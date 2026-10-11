Mistrovská Plzeň porazila ve šlágru házenkářské extraligy Zubří

Duel mezi druhou Plzní a čtvrtým Zubřím byl podle očekávání vyrovnaný.
Týmy se několikrát vystřídaly ve vedení, nicméně první poločas skončil 15:15. Po přestávce si hosté vybudovali až čtyřgólový náskok 21:17 a ještě ve 45. minutě vedli 23:20, pak se ale Západočeši nadechli k obratu a díky několika gólovým sériím si vybudovali klíčový náskok.
Plzeň táhl jako tradičně Jakub Douda, jenž potvrdil pozici jednoho z nejlepších střelců soutěže 11 brankami. V dresu poraženého týmu se osmkrát prosadil šestatřicetiletý bývalý reprezentant Jakub Hrstka.