Zápasnice Hanzlíčková se těší z bronzu: Výsledek mě nakopl do další práce

„Potřebovali jsme nějaký čas na to, aby si to sedlo. Teď to konečně nese ovoce. Cítila jsem se skvěle a je vidět, že nám spolupráce svědčí,“ řekla svěřenkyně trenéra Jana Žižky.

„Tenhle výsledek mě obrovsky nakopl do další práce. A vůbec mi to ukázalo, že jdeme správným směrem a že v tom mám pokračovat. A taky nám to ukázalo pár chyb, na kterých je potřeba pracovat,“ doplnila.

Třicetiletá Hanzlíčková si na šampionátu neolympijských vah spravila chuť po nevydařené kvalifikaci na olympijské hry v Paříži. V albánské metropoli musela startovat ve vyšší hmotnostní kategorii, normálně zápasí ve váze do 68 kg.

„Úplně jsem nevěděla, co od toho čekat, protože jsem tuhle váhu zápasila poprvé. A byť to jsou jenom čtyři kila, tak u ženských je ten rozdíl docela znát,“ uvedla Hanzlíčková s tím, že se všemi soupeřkami se na šampionátu utkala poprvé v kariéře.

Členka Hellasu Brno na turnaji nejprve porazila Rusku Vusalu Parfianovičovou, poté ve čtvrtfinále podlehla nasazené jedničce Žamile Bakbergenové z Kazachstánu. Vzhledem k tomu, že její přemožitelka postoupila do finále, dostala brněnská rodačka šanci v opravách. V nich zdolala na lopatky jak Moldavku Emilii Creciunovou, tak v duelu o bronz i Mongolku Bolortungalag Corigt.

„Pro mě je vždycky nejtěžší první zápas. Protože nevíte, jak jste na tom, dokud nevstoupíte na žíněnku a nezačnete zápasit. Ale dopadlo to, takže potom už se mi zápasilo dobře,“ řekla Hanzlíčková, jež má ve sbírce také stříbro a dva bronzy z mistrovství Evropy. Jejím maximem z MS bylo až dosud páté místo z Osla 2021.

Z Tirany se Hanzlíčková vrátila ve čtvrtek, nyní bude hlavně odpočívat. „Teď mám v plánu dva týdny nedělat vůbec nic. A potom se začneme zase připravovat, protože nová sezona je za dveřmi,“ prohlásila.

„Příští rok bude mistrovství světa v Bratislavě, což je skoro domácí půda. Takže na to se chci pořádně připravit, protože určitě přijede spousta mých kamarádů, když to budou mít takový kousek,“ doplnila s tím, že příští olympiádou v Los Angeles za zatím nezabývá.