídelnice. „Nejsme psychicky odolné, nemáme zkušenou hráčku, nemáme nikoho, kdo to vezme na sebe, nebo kdo dá deset gólů. Ale můžeme hrát týmově. Nicméně ten týmový duch tam není. Hráčky, co byly zvyklé být lídryněmi, teď bojují samy se sebou a nejsou v optimální formě,“ vyčítala Fabíková.
Její slova demonstroval i zápas s Michalovcemi, kdy Olomoučanky vytvořily spoustu nevynucených chyb a slovenské soupeřky často chodily do samostatných úniků. „Nevadí mi chyby, vadí mi ty chyby, na které se předem připravujeme a stejně je pak uděláme,“ štvalo Fabíkovou.
„Nemůžeme se vymlouvat na věk, takové chyby si nemůžeme dovolit,“ cítí spojka Michaela Daňková. „Ale nemůžu říct, že nemáme týmového ducha. Každá hráčka chce dát do zápasu sto procent, ale sráží nás technické chyby a neproměněné šance, což jasně dokazují i naše statistiky,“ řekla Daňková.
Nejen ona si po výhře nad Mostem malovala, že Zora bude okupovat vyšší místa tabulky. „Teď musíme zabrat a vyhrát zápasy, které se od nás neočekávají,“ ví Daňková.
„Snažily jsme se bojovat z vlastních zdrojů, ale možná přijdou všemožné myšlenky. Nejsme ale profi tým, neexistuje, že půjdeme a koupíme hráčku. Smutná situace,“ mrzí Fabíkovou, jež jako hráčka se Zorou získala dva tituly. Následně hrála v Německu, Norsku i reprezentaci. Na úspěch jako trenérka Olomouce ale čeká. Poslední medaili (bronz) získala Zora ještě za trenéra Malínka v roce 2023.