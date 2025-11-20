Vyrovnání sekundu před koncem. Češky v přípravě na MS remizovaly s Rakouskem

V dalším zápase v sobotu změří svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého síly s domácím výběrem, v neděli pak nastoupí ke generálce před nadcházejícím mistrovstvím světa proti Portugalsku.
Český i rakouský tým se chystají na šampionát a vzájemný duel byl od úvodu vyrovnaný. Soupeřky odskočily do vedení 4:2, národní celek ale rychle obrátil skóre na 8:5. Jednou se přes celé hřiště prosadila i gólmanka Novotná. Rakušanky si během první půle znovu dokázaly vytvořit dvoubrankový náskok, ale těsně před pauzou otočila Desortová na 16:15.
Necelých devět minut po změně stran upravila Šustáčková na 21:18. Rakušanky ale o chvíli později zaznamenaly čtyřgólovou sérii a ještě v 53. minutě držely tříbrankový náskok.
V závěru však mezi tyčemi zářila Novotná a jejím spoluhráčkám se podařilo ztrátu dohnat. Velkou zásluhu na tom měla Zachová, křídelnice dala tři z posledních pěti branek českého týmu včetně té vyrovnávací v poslední sekundě.
„Myslím, že to byl velmi zajímavý zápas. Rakousko je velmi silný soupeř. Myslím, že jsme podali velmi dobrý výkon v prvním poločase. Tam jsme mohli vést větším rozdílem, kdybychom proměnili ještě několik šancí,“ řekl v nahrávce pro média Čurda.
„Ve druhé půli nás zbytečně srazilo několik vyloučení, proto se soupeř dostal před nás. Změnili jsme ale obranu a v tu chvíli nám to začalo fungovat. Zlepšili jsme přechodovou fázi, dali jsme několik jednoduchých branek a vrátili se do zápasu. V závěru díky dvěma zákrokům Sáby (Novotné) jsme se dostali zpátky na to, že jsme to mohli otočit. Vyšla nám poslední akce a oba týmy zaslouženě berou po bodu,“ dodal Čurda.
Národní celek ladí na přípravném turnaji formu před odjezdem na světový šampionát v příštím týdnu. České reprezentantky odehrají celou základní skupinu ve Stuttgartu, do mistrovství vstoupí příští čtvrtek duelem se Švédskem. Dalšími dvěma soupeři v úvodní fázi budou Brazílie a Kuba. Postup si zajistí první tři celky.
Přípravný turnaj házenkářek v Rumunsku:
Česko - Rakousko 29:29 (16:15)