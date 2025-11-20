Vyrovnání sekundu před koncem. Češky v přípravě na MS remizovaly s Rakouskem

  16:44
České házenkářky na úvod přípravného turnaje čtyř zemí v Rumunsku remizovaly s Rakouskem 29:29. Oba týmy se střídaly ve vedení, sekundu před koncem vyrovnala Dominika Zachová. Po pěti brankách si připsaly nejlepší české střelkyně duelu Kamila Kordovská, Eliška Desortová a Charlotte Cholevová.

Česká házenkářka Kamila Kordovská střílí v zápase s Maďarskem. | foto: Hana Vrbková (Česká házená)

V dalším zápase v sobotu změří svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého síly s domácím výběrem, v neděli pak nastoupí ke generálce před nadcházejícím mistrovstvím světa proti Portugalsku.

Český i rakouský tým se chystají na šampionát a vzájemný duel byl od úvodu vyrovnaný. Soupeřky odskočily do vedení 4:2, národní celek ale rychle obrátil skóre na 8:5. Jednou se přes celé hřiště prosadila i gólmanka Novotná. Rakušanky si během první půle znovu dokázaly vytvořit dvoubrankový náskok, ale těsně před pauzou otočila Desortová na 16:15.

Necelých devět minut po změně stran upravila Šustáčková na 21:18. Rakušanky ale o chvíli později zaznamenaly čtyřgólovou sérii a ještě v 53. minutě držely tříbrankový náskok.

V závěru však mezi tyčemi zářila Novotná a jejím spoluhráčkám se podařilo ztrátu dohnat. Velkou zásluhu na tom měla Zachová, křídelnice dala tři z posledních pěti branek českého týmu včetně té vyrovnávací v poslední sekundě.

Česká házenkářka Dominika Zachová při střele

„Myslím, že to byl velmi zajímavý zápas. Rakousko je velmi silný soupeř. Myslím, že jsme podali velmi dobrý výkon v prvním poločase. Tam jsme mohli vést větším rozdílem, kdybychom proměnili ještě několik šancí,“ řekl v nahrávce pro média Čurda.

„Ve druhé půli nás zbytečně srazilo několik vyloučení, proto se soupeř dostal před nás. Změnili jsme ale obranu a v tu chvíli nám to začalo fungovat. Zlepšili jsme přechodovou fázi, dali jsme několik jednoduchých branek a vrátili se do zápasu. V závěru díky dvěma zákrokům Sáby (Novotné) jsme se dostali zpátky na to, že jsme to mohli otočit. Vyšla nám poslední akce a oba týmy zaslouženě berou po bodu,“ dodal Čurda.

Národní celek ladí na přípravném turnaji formu před odjezdem na světový šampionát v příštím týdnu. České reprezentantky odehrají celou základní skupinu ve Stuttgartu, do mistrovství vstoupí příští čtvrtek duelem se Švédskem. Dalšími dvěma soupeři v úvodní fázi budou Brazílie a Kuba. Postup si zajistí první tři celky.

Přípravný turnaj házenkářek v Rumunsku:

Česko - Rakousko 29:29 (16:15)
Sestava a branky Česka: Novotná 1, Wizurová - Kordovská 5, Šustáčková 3, Poláková, Desortová 5, Knedlová, J. Franková, Smetková 2, Vávrová, Holečková, Zachová 4, A. Kubálková, K. Kubálková 1, Jestříbková 3, Cholevová 5
Nejvíce branek Rakouska: K. Pandzaová 9, Ivancoková-Solticová 6. Rozhodčí: Enacheová, Radutová (obě Rum.). Sedmimetrové hody: 7/5 - 4/4. Vyloučení: 3:5. Diváci: 500

