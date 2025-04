Zkrotit se nedám! Trenér házenkářek Čurda: Přináším emoce, Hlavatý rozvahu

Berete už postup za jistotu? Výhra 35:19 je drtivá.

Budeme opatrní, jde o první krok, byť vynikající. Budeme chtít v odvetě zopakovat stejný výkon. Jdeme novým směrem, každý takový zápas potřebujeme, abychom se zlepšovali.

Jaký je ten směr?

Naše hra má být založená na vynikající spolupráci obrany s brankářkou, z toho rychlá přechodová fáze. A chceme víc rotovat sestavou. Což bylo vidět, na hřiště se dostalo velké množství hráček a každá, která nastoupila, odvedla velmi dobrý výkon. I díky tomu jsme udrželi kvalitu hry celou dobu.

Po víc než dvou letech jste povolali veteránky Korešovou a Kvášovou. Vezmete je i na šampionát, který koncem roku hostí Německo a Nizozemsko?

Takhle daleko jsme to neřešili. Řešili jsme, že potřebujeme jejich pomoc, protože máme mladý tým. Vypadla nám Markéta Jeřábková, máme zraněné Natálii Kuxovou a Julii Frankovou, což už jsou zkušené hráčky. A my k našim mladým potřebovali někoho se zkušeností, proto jsme je oslovili a ony souhlasily. V zápase ukázaly, že jsou v reprezentaci právem.

Na šampionátu budete obhajovat 8. místo, české maximum. Laťka je vysoko.

Osmé místo na světě, to je velký výsledek. Chceme jít krok za krokem. Vím, že to je možná otřepaná fáze, ale my chceme nejdříve postoupit na svět, potom postoupit ze základní skupiny. To jsou prvotní cíle.

Jak jste si s Tomášem Hlavatým rozdělili práci? Jste rovnocenní trenéři.

Tomáš si vzal na starosti útok a já obranu. A když má jeden z nás důvod něco říct tomu druhému, vždycky se domluvíme. Takhle to máme postavené. Vůbec se nehádáme, naše souhra je výborná. Už jsme spolu spolupracovali, když jsem přišel do ženské složky a Tomáš byl ve špičkovém norském Kristiansandu.

Co slovenský trenér do týmu přináší?

Velkou rozvahu a klid. Myslím, že on není tak emotivní jako já. My se v tom velice dobře doplňujeme. A výborně zná klíčové momenty v těžkých zápasech. To bylo vidět i v utkání s Ukrajinou. Řekl, co se má zahrát, a zafungovalo to.

Vlevo kouč Tomáš Hlavatý, vpravo rozostřený Daniel Čurda.

Musel vás krotit?

To zase ne, já se nedám! (smích)

Budete mít dost času tým přetvořit k obrazu svému?

Doufejme, že ano. Máme ještě půl roku, několik srazů. Baráží se loučí Alena Stellnerová, budeme hledat dalšího pivota. Chceme srazy využít, abychom vytipovali další mladé hráčky, které nám do konceptu rychlé házené budou pasovat.

V jakém stavu jste reprezentaci převzali od trenéra Dahla?

Výsledky měl velmi dobré a myslím, že jsme navázali na to, co pan Dahl nastavil. Z velké části. Děláme menší změny co se týká přechodové útočné fáze, je to víc systémové. Jinak jsme vsadili na to, co tady Dahl s Oustropem vytvořili.

Ukrajinu jste hostili v chomutovské hokejové aréně. Jaké to je pro házenou prostředí?

Myslím, že to byla premiéra ženské reprezentace v takové aréně, ještě jsme v žádné podobné nehráli. Přišlo 1 500 diváků, skvělá atmosféra. Když jsme k týmu nastoupili, řekli jsme, že chceme emoce od našeho týmu k fanoušků a od fanoušků k nám, což se přesně vyplnilo. Užili jsme si to.