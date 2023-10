Muž s dírou ve tváři. Jak Pollard pro Jihoafričany vykopal další světové zlato

Muž, který se narodil pro klíčové momenty. „Byl to velký okamžik. Ale přesně takové jako hráč prožít chcete,“ říkal.

Přitom na šampionátu ve Francii vůbec nemusel být. Když se v létě uzavíraly soupisky, jeho zranění lýtka se vůbec nelepšilo a tak ho trenéři Erasmus a Nienaber z původní třiatřicetičlenné nominace vynechali.

Ale v září už během turnaje se situace změnila. Pollard odehrál pár minut za svůj klub z Leicesteru v přípravném utkání těsně před startem anglické ligy. A Jihoafrické republice se hned v úvodním duelu proti Skotsku zranil rojník Malcolm Marx, kterého ze soupisky škrtli.

Očekávali byste, že trenéři za Marxe dodatečně povolají specialistu na autová vhazování a práci v mlýnech. Ne, ukázali na Pollarda, jenž přitom nastupuje na útokové spojce, což je něco jako režisér hry a většinou vynikající kopáč. Prostě zcela rozdílný post.

Jedničkou na útokové spojce byl Mannie Libbok, jako náhradní varianta byl určen Damian Willemse, jenž nastupuje na pozici zadáka. To jsou podobné pozice.

Ale Erasmus a Nienaber moc dobře věděli, co dělají. Ve hře Jižní Afriky se totiž nestane nic, co by oni sami neočekávali. Byl to však také risk, protože v týmu zůstal jen jediný ortodoxní mlynář Mbongeni Mbonambi, dvojka za Marxem.

Pollard nastoupil až do závěrečného utkání ve skupině proti Tonze. Ve čtvrtfinále proti Francii i v semifinále proti Anglii dostal v základní sestavě ještě přednost Libbok.

Nejdřív si ve čtvrtfinále nevedl zle, ale zvrat v utkání přišel až s příchodem Pollarda. Proměnil kop po pětce, kterým tým otočil skóre na 26:25. A vzápětí z trestného kopu zvýšil. Domácí už jen snížili na konečných 29:28.

„Libbok je vynikající hráč, ale při kopech na bránu není konzistentní. S Pollardem tým své trestné kopy líp využije,“ schodovali se experti.

Proti Anglii šel Pollard do hry už po půlhodině. Libbokovi se nedařilo, nesvědčil mu průběh hry, který nastavila Anglie. Ještě jedenáct minut před koncem vedla 15:6. Následně Jihoafričané položili pětku, Pollard konverzí snížil na 15:13 a dvě minuty před koncem trefil mezi tyče i trestný kop z poloviny hřiště. 16:15 pro Jihoafričany.

„Nervy? Ne, byla to zábava,“ smál se Pollard do televizní kamery. Už proti Francii jeho rozdílový kop musel uletět padesát metrů. „Právě po zápase s Francií jsem si hodně věřil. Takový byl plán, hrát dobře ve skrumážích a získat z nich trestný kop. To proti Anglii byla jediná cesta k vítězství.“

Na finále už Pollard figuroval v základní sestavě, Libbok nebyl ani na lavičce. I proto, že vedení týmu se rozhodlo pro neobvyklé složené lavičky náhradníků - sedm rojníků a jeden útočník.

„Možná, že si Manie zasloužil hrát. Ale pro nás je zásadní, abychom z třiatřiceti hráčů vybrali na zápas ty správné, ne nutně ty nejlepší,“ řekl kouč Jacques Nienaber. „Ti, kteří se do sestavy nedostanou, svou roli přijmou.“

„Jsme vděční za celý tým. Pořád si navzájem připomínáme, že pokud budeme úspěšní, řekneme, že vyhrála Jihoafrická republika a ne ti, kteří byli zrovna na hřišti,“ zdůraznil kapitán Siya Kolisi.

Ve finále dostal Pollard šanci se ukázat už po dvou minutách. Kop z dobré vzdálenosti mu však úplně nesedl, míč narazil do tyče, ale poté se odrazil správně pro Jihoafričany. Ani druhý kop Pollarda nebyl ideální, byť byl nakonec úspěšný. Možná i proto, že oba kopy byly z jasných pozic a očekávalo se, že je promění, byl Pollard nervózní.

Vždyť například před čtyřmi lety ve finále v Japonsku první kop ve druhé minutě minul. A fanoušci v diskuzích i na sociálních sítích ho pro zbytek zápasu odepsali. Udělali chybu, Pollard už další ne.

V sobotu proti Novému Zélandu se nespletl ani jednou.

V devětadvaceti Handré Pollard odehrál už třetí mistrovství světa. V roce 2015 v Anglii svými 93 body pomohl Jihoafrické republice k bronzu.

O čtyři roky později v Japonsku jich měl na kontě sice jen devětašedesát, ale z toho dvaadvacet nakopal ve finále proti Anglii (32:12). A v sobotním boji o zlato v Paříži zaznamenal všechny body svého týmu.

Ač má zásadní podíl na všech medailích, mezi vrcholnými turnaji občas nebývá v dobrém rozpoložení.

„Poslední čtyři roky byly zajímavé, spousta pádů, po kterých jsem se musel drápat zase nahoru,“ poznamenal Pollard. „Covid, pak zranění, když jsem působil v Montpellieru. Pak letos další zranění před semifinále anglické ligy,“ vzpomínal. „Vypadl jsem z nominace, pak se zase vrátil. Prostě pořád pády a vzestupy.“

Pollard je jedním ze současných mistrů světa, kteří hráli důležitou roli na šampionátech do dvaceti let. Jihoafrická republika v roce 2012 doma získalo zlato, o rok později bronz a v roce 2014 stříbro.

Když se v jedenadvaceti dostal do výběru pro seniorské MS 2015, byl jen náhradníkem. Ale po šokující porážce v úvodním duelu s Japonskem na útokové spojce nahradil Patricka Lambieho a už ho do sestavy nepustil.

Osmnáct bodů ve čtvrtfinále proti Walesu (23:18), patnáct bodů v semifinále proti Novému Zélandu (18:20) a čtrnáct bodů v boji o bronz proti Argentině (24:13). Tenkrát už v týmu byli i jeho dnešní spoluhráči Kolisi, Du Toit, Nyakana, Etzebeth, Kriel, De Allende, Le Roux a Malherbe. Další zažili předchozí titul v roce 2019.

„Měli jsme tady hodně zkušený tým, spousta hráčů už finále hrála a byla na třetím mistrovství světa. Myslím, že právě ta zkušenost byla hodně důležitá. Máme úžasnou partu, všichni jsou válečníci. Ušli jsme spolu dlouhou cestu,“ řekl po sobotním finále v Paříži kouč Nienaber.