  21:18
České házenkářky vyhrály v úvodu sezony i druhý zápas na tradičním přípravném turnaji čtyř zemí O štít města v Chebu. Svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy podle očekávání porazily outsidera z Turecka 32:25 a navázaly na páteční těsné vítězství nad Chorvatskem. Nejlepší střelkyně zápasu Valerie Smetková se blýskla 10 brankami. V neděli se Češky s Norskem utkají o celkové prvenství na turnaji.

Přípravný turnaj házenkářek O štít města Chebu. Beyzanur Türkyimazová se snaží zastavit Valerii Smetkovou. | foto: ČTK

Turkyně jako jediné ze čtyř účastníků chebského klání nebudou startovat na konci roku na mistrovství světa. V pátek utrpěly zdrcující debakl 10:42 s Norskem a porážku si připsaly i s domácím výběrem.

Čeští trenéři udělali několik změn v sestavě, volno dostala kapitánka Veronika Malá. Domácí tým se v úvodu hledal a několikrát prohrával o dvě branky. V polovině úvodního dějství však Češky zaznamenaly sedmigólovou šňůru, otočily stav z 6:8 na 13:8 a získaly kontrolu nad utkáním. Po první půli vedly 14:10, druhých 30 minut pak ovládly o tři branky.

„Zápas jsme měli pod kontrolou, po celé utkání jsme byli lepší. Rozdíl v prvním poločase byl ale pouze čtyřgólový, myslím si, že to bylo zejména kvůli špatné střelbě. V prvním poločase jsme neproměnili devět šancí z brankoviště. První půli by slušel výsledek 18:10 nebo 19:10,“ řekl v nahrávce pro média Čurda.

„Ve druhé půli jsme skvěle zachytili začátek, na to jsme se připravovali. Odskočili jsme až na devět gólů, ale pak jsme měli trošku hlušší fázi. Turkyně zagresivnily obranu a nám to začalo dělat problémy. Soupeř se dostal na pět branek, ale závěr jsme si zase pohlídali. Pozitivem rozhodně je, že hrála celá osmnáctka, kterou jsme měli,“ pochvaloval si Čurda.

Česko se s Tureckem znovu utká v březnu ve dvou zápasech skupiny Euro Cupu pro týmy, které již mají jistotu startu na evropském šampionátu v příštím roce. Závěrečný turnaj bude spolupořádat Brno.

V neděli odpoledne Češky vyzvou v Chebu úřadující olympijské vítězky a mistryně Evropy Norky. „Budeme se připravovat na nejlepší tým na světě. Budeme muset hrát velmi disciplinovaně a snažit se s nimi aspoň nějakým způsobem kontrolovat tempo, nepustit se s nimi do nějaké přestřelky. Rozhodně musíme oproti dnešku zlepšit střeleckou efektivitu,“ poznamenal Čurda.

Přípravný turnaj házenkářek

O štít města Chebu

Česko - Turecko 32:25 (14:10)

Sestava a branky Česka: Novotná, M. Malá - Schreibmeierová 1, Kordovská 2, Pejšová, Andrýsková, Šustáčková 1, Poláková 3, Knedlová 2, Míšová 1, J. Franková, Smetková 10, A. Franková, Vávrová 1, Holečková 1, A. Kubálková 1, K. Kubálková 1, Cholevová 8

Nejvíce branek Turecka: Caliskanová 7. Rozhodčí: Bareš, Háza (oba Česko). Vyloučení: 3:1. Diváci: 542

20. září 2025  21:52

