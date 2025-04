Sázka na zkušenost. Do házenkářské reprezentace se vracejí Korešová a Kvášová

Nominace Česka Brankářky: Sabrina Novotná (Kynžvart), Michaela Malá (Slavia Praha), Hanka Mučková (Most) Pravá křídla: Dominika Zachová (Most), Marcela Skácelová (Kynžvart) Pravé spojky: Markéta Šustáčková (Molde/Nor.), Valerie Smetková (Most), Silvie Polášková (Piotrcovia/Pol.), Marie Poláková (Kynžvart) Střední spojky: Kamila Kordovská (Plan de Cuques/Fr.), Iveta Korešová (Písek), Hana Kvášová (Sambre Avesnois/Fr.) Levé spojky: Eliška Desortová (Dunajská Streda/SR), Charlotte Cholevová (Ramnicu Valcea/ Rum.), Simona Schreibmeierová (Slavia Praha), Veronika Vávrová (Kynžvart) Levá křídla: Veronika Malá (Ludwigsburg/Něm.), Kristýna Königová (Kynžvart), Anna Kubálková (Olomouc) Pivotky: Alena Stellnerová (Písek), Anna Jestříbková (Most)