Házenkářky v Chebu udolaly Chorvatsko, těsně před koncem rozhodla Šustáčková

České házenkářky ve svém úvodním utkání na přípravném turnaji čtyř zemí O štít města Chebu udolaly Chorvatsko 26:25 a zvládly vítězně první zápas nové sezony. Vyrovnaný duel rozhodla brankou tři sekundy před koncem Markéta Šustáčková. V sobotu se svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy utkají s Tureckem, které vysoko prohrálo s favorizovaným Norskem.

Markéta Šustáčková a Marie Poláková se radují během kvalifikačního duelu o MS proti Ukrajině. | foto: David Švarc / Česká házená

Chorvatky se stejně jako český tým začínají chystat na světový šampionát na přelomu roku a vzájemný duel byl velmi vyrovnaný. Lehce favorizovaný domácí celek se v úvodu brzy dostal do tříbrankového trháku, ale soupeř do poločasu snížil na rozdíl jediného gólu.

Hned po změně stran Chorvatky otočily stav na 14:15 a týmy se pak pravidelně střídaly ve vedení. Ani jeden ze soupeřů přitom nedokázal odskočit na více než jednobrankový rozdíl. Chorvatky ještě v 56. minutě vedly, ale poté srovnala Kubálková.

Nerozhodné skóre 25:25 se dlouho neměnilo. Češky půl minuty před koncem nevyužily možnost odskočit a další útok měly k dispozici Chorvatky. V závěru však pustily do samostatného úniku Šustáčkovou, která tři sekundy před koncem sama před gólmankou nezaváhala. Český tým zvítězil nad Chorvatkami po sérii tří porážek ve vzájemných duelech.

Přípravný turnaj házenkářek

O štít města Chebu

Česko - Chorvatsko 26:25 (14:13)

Sestava Česka: Novotná, Wizurová - Kubálková, Malá, Jestříbková, Pejšová, Knedlová, A. Franková, Míšová, Cholevová, Andrýsková, Schreibmeierová, Kordovská, J. Franková, Holečková, Šustáčková, Smetková, Poláková.

Norsko - Turecko 42:10 (20:5)

