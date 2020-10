V Havlíčkově Brodě vyhlížejí přílet showmana Shoumana i evropské poháry

Jedinou cestou, jak čelit aktuální druhé vlně pandemie koronaviru v České republice, je podle majitele havlíčkobrodského klubu stolních tenistů Miroslava Jinka úplné vypnutí ekonomiky, takzvaný lockdown.



„Nejsem specialista, epidemiolog. Ale myslím si, že současné kroky vlády jsou spíše chaotické. Nevidím světlo na konci tunelu. Můj osobní názor je takový, že dokud se to neuzavře celé, jako to udělali v Izraeli, tak ten klid nebude,“ je přesvědčen Jinek.

„Dovedu si představit, že tři týdny budeme všichni doma a nebudeme mít koho nakazit. A potom to může zase půl roku relativně fungovat,“ přemýšlí Jinek. „Ale jestli někdo čeká na nějaký zázrak, vakcínu Sputnik a tak dále, tak fakt nevím,“ krčí rameny.

Jednoznačnou chybu vidí na straně vlády. „Tak, jak se prsí, že při první vlně nás zachránili, tak teď by se měli prsit, že nás pos...,“ používá ostřejší výraz. „Dělají částečná opatření, která nás všechny strašně bolí. Ať je to v podnikání, ve sportu... Kdyby to haltli hned, když byly nějaké dva tři tisíce nakažených denně, vyšlo by to celkově na méně peněz. Nemusely by se stavět záložní špitály, polní nemocnice. To je podle mě úplný nesmysl,“ zlobí se.

„Bylo by to vyřízené za tři týdny, jako v Izraeli, kde mají dnes tisícovku nakažených denně. Ale tím, že nechají otevřené automobilky a další podniky, kde vám za den do práce projde 5 000 lidí jednou bránou, tak je nereálné, aby někdo nakažený nebyl,“ je přesvědčen.

Onemocnění covid-19 rozhodně nebere na lehkou váhu. „Neumím si představit, jak to udělat jinak. Možná to pustí a brzy budou plné nemocnice, jako že tomu vše nasvědčuje. Ale tam nejde o nás mladší lidi, ale doopravdy o naše rodiče, babičky, dědy. A je to fakt husté,“ dodává.