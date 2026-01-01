Špioni jako my. Natáčet oddechové časy, nebo ne? Mementem je finále házené

Petr Bílek
  11:00
Nová doba! Špionáž skrz televizní přenosy je snadnější než kdykoli dříve. Na posledním EuroBasketu už se proto nepřenášel zvuk a pohled na taktickou desku trenérů při time-outech v koncovkách zápasů, ve finále extraligy házenkářů si zase Karviná vymohla, aby se oddechové časy nevysílaly kvůli incidentu se soupeřem. Oba domácí svazy, basketbalový a házenkářský, řeší, co s tím. Na misce vah je však divák u obrazovky.

Chomutov, 22. 10. 2025, EuroCup FIBA basketbalistek, Levhartice Chomutov - Kibirkštis Vilnius, utkání 3. kola skupiny F. Deska pro taktický plán. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Zatím jsme tento krok neudělali, ale po EuroBasketu jsme o něm několikrát interně diskutovali,“ doznal Michal Peterka, marketingový ředitel CZ.Basketball.

„Už v letošní sezoně jsme se chtěli vyhnout konkrétnímu rozboru taktiky na taktických deskách a podobně, což prošlo také regulací,“ prozradil Kryštof Rossmann, tiskový mluvčí Českého svazu házené.

Házená Precedens Karviná

V posledním finále extraligy házenkářů mezi nakonec mistrovskou Karvinou a Plzní došlo ke kontroverzi, Baník si stěžoval, že konkurent mohl v reálném čase sledovat obsah týmových time outů. Také díky hráči, který se po červené kartě usadil u hrací plochy.

„Následně soupeř mohl sdílet hrané signály přímo na palubovku,“ napsal klub na sociální sítě a rozhodl se, že Česká televize už ve zlatém boji nebude smět pořizovat audio a video záznamy z karvinských oddechových časů. „Toto rozhodnutí činíme v zájmu ochrany integrity hry i férových sportovních podmínek,“ osvětlil.

Tomáš Nejdl z Plzně se dostal do těsného sevření karvinské obrany.

Rossmann případ dovysvětluje: „Vnímáme, že jde o citlivou a taktickou věc, současně je ale důležité říct, že problém u tohoto konkrétního případu nastal primárně v usazení hráče na nevhodné místo po červené kartě. Právě to bylo předmětem následného opatření. Je vyloučené, aby divák jakýmkoliv způsobem vstupoval do hry a ovlivňoval ji.“

Házená plošné zákazy spíš nechystá. „I při velkých reprezentačních akcích, šampionátech, Lize mistrů přímý přenos zápasu běží současně na kostce i s opakovanými záběry. Plošně jako svaz nechceme zamezovat televizní produkci ve vyrábění co nejatraktivnějšího druhu obsahu,“ ubezpečuje Rossmann. „Jde o konflikt mezi tím zajistit pro diváka co nejatraktivnější přenos a současně zachovat smysl fair play. V dnešní době všechno běží díky technologiím prakticky v reálném čase z opakovaných záběrů na střídačce.“

Basketbal Debatujeme o tom

Český basketbal nahlodal model z EuroBasketu. V poslední čtvrtině zápasu se sice záběry z oddechových časů na obrazovkách objevovaly, ale bez zvuku a pohledu na trenérskou desku.

„Zatím se přikláníme k názoru, že je to věc, která může přispět ke sportovní transparentnosti. Určitě toto téma bude předmětem dalších diskuzí s našimi mediálními partnery a odhaduji, že se takového kroku dočkáme,“ cítí Peterka. Dodává, že od klubů takový požadavek nezaznamenal.

Případnou špionáž považuje Peterka za věc, která je v praxi ne tak snadná. „Je to něco, s čím se sportovní úsek musí vyrovnat, protože moderní technologie k dnešní době patří,“ míní marketingový ředitel federace. „S tím ale souvisí i rozvoj scoutingu a čím dál větší připravenost na taktické varianty soupeře. Navíc během televizního přenosu dochází k několikasekundovému zdržení signálu, takže během minutového oddechového času je složité zareagovat na taktickou variantu soupeře.“

Dusík EuroBasket přinesl kompromis

Podle Michala Dusíka, šéfredaktora sportovní redakce České televize, byla Karviná jediným týmem, který žádal, aby se nenatáčely jeho oddechové časy. „Zástupci klubu argumentovali tím, že soupeř sleduje televizní vysílání. Ve finále s Plzní jsme nakonec vyšli jejich požadavku vstříc,“ připomíná.

Michal Dusík (vpravo) během předávání Novinářských cen Ondřeje Sekory.

Dusík tvrdí, že jednání o (ne)snímání time outů stále běží.

„Je to samozřejmě problém, na který lze nahlížet ze dvou stran. Pochopitelně televizního diváka zajímá pohled ‚do kuchyně‘ a natáčení oddechových časů včetně zvuku a detailů z hloučku hráček či hráčů dodává televiznímu přenosu další dramatičnost,“ uvažuje dlouholetý sportovní komentátor a předseda Klubu sportovních novinářů. „Na stranu druhou chápu i pohled trenérů. Televizní přenos má v ideálním případě zpoždění v řádu sekund, maximálně nižší desítky sekund, a to dává týmům příležitost ‚odposlouchávat‘ soupeře a získané poznatky ještě předat hráčům.“

A právě tento důvod způsobil změny na EuroBasketu. „V rozhodujících fázích zápasu se točil oddechový čas bez zvuku a detailů, což mi přišlo jako dobrý kompromis,“ cítí Dusík. „Vím, že se podobný problém řešil třeba i v NHL, ale tam zvítězila snaha víc vtáhnout diváka do průběhu zápasu.“

Co zvítězí v českém basketbalu a házené?

Vadilo by vám, kdyby televize nesměla v přímém přenosu natáčet oddechové časy?

celkem hlasů: 43
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Liverpool vs. LeedsFotbal - 19. kolo - 1. 1. 2026:Liverpool vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
1. 1. 18:30
  • 1.56
  • 4.49
  • 5.90
Crystal Palace vs. FulhamFotbal - 19. kolo - 1. 1. 2026:Crystal Palace vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
1. 1. 18:30
  • 2.17
  • 3.41
  • 3.65
Ottawa vs. WashingtonHokej - - 1. 1. 2026:Ottawa vs. Washington //www.idnes.cz/sport
1. 1. 19:00
  • 2.16
  • 4.10
  • 2.97
Sunderland vs. Manchester CityFotbal - 19. kolo - 1. 1. 2026:Sunderland vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
1. 1. 21:00
  • 7.84
  • 5.08
  • 1.41
Brentford vs. TottenhamFotbal - 19. kolo - 1. 1. 2026:Brentford vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
1. 1. 21:00
  • 2.38
  • 3.57
  • 3.06
NY Islanders vs. UtahHokej - - 1. 1. 2026:NY Islanders vs. Utah //www.idnes.cz/sport
1. 1. 21:00
  • 2.38
  • 4.01
  • 2.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Špioni jako my. Natáčet oddechové časy, nebo ne? Mementem je finále házené

Chomutov, 22. 10. 2025, EuroCup FIBA basketbalistek, Levhartice Chomutov -...

Nová doba! Špionáž skrz televizní přenosy je snadnější než kdykoli dříve. Na posledním EuroBasketu už se proto nepřenášel zvuk a pohled na taktickou desku trenérů při time-outech v koncovkách zápasů,...

1. ledna 2026

Pastrňák se v historickém pořadí českých střelců v NHL dotáhl na druhého Eliáše

David Pastrňák z Boston Bruins před zápasem

Hokejový kanonýr David Pastrňák z Bostonu se v historické tabulce českých střelců v NHL dotáhl na druhého Patrika Eliáše. Devětadvacetiletý odchovanec Havířova si díky dvěma trefám na Silvestra v...

1. ledna 2026  10:49

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

1. ledna 2026  10:27

Nominace na ZOH 2026: Kanada představila hvězdy pro Milán, kdy tým oznámí Češi?

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

1. ledna 2026  10:01

A zase rozpaky. Kouč juniorů Augusta trnul: Někdy už je toho moc, tým má dvě tváře

Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta

Česká dvacítka si na světovém šampionátu rozhodně nevede špatně. Základní skupinu zakončila s třemi výhrami. Avšak vedle nich také třemi vystoupeními, kterým k ideálu něco scházelo. Proti Lotyšsku i...

1. ledna 2026  9:02

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

1. ledna 2026  8:13,  aktualizováno  8:46

Pastrňák třemi body řádil proti McDavidovi, další Češi asistovali

O puk se přetlačují David Pastrňák z Bostonu a Ryan Nugent-Hopkins (vlevo) z...

V silvestrovském programu hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Nejvíce vynikl tříbodový David Pastrňák (2+1), jenž režíroval triumf Bostonu 6:2 na ledě Edmontonu. Jednu přihrávku měli v dalších...

1. ledna 2026,  aktualizováno  8:45

Konec roku, konec zmaru. Krejčí a spol. se po sedmi porážkách dočkali jasné výhry

Vít Krejčí (vpravo) z Atlanta Hawks brání v zápase s Minnesota Timberwolves, u...

Konečně vítězství. Atlanta Hawks zastavili sérii nezdarů v NBA na sedmi, s basketbalisty Minnesota Timberwolves si doma poradili 126:102. Vít Krejčí za vítěze odehrál přes 25 minut a zařídil šest...

31. prosince 2025  23:33,  aktualizováno  1. 1. 8:41

Švýcarští junioři udolali Slováky, z prvních míst postupují Švédsko a Kanada

Švýcarský junior Jamiro Reber (vlevo) u puku, následuje ho Tobias Tomík ze...

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali v posledním čtvrtém utkání ve skupině A v St. Paulu třetí porážku, když podlehli Švýcarům 2:3. Slováci tedy půjdou do čtvrtfinále...

1. ledna 2026  8:10

Sparta by měla hledat nového gólmana, říká Vaniak. Věří, že Slavia míří za titulem

Brankář Martin Vaniak ve slávistickém dresu v utkání veteránů během...

V říjnu oslavil pětapadesáté narozeniny, ale chytat nezapomněl. Martin Vaniak byl vyhlášen nejlepším slávistou silvestrovského derby veteránů i díky tomu, že v závěru chytil Tomáši Čížkovi penaltu....

1. ledna 2026  7:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

31. prosince 2025,  aktualizováno  1. 1. 5:21

Nedovy historky brankářské. Zachránce psů, ukradené hole i náfuka Treťjak

Premium
Před padesáti lety emigroval Václav Nedomanský, idol hokejového...

Mnohokrát překazili Václavovi Nedomanskému radost, když mu lapili nebo vyrazili náramně povedenou střelu. Nicméně ani on brankáře nešetřil. Na nejvyšší úrovni jim legendární hokejový kanonýr nasázel...

1. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.