Drsná srážka zvedla emoce, házenkáři v Brně se málem poprali při rozstřelu

Závěr utkání čtvrtého s pátým celkem základní části extraligy provázely velké emoce, ne však proto, že by se bitva na hřišti nebo v hledišti nějak nezvykle vyostřila. O vše se „postaral“ vyrovnaný průběh, koncovka, v níž si Lovosice vynutily rozhodující rozstřel vyrovnáním na 30:30 jednu vteřinu před koncem, a pak dramatické sedmičky.

V jejich třetí sérii se dění nečekaně zvrtlo. Za domácí proměnil osmnáctiletý mládenec Tomáš Vomáčka, a když se za oslavného pumpování rukou vracel na svoji stranu, čelem do hřiště a zády k lovosické lavičce, srazil před lavičkou hráče soupeře.

K srážce došlo podle záznamu na rozhraní hřiště a zámezí. Vomáčka byl ve výskoku a soupeře srazil pravým loktem.

„Absolutně jsem ho za sebou netušil. Prý jsem ho trefil loktem do obličeje. Nebylo to záměrně,“ sypal ze sebe Vomáčka, zdrcený jak tím, že Brňané nakonec utkání prohráli 34:35, tak proto, že z incidentu vyšel s modrou kartou. Ta ho posílá na disciplinárku. „S tím verdiktem nesouhlasím,“ řekl.

Co se vlastně stalo?

S radostnými gesty směrem k tribuně odbíhali z místa rozstřelu všichni brněnští hráči. Jen Vomáčka ale běžel tak blízko lavičce soupeře, že došlo ke střetu. „Viděl jsem však hráče Lovosic, že stojí asi metr a půl v hřišti, že se nemůže nic stát. Najednou náraz, někdo do mě žduchá, vidím borce ležet na zemi. Úmysl ze své strany vylučuju,“ dušoval se.

Náraz rozběhnutého Vomáčky vykonal svoje, knockoutovaný borec zůstal ležet na zemi. Lovosičtí se okamžitě vyrazili vrhnout na Vomáčku, toho přiběhli bránit jeho spoluhráči a už to vřelo.

„Z mého pohledu nešťastná situace z obou stran. Náš hráč si měl pohlídat, kudy běží, a ten z Lovosic, který ho viděl, kudy jde, si měl pohlídat svoje postavení. Zbytečně to přililo emoce,“ pronesl brněnský házenkář Jakub Bosák.

Chladné hlavy převážily

Že se potyčka nezvrhla v boxerskou vložku bylo především zásluhou dostatečného počtu „chladných hlav“ na obou stranách. Za domácí mezi prvnímu přiběhl kapitán a brankář Vít Pyško a situaci klidnil, takže převážně zůstalo u strkání, křiku a zahání za dres.

„Nikdo neměl zájem být agresivní. Jsou to emoce, to k tomu patří. Měly by se udržet na uzdě, neviděl jsem ale úmysl někoho napadnout. Též si myslím, že šlo o nešťastnou shodu okolností,“ mínil i lovosický trenér Ján Lajčák.

Chumel trval krátce, brzo se ho podařilo rozehnat. Na tiskovce už mezi hráči a trenéry nebyla znát jediná známka neklidu. „Viděl jsem, jak se to seběhlo k sobě, tak jsem vyběhl taky. Nic se nestalo, dvakrát jsme se žduchli,“ usmíval se i vyklidněný Bosák.

Momentka ze zápasu Handballu Brno (v modrém) a Lovosic ve čtvrtfinále extraligy. S míčem Jan Kupa z Lovosic. (22. března 2025)

Nejtěžší hlavu tak měl nakonec z incidentu delegát utkání, který musel vše sepsat do zápisu. Kvalitní video z konfliktu k dispozici neměl, přenos na serveru TVCOM.cz přestal běžet ještě před koncem normální hrací doby.

„Chybí bohužel záznam posledních deseti minut, není to naše chyba,“ reagoval domácí klub.

Potyčka výsledek zápasu nijak neovlivnila, zlobu na straně domácích ale vyvolala modrá karta pro Vomáčku. „Nechápeme závěrečný trest, který z toho pro naši stranu vyplynul. Nevíme, co si o tom myslet. Modrá karta může být pro hráče stopka, to je zvláštní,“ trpce konstatoval Bosák.

Druhý zápas série na tři výhry se hraje v neděli opět v Brně a domácí v něm už budou mít nůž na krku. Jet do Lovosic za stavu 0:2 by pro ně představovalo kritickou situaci.