„Zatím jsme tento krok neudělali, ale po EuroBasketu jsme o něm několikrát interně diskutovali,“ doznal Michal Peterka, marketingový ředitel CZ.Basketball.
„Už v letošní sezoně jsme se chtěli vyhnout konkrétnímu rozboru taktiky na taktických deskách a podobně, což prošlo také regulací,“ prozradil Kryštof Rossmann, tiskový mluvčí Českého svazu házené.
Házená Precedens Karviná
V posledním finále extraligy házenkářů mezi nakonec mistrovskou Karvinou a Plzní došlo ke kontroverzi, Baník si stěžoval, že konkurent mohl v reálném čase sledovat obsah týmových time outů. Také díky hráči, který se po červené kartě usadil u hrací plochy.
„Následně soupeř mohl sdílet hrané signály přímo na palubovku,“ napsal klub na sociální sítě a rozhodl se, že Česká televize už ve zlatém boji nebude smět pořizovat audio a video záznamy z karvinských oddechových časů. „Toto rozhodnutí činíme v zájmu ochrany integrity hry i férových sportovních podmínek,“ osvětlil.
Rossmann případ dovysvětluje: „Vnímáme, že jde o citlivou a taktickou věc, současně je ale důležité říct, že problém u tohoto konkrétního případu nastal primárně v usazení hráče na nevhodné místo po červené kartě. Právě to bylo předmětem následného opatření. Je vyloučené, aby divák jakýmkoliv způsobem vstupoval do hry a ovlivňoval ji.“
Házená plošné zákazy spíš nechystá. „I při velkých reprezentačních akcích, šampionátech, Lize mistrů přímý přenos zápasu běží současně na kostce i s opakovanými záběry. Plošně jako svaz nechceme zamezovat televizní produkci ve vyrábění co nejatraktivnějšího druhu obsahu,“ ubezpečuje Rossmann. „Jde o konflikt mezi tím zajistit pro diváka co nejatraktivnější přenos a současně zachovat smysl fair play. V dnešní době všechno běží díky technologiím prakticky v reálném čase z opakovaných záběrů na střídačce.“
Basketbal Debatujeme o tom
Český basketbal nahlodal model z EuroBasketu. V poslední čtvrtině zápasu se sice záběry z oddechových časů na obrazovkách objevovaly, ale bez zvuku a pohledu na trenérskou desku.
„Zatím se přikláníme k názoru, že je to věc, která může přispět ke sportovní transparentnosti. Určitě toto téma bude předmětem dalších diskuzí s našimi mediálními partnery a odhaduji, že se takového kroku dočkáme,“ cítí Peterka. Dodává, že od klubů takový požadavek nezaznamenal.
Případnou špionáž považuje Peterka za věc, která je v praxi ne tak snadná. „Je to něco, s čím se sportovní úsek musí vyrovnat, protože moderní technologie k dnešní době patří,“ míní marketingový ředitel federace. „S tím ale souvisí i rozvoj scoutingu a čím dál větší připravenost na taktické varianty soupeře. Navíc během televizního přenosu dochází k několikasekundovému zdržení signálu, takže během minutového oddechového času je složité zareagovat na taktickou variantu soupeře.“
Dusík EuroBasket přinesl kompromis
Podle Michala Dusíka, šéfredaktora sportovní redakce České televize, byla Karviná jediným týmem, který žádal, aby se nenatáčely jeho oddechové časy. „Zástupci klubu argumentovali tím, že soupeř sleduje televizní vysílání. Ve finále s Plzní jsme nakonec vyšli jejich požadavku vstříc,“ připomíná.
Dusík tvrdí, že jednání o (ne)snímání time outů stále běží.
„Je to samozřejmě problém, na který lze nahlížet ze dvou stran. Pochopitelně televizního diváka zajímá pohled ‚do kuchyně‘ a natáčení oddechových časů včetně zvuku a detailů z hloučku hráček či hráčů dodává televiznímu přenosu další dramatičnost,“ uvažuje dlouholetý sportovní komentátor a předseda Klubu sportovních novinářů. „Na stranu druhou chápu i pohled trenérů. Televizní přenos má v ideálním případě zpoždění v řádu sekund, maximálně nižší desítky sekund, a to dává týmům příležitost ‚odposlouchávat‘ soupeře a získané poznatky ještě předat hráčům.“
A právě tento důvod způsobil změny na EuroBasketu. „V rozhodujících fázích zápasu se točil oddechový čas bez zvuku a detailů, což mi přišlo jako dobrý kompromis,“ cítí Dusík. „Vím, že se podobný problém řešil třeba i v NHL, ale tam zvítězila snaha víc vtáhnout diváka do průběhu zápasu.“
Co zvítězí v českém basketbalu a házené?