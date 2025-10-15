Češky se ve středu představily v Euro Cupu poprvé v historii, na premiéru by ale asi raději zapomněly. Bez kapitánky Veroniky Kafka Malé a těhotné střelkyně Markéty Jeřábkové sice díky proměněné sedmičce v podání Cholevové daly úvodní gól, ale od té doby v Nyköbingu už ani jednou nevedly. Hostujícímu outsiderovi nepomohlo k lepšímu výsledku ani osm gólů nejlepší střelkyně Charlotte Cholevové.
Na palubovce byl od začátku patrný velký výkonnostní rozdíl mezi oběma týmy a Dánky téměř neustále navyšovaly svůj náskok. Medailistky z posledního mistrovství Evropy, světa i olympijských her převyšovaly soupeře ve všech činnostech a už za první půli si vytvořily pohodlný náskok 21:12.
Češky nezachytávaly dánské útočné kombinace, řadu gólů také inkasovaly po rychlých protiútocích. Seveřanky si v závěru vyzkoušely i hru bez brankářky. Hostující tým prožil v defenzivě jeden z nejhorších zápasů v historii, více gólů inkasoval jen dvakrát. Vloni a předloni obdržel od dalších gigantů Nizozemek a Norek v obou případech shodně 42 branek.
„Že jsme prohráli o 16 branek, to je realita našeho výkonu. Měli jsme několik dobrých fází, ze stavu 10:4 jsme to stáhli na 10:7, ale pak prostě uděláme tři nesmysly. Zbytečně ztratíme míč a soupeř nám zase v rozdílu uteče,“ řekl trenér Daniel Čurda v nahrávce pro média.
„Myslím si, že směrem dopředu je tam posun. Měli jsme několik neproměněných šancí, mohli jsme dát přes 30 gólů. Takže dopředu za mě solidní výkon, ale kde jsme dnes jednoznačně hořeli, to je návrat a obrana,“ doplnil Čurda.
Svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy zakončí říjnový sraz nedělním druhým zápasem Euro Cupu doma proti Maďarsku, bronzovému medailistovi z posledního mistrovství Evropy.
Zbylým týmem v jedné ze dvou čtyřčlenných skupin je Turecko. Do finálového turnaje postoupí první dva celky. Česká reprezentace hraje Euro Cup díky tomu, že má jako spolupořadatel již jistou účast na mistrovství Evropy v příštím roce a nemusí absolvovat kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno.
Před nedělním utkáním se definitivně rozloučí s kariérou bývalá kapitánka národního týmu Iveta Korešova. Češky se chystají na světový šampionát na přelomu listopadu a prosince.