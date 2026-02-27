Hujerovi, zlato! Rovnou tři pro klan Chotěborských z házenkářského 2finále?

„Přijede přítelkyně, táta, brácha, teta, strejda, sestřenice, babička, děda,“ vypočítává reprezentační křídlo zástupce klanu. „Naše rodina bude zase plnit halu stejně jako v Lovosicích. Prostě Hujerovi, to je přesné!“ řehtá se.
Pohárový vrchol v pražské UNYP Aréně s označením 2finále nejprve nabídne souboj žen Mostu se Slavií, na který naváže mužská bitva Lovosic a Karviné. Pro famílii Chotěborských dvě šance na trofej, dvě šance na zlato. Tedy tři, ale o tom až později...
|
Karviná se o postup do semifinále Evropského poháru utká s Izvidačem
„Loni jako první postoupil mamčin tým a pak říkala, že jsme rodinné dvojfinále zkazili, když jsme vypadli. Tentokrát jsme se tam dostali první my, takže naopak já na ni vyvíjel tlak, že to nesmí zkazit oni. Je skvělé, že rodina bude v obou zápasech,“ raduje se momentálně třetí nejlepší střelec extraligy se 140 góly.
2finále Českého poháru házené
Kdy
Zlaté utkání Mostu si nenechá ujít, přestože se už bude muset chystat na to svoje. „Nějakou část uvidím. Během soustředění na můj zápas mi to pomáhá, nebudu do toho tak úplně zažraný. Rád se podívám na jinou házenou. I když jsou i hráči, kterým vadí, když před nimi v hale někdo hraje.“
Mostečtí Černí andělé loni dolétli už pro desátý triumf v Českém poháru a také tentokrát jim Chotěborský věří. „Důležité je, že klíčové hráčky se pomalu vracejí po zranění. Výkony Mostu jsou zdravotním stavem ovlivněné. Nahlíží se za něj, že má horší tým, ale podle mě v plné sestavě je nejsilnější za posledních pár let. Těším se, až se všechny holky uzdraví a budou i v Evropě konkurenceschopné,“ věští opora Lovců. „Slavia má dobrou formu, ale Most taky, věřím, že zlato obhájí.“
Chotěborský v minulosti často s Anděly trénoval, tedy se ženským týmem. „Tenhle rok jsem jen jednou na tréninku vypomohl při zranění obou křídel. Vyběhl jsem, když jsem byl náhodou v posilovně v hale.“
Až se Karviná a jeho Lovosice pustí do víru boje, dvaadvacetiletý hráč nebude očima těkat po tribunách, aby našel rodinu. „Při zápase pro mě hlediště skoro neexistuje. Slyším fanoušky, jak mě podporují, ale vůbec na tribuny nekoukám. Snažím se maximálně koncentrovat na dění na hřišti,“ zůstane naladěný na bitvu, která může Lovcům vynést čtvrté pohárové zlato v historii. A první po devíti letech.
Já na bráchu, brácha na mě!
„Konečně si zahrajeme o velkou trofej, všichni se strašně těšíme, většina týmu tak velký zápas nezažila. Což nás staví do role menšího outsidera,“ připouští Chotěborský. „Karviná má zkušený tým, který hraje každý rok utkání o všechno.“
Lovecký apetit to nezmenšuje, ba právě naopak. „Musí nás hnát touha a energie, že většina z nás si může sáhnout na první trofej,“ burcuje Chotěborský a přemýšlí, kolikrát jsou Lovosice schopné porazit úřadujícího šampiona a spolu s Plzní hegemona extraligy. „Po odchodu Soláka se šance zvýšila, řekl bych, že tak dvakrát třikrát z deseti duelů bychom ji zdolat mohli. Snad mě nikdo za to nedokope. Ale třeba to bude zrovna v sobotu!“
K tomu je ovšem potřeba podle opory ještě zlepšit jarní herní projev, byť Lovci jen vítězí, dokázali to v novém roce už čtyřikrát za sebou. „Výkony ideální nejsou, výhry proti soupeřům ze spodku tabulky nebyly tak dominantní, jak by být měly. Proti Karviné se musíme posunout o další level nebo dva výš, abychom měli nějakou šanci!“ varuje.
|
Vychován Anděly. Trénoval se ženami, teď je Chotěborský v reprezentaci
I Chotěborský se chce posouvat. V kariéře, výkonech. Zrcadlo mu nastavilo nedávné mistrovství Evropy, jeho premiérové. „Obrovský zážitek. Hned v prvním zápase s Francouzi to byla srážka s realitou, dostali jsme strašnou facku. Pak proti Norům jsme ukázali, že házenou hrát umíme i proti špičkovým soupeřům. A proti Ukrajině jsme dominovali,“ shrnuje české vystoupení. „A já jsem při konfrontaci s nejlepšími zjistil, na čem ještě pracovat. Potřebuju pilovat sílu a obrannou činnost. Získal jsem extrémní zkušenosti!“
Třeba je prodá už v pohárovém finále. V něm bojuje i za mladšího bratra Šimona, staršího dorostence. V prvním kole poháru v Úvalech totiž nastoupil za lovosické áčko a na levém křídle se sourozenci střídali. Do soutěže zasáhl, minimálně stříbro má tedy jisté. „Hraju i za něj, aby měl zlato,“ zubí se Pavel.
2finále tedy pro Chotěborské skončí třemi medailemi. A možná dokonce i třemi zlatými.
„Naše rodinné finále. Odměna? Řízek“
Dvojitý zlatý večírek v házenkářském pohárovém dvojfinále pro rodinný klan Chotěborských? Titul může slavit máma Pavla jako šéfka mosteckého ženského týmu i její syn Pavel, opora lovosických Lovců. „Bude to takové naše rodinné finále,“ směje se předsedkyně Černých andělů, jejichž soupeřkami budou v sobotu v Praze slávistky. Lovci se o zlato utkají s Karvinou.
„Trochu rarita to je, že hrajeme o titul oba. Lovosice postoupily do finále jako první a hláška mého syna byla: Doufám, že to nepoděláte a sejdeme se tam!“
Povedlo se a teď si budou vzájemně fandit, aby to dotáhli ke zlatu. „Nejde jen o nás, my jako klub vybavujeme dva autobusy, Lovosice také jeden či dva. Je skvělé, že se dva kluby z regionu dostaly do finále a oba fanouškovské tábory se takhle na chvíli propojí a podpoří. Náš sektor je v podstatě vyprodaný, atmosféra bude super,“ těší se Chotěborská.
Andělé hrají své finále jako první, a pokud uspějí, získají už jedenáctý titul. Lovci zabojují o čtvrté zlato v historii. „Víc nervózní asi budu, když budeme hrát my, ale určitě to ze mě nespadne ani při zápase Lovosic. Titul by pro ně byl velký úspěch.“
Když se to povede, jak syna odmění? „Víc než ode mě určitě uvítá odměnu od přítelkyně,“ chechtá se Chotěborská. Oslava by nejspíš proběhla u babičky. „Ať to dopadne jakkoliv, sejdeme se tam celá rodina na obědě, o víkendech babička vyváří. Pavla by určitě potěšilo, kdyby byl řízek.“
Dvaadvacetiletý křídelník si tradiční kalorickou pochoutku může dopřávat dle libosti, při výšce 187 centimetrů a váze 75 kilogramů je postavou houžvička, což ho možná trošku brzdí v ještě větším rozletu. „Všichni mu říkají, aby přibral, ale má to rodové, že je hubený. Třikrát čtyřikrát v týdnu je v posilovně, pětkrát v týdnu má trénink. Od Lovosic měl krabičky s jídlem, což trochu pomohlo, dělá pro to maximum. Ale prostě má takovou stavbu těla.“
I tak se Chotěborského kariéra vyvíjí skvěle. V Lovosicích se stal plnohodnotným nástupcem legendárního Jiřího Motla, zabydlel se i v reprezentaci. V lednu byl na mistrovství Evropy ve Skandinávii, kde odehrál tři zápasy a dal osm gólů. Češi vypadli po základní skupině.
„Jeli jsme tam za ním, byl to zážitek pro nás i pro něj. V mládežnických reprezentacích byl většinou jen náhradník, tohle byl jeho první velký start za národní tým a splněný sen,“ dojalo mámu. Na synovi obdivuje třeba jeho střeleckou ruku a dynamiku. „A že už dospěl do fáze, kdy dokáže mít chladnou hlavu. Jen tak ho něco nerozhodí.“
I proto věří, že se mu splní i jeho největší sportovní sen. „Má to od starších žáků jasně dané, chtěl by si zahrát bundesligu. A za tím si jde.“
V sobotu si máma se synem mohou splnit i jeden společný sen - urvat pohárové zlato.