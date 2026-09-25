Sedmkrát skórovala navrátilkyně do národního celku Markéta Jeřábková. Oproti úvodnímu duelu udělali čeští trenéři čtyři změny v sestavě. Do branky se postavila gólmanská jednička Novotná a v úvodu naprosto excelovala, poprvé inkasovala až po deseti minutách. To už její tým vedl 3:0. Polky se pak začaly ve skóre dotahovat a ve 22. minutě vyrovnaly na 8:8.
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Do kabin šel český celek v poločase s těsným náskokem 10:9 a po změně stran si udržoval dvou až třígólové vedení. V 56. minutě se znovu prosadila aktivní Jeřábková, která se vrátila do reprezentace po mateřské pauze.
Domácí výběr odskočil na rozdíl 24:19 a bylo definitivně rozhodnuto, v samém závěru už Polky jen snížily.
V neděli český tým zakončí turnaj proti Slovinsku. Reprezentace v Chebu zahájila závěrečnou přípravu na mistrovství Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno.
1. Smetková,8. Březinová,13. Kafka Malá,15. Zachová,17. Jeřábková,19. Poláková,23. Cholevová,25. Zachová,35. J. Franková,37. Holečková,42. Cholevová,43. Cholevová,46. Holečková,47. Jeřábková,48. Jeřábková,49. Zachová,50. Kafka Malá,51. Březinová,52. Jeřábková,55. Kafka Malá,56. Jeřábková,58. Jeřábková,59. Cholevová,60. Poláková
11. Michalaková,12. Kobylińská,14. Nogová,15. Kobylińská,18. Zimnická,21. Zimnická,22. Pankowská,26. Gadzinová,36. Michalaková,42. Uścinowiczová,44. Uścinowiczová,48. Rosiaková,49. Nogová,51. Nogová,52. Uścinowiczová,54. Nogová,56. Kobylińská,57. Kobylińská,59. Michalaková,59. Michalaková,60. Balsamová
Malá, Novotná – Březinová, Pejšová, Poláková, J. Franková, Smetková, Vávrová, Holečková, Zachová, Jeřábková, Pazderová, Kafka Malá, K. Kubálková, Jestříbková, Cholevová.
Płaczeková, Zimová, Wdowiaková – Gadzinová, Nogová, Kobylińská, Górná, Rosiaková, Przywarová, Więckowská, Balsamová, Pankowská, Granická, Michalaková, Zimnická, Uścinowiczová, Jurenczyková.
Počet diváků: 322