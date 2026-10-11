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Mistrovská Plzeň porazila ve šlágru házenkářské extraligy Zubří

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  14:12

Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Házenkáři Plzně vyhráli šlágr 6. kola extraligy se Zubřím 30:27 a udrželi se v kontaktu s vedoucí Karvinou. Mistr ztrácí na svého největšího rivala z posledních let bod: Baník je dosud stoprocentní, Talent tým ztratil pouze zářijovou remízou s Lovosicemi.

Duel mezi druhou Plzní a čtvrtým Zubřím byl podle očekávání vyrovnaný.

Týmy se několikrát vystřídaly ve vedení, nicméně první poločas skončil 15:15. Po přestávce si hosté vybudovali až čtyřgólový náskok 21:17 a ještě ve 45. minutě vedli 23:20, pak se ale Západočeši nadechli k obratu a díky několika gólovým sériím si vybudovali klíčový náskok.

Plzeň táhl jako tradičně Jakub Douda, jenž potvrdil pozici jednoho z nejlepších střelců soutěže 11 brankami. V dresu poraženého týmu se osmkrát prosadil šestatřicetiletý bývalý reprezentant Jakub Hrstka.

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