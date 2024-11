Jediné Evropanky mezi elitou? Bomba, hlásí šampionky Matelová s Balážovou

„Účast na WTT Finals pro mě znamená bonus za celou sezonu,“ popisuje Matelová v rozhovoru pro iDNES.cz.

Na akci, jež začala ve středu v japonské Fukuoce, se na základě letošních výsledků probojovalo nejlepších šestnáct hráčů, stejný počet hráček a osm mužských a osm ženských deblových párů.

Matelová s Balážovou jsou v pavouku čtyřhry jedinými Evropankami, zbylých sedm dvojic tvoří asijské stolní tenistky.

Už ve středu startuje v japonské Fukuoce poslední významný turnaj světového okruhu WTT Finals



Mezi nejlepšími osmi páry ve čtyřhře je jediný z Evropy - naše mistryně z Lince @hmatelova a @barborbalazova



Na úvod je čekají domácí Miyuu Kiharová, Miyu Nagasakiová, se kterými hrály naposledy loni ve čtvrtfinále MS ❌ A mají jim tak co vracet!



#ceskystolnitenis #czechtabletennis #tabletennis #wttfinalsfukuoka2024

„Což ukazuje, že je fakt velký úspěch, že jsme se sem dostaly,“ uvědomuje si Matelová. „Je to pěkná a prestižní akce na závěr roku, a tím, že jsme tu jako jediné Evropanky, tak si účasti vážíme ještě víc.“

Česko-slovenské dvojici pomohl k pozvánce především měsíc starý titul z evropského šampionátu v Linci, kromě toho letos ovládly i turnaj světového okruhu v Manchesteru.

„Uprostřed roku jsme si pohrávaly s myšlenkou, že bychom se na Finals mohly dostat,“ prozrazuje Balážová. „Před mistrovstvím Evropy jsme byly na jedenáctém nebo dvanáctém místě, takže jsem si myslela, že nám to nevyjde, ale díky zlatu jsme se kvalifikovaly.“

Obě potěšilo, byť zároveň mírně vyčerpalo, že po překvapivém triumfu se kolem nich točila velká pozornost. Rozdaly několik rozhovorů a plnily další povinnosti.

„Jsem ráda, že se o nás hodně psalo a titul měl mediální dopad. Není to tak, že by mě lidi pravidelně poznávali na ulici, ale občas se mi to stane, což beru jako úsměvné a milé,“ přibližuje 34letá Matelová.

Teď už se sehrané parťačky soustředí na poslední mezinárodní akci v sezoně – do WTT Finals vstoupí ve čtvrtek před polednem proti domácímu páru Miju Kiharaová, Miju Nagasakiová.

Stolní tenistky Hana Matelová (vlevo) se Slovenkou Barborou Balážovou se hecují ve finále čtyřhry na ME v Linci.

„Ve čtvrtfinále loňského mistrovství světa jsme s nimi prohrály 2:3, takže jim máme co vracet,“ hlásí sebevědomě Matelová.

Těší ji, že duel dostal atraktivní večerní termín, očekává zaplněnou halu, která Japonky požene. „Ale porazit je určitě můžeme. Vyhraný zápas na tomto turnaji by byl skvělý.“

Motivuje je i fakt, že ve čtyřhře se na závěrečném podniku sezony soutěží naposledy. Příště ji vystřídá mix, který je na rozdíl od klasického deblu olympijskou disciplínou.

Matelová s Balážovou se mezi nejlepších osm párů roku prosmýkly už potřetí, a tak dobře znají skvělou organizaci, která turnaj provází. Ve Fukuoce se navíc hraje o štědrou dotaci 700 tisíc dolarů, v přepočtu necelých 17 milionů korun.

„Být mezi takovou elitou je skvělé, protože tento rok jsou všechny páry velmi silné,“ cení si slovenská reprezentantka. „Je to fakt bomba, jsem na nás pyšná.“