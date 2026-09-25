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České házenkářky slaví první výhru v sezoně. V Chebu zdolaly Polsko

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  20:12

Markéta Jeřábková (vlevo) se hecuje během kvalifikace na mistrovství Evropy. | foto: Hanka Vrbková / Česká házená

České házenkářky v druhém utkání na přípravném turnaji čtyř zemí O štít města Chebu porazily Polsko 27:25 a po středeční úvodní prohře s B-týmem Norska si v pátek připsaly první vítězství v sezoně. Svěřenkyně Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy v souboji dvou účastníků prosincového mistrovství Evropy po celý zápas dominovaly a ani jednou neprohrávaly.

Sedmkrát skórovala navrátilkyně do národního celku Markéta Jeřábková. Oproti úvodnímu duelu udělali čeští trenéři čtyři změny v sestavě. Do branky se postavila gólmanská jednička Novotná a v úvodu naprosto excelovala, poprvé inkasovala až po deseti minutách. To už její tým vedl 3:0. Polky se pak začaly ve skóre dotahovat a ve 22. minutě vyrovnaly na 8:8.

České házenkářky čeká chebský turnaj, chystají se na evropský šampionát v Brně

Do kabin šel český celek v poločase s těsným náskokem 10:9 a po změně stran si udržoval dvou až třígólové vedení. V 56. minutě se znovu prosadila aktivní Jeřábková, která se vrátila do reprezentace po mateřské pauze.

Domácí výběr odskočil na rozdíl 24:19 a bylo definitivně rozhodnuto, v samém závěru už Polky jen snížily.

V neděli český tým zakončí turnaj proti Slovinsku. Reprezentace v Chebu zahájila závěrečnou přípravu na mistrovství Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno.

Turnaj O štít města Chebu
25. 9. 2026 18:00
Česko : Polsko 27:25 (10:9)
Góly:
1. Smetková,8. Březinová,13. Kafka Malá,15. Zachová,17. Jeřábková,19. Poláková,23. Cholevová,25. Zachová,35. J. Franková,37. Holečková,42. Cholevová,43. Cholevová,46. Holečková,47. Jeřábková,48. Jeřábková,49. Zachová,50. Kafka Malá,51. Březinová,52. Jeřábková,55. Kafka Malá,56. Jeřábková,58. Jeřábková,59. Cholevová,60. Poláková
Góly:
11. Michalaková,12. Kobylińská,14. Nogová,15. Kobylińská,18. Zimnická,21. Zimnická,22. Pankowská,26. Gadzinová,36. Michalaková,42. Uścinowiczová,44. Uścinowiczová,48. Rosiaková,49. Nogová,51. Nogová,52. Uścinowiczová,54. Nogová,56. Kobylińská,57. Kobylińská,59. Michalaková,59. Michalaková,60. Balsamová
Sestavy:
Malá, Novotná – Březinová, Pejšová, Poláková, J. Franková, Smetková, Vávrová, Holečková, Zachová, Jeřábková, Pazderová, Kafka Malá, K. Kubálková, Jestříbková, Cholevová.
Sestavy:
Płaczeková, Zimová, Wdowiaková – Gadzinová, Nogová, Kobylińská, Górná, Rosiaková, Przywarová, Więckowská, Balsamová, Pankowská, Granická, Michalaková, Zimnická, Uścinowiczová, Jurenczyková.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Prešov vs. Banská BystricaHokej - 4. kolo - 25. 9. 2026:Prešov vs. Banská Bystrica //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 6.40
  • 1.41
  • 5.00
Turecko vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 25. 9. 2026:Turecko vs. Francie //www.idnes.cz/sport
25. 9. 20:45
  • 7.79
  • 5.78
  • 1.34
Itálie vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 25. 9. 2026:Itálie vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
25. 9. 20:45
  • 2.15
  • 3.65
  • 3.26
Švédsko vs. RumunskoFotbal - Skupina 4 - 25. 9. 2026:Švédsko vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
25. 9. 20:45
  • 1.44
  • 4.93
  • 6.82
Polsko vs. BosnaFotbal - Skupina 4 - 25. 9. 2026:Polsko vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
25. 9. 20:45
  • 1.54
  • 4.34
  • 6.08
Maďarsko vs. UkrajinaFotbal - Skupina 2 - 25. 9. 2026:Maďarsko vs. Ukrajina //www.idnes.cz/sport
25. 9. 20:45
  • 2.55
  • 3.16
  • 2.97
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