Olympijská kvalifikace byla psychicky hodně náročná, říká Matelová

Hana Matelová v červenci vyrazí na svou třetí olympiádu. Ale bude jí i trochu smutno. Z českých stolních tenistů a tenistek bude totiž v Paříži jediná... „V Rio de Janeiru jsme byli čtyři, minule v Tokiu tři a teď jsem sama,“ pokrčila rameny čtyřiatřicetiletá Hana Matelová.

Každopádně nějaké zkušenosti už máte, že?

Určitě. Jsem ráda, že se mi to povedlo, ale nynější kvalifikace byla asi nejvíce psychicky náročná, celý ten rok.

Vaši účast v Paříži definitivně potvrdilo umístění ve světovém žebříčku z tohoto týdne, na němž jste sedmdesátá šestá. Jak náročné pro vás bylo čekání, zda to vyjde?

Body jsme s trenéry počítali průběžně, takže už jsem to trochu věděla dopředu. Minulý týden jsem ještě hrála turnaj ve Slovinsku a tam už jsem tušila, že mi nasbírané body budou stačit, protože holky, které byly za mnou, by musely urvat fakt velkou porci bodů, což při tamější kvalitní účasti bylo skoro nereálné. Mně se k tomu povedl předchozí turnaj v Argentině.

Co si od účasti v Paříži slibujete?

Před tím jsem hrála v Riu a Tokiu, které bylo covidové, navíc se nám vůbec nepovedlo. Pavel Širůček byl pozitivní, celá olympiáda byla taková nehezká, takovou nechcete zažít. I proto jsem měla velkou motivaci dostat se ještě do Paříže. Těším se, že se tam přijede podívat rodina. A snad navážu na velmi solidní výkony, které jsem teď měla. A jelikož z každé země mohou na olympiádu nejvýše dvě hráčky, porvu se o co nejlepší výsledek.

Není smutné, že jedete na nadcházející olympijské hry jako jediná česká stolní tenistka?

Je to blbé pro náš sport. I pro to jsem trochu na sobě cítila tlak, že by bylo dobré, aby se tam vůbec někdo dostal. Tou účastí aspoň mohu vrátit podporu, kterou mám od svazu.

Čím to je, že se český stolní tenis nezvedá?

Konkurence hlavně v holkách z Asie je obrovská. Navíc naše hráčky letos nebyly zdravotně fit. Doufám, že se dají do kupy a zabojují o Los Angeles, kde bude olympiáda za čtyři roky. Pokud jde o kluky, tak Pavel Širůček, který byl se mnou v Tokiu, byl po covidu, co tam měl, půl roku zraněný a od té doby se z toho nevymanil. Největší šanci dostat se do Paříže měl Luboš Jančařík. Ale nechci za ně mluvit...

Přesto, v čem byla chyba?

Řekla bych, že neměli dobře zvolený kalendář, aby v průběhu roku nasbírali potřebné body. Ty mohli získat i za cenu toho, že by třeba letěli do peruánské Limy, nebo Argentiny. My jsme donře zvolili turnaje. K tomu jsem měla doma čas na přípravu, vše jsme výborně nastavili s trenéry Renatou Štrbíkovou a Šukajem.

Šukajem?

(Smála se) Tak mu říkáme, ale jmenuje se Xu Kai. Je to Číňan, který už dlouho žije v Polsku (od roku 1994). K české reprezentaci přišel místo Petra Nedomy a spolu s Renatou Štrbíkovou jsme vytvořili takové trio, což mi dodalo potřebný impuls.

Říkala jste, že jste se připravovala doma. V Národním tréninkovém centru v Havířově?

Ano, tam jsem od roku 2021. Před tím jsem trénovala v Düsseldorfu, ale covidové podmínky tam byly pro cizince hodně nepříznivé, takže když tady svaz otevíral centrum, rozhodla jsem se, že se přestěhuji do Havířova.

A máte to i blíže do Zlína, odkud pocházíte, že?

Stěhování přineslo výhody i nevýhody. Ano, mám to blíž do Zlína. Naproti tomu tréninková skupina v Německu byla top, nejlepší v Evropě bych řekla. To tady není, ale zase tu mám trenéry a v mém věku jsem potřebovala nový impuls. Vyšlo to dobře.

Minulých šest sezon jste na klubové úrovni odehrála ve Francii. Budete tam pokračovat?

Ne, od příští sezony bych měla být v Itálii, ale klub vám ještě neřeknu. Po šesti letech to chtělo změnu, ale do Étivalu bylo i náročné cestování. Létala jsem do Basileje a odtamtud přejížděla do Francie.