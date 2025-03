Rekordní pohárový triumf mosteckých házenkářek, ve finále porazily Kynžvart

Ligový mistr Most postoupil do finále po sobotním vítězství nad Pískem, vicemistryně z Kynžvartu zdolaly v semifinále Olomouc.

Baník ve vyrovnané repríze loňského rozhodujícího duelu vyhrál první poločas o dvě branky a po přestávce se stále držel vedení až do 57. minuty, kdy nejlepší střelkyně zápasu Veronika Vávrová svým osmým gólem srovnala na 27:27.

Závěr ale patřil mosteckým hráčkám, které vstřelily poslední čtyři branky zápasu, z toho dvě autorka celkově pěti tref Valerie Smetková. Sedm gólů zaznamenala v dresu Baníku Nora Fontaineová.

Valerie Smetková z Mostu brání Katku Dresslerovouv z Kynžvartu ve finále Českého poháru.

Křídelní hráčka Dominika Zachová řekla, že se Mostu hodně ulevilo, protože oba víkendové zápasy byly nesmírně náročné. „Myslím, že bylo důležité, že, i když náš náskok několikrát Kynžvart stáhnul, nikdy jsme ho nepustily do vedení. Kynžvart zaslouží absolutorium, hrál skvěle a myslím, že je to pro českou házenou super, že je tady další klub, kde to dělají dobře,“ uvedla pro svazový web.

„Hodně nás to mrzí, je to o dost horší, když jsme s Mostem prohrály ve finále potřetí za sebou. Letos jsme si hodně věřily, máme dost silný tým, ale prostě to zase nevyšlo,“ litovala Kristýna Königová, autorka pěti branek. „S Mostem oproti loňské sezoně už dokážeme hrát vyrovnané zápasy a už ho dokážeme i porazit, škoda jen, že se to nepovedlo i teď.“

Most se v historické tabulce odpoutal od pražské Slavie, na kterou se loni devátým prvenstvím dotáhl. Pohárovou soutěž ovládl posedmé za sebou.