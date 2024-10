Začátky mistryně Evropy? Nebavilo mě hrát si s panenkami, vzpomíná Matelová

Loni na mistrovství světa prohrály ve čtvrtfinále těsně 2:3, na jaře v Dauhá tedy chtějí výsledek ještě minimálně o kolo vylepšit. „Budeme vysoko nasazené, takže se vyhneme těm úplně nejlepším párům. Kdybychom hrály jako na Evropě, tak myslím, že medaili můžeme získat,“ naznačila 34letá Matelová na úterní tiskové konferenci po návratu ze zlatého ME v Linci.

Je pro vás titul mistryně Evropy největším počinem kariéry?

Jednoznačně. Sice bych nechtěla shazovat ani předchozí úspěchy jako bronz z Evropských her nebo vítězství na turnaji v Tunisku, ale mistryně Evropy zní nejlíp. Ještě mi to nedochází, večer se sama sebe ptám, jestli je to vůbec pravda. Pak kouknu na videa a vidím, že to pravda je.

Už jste se slovenskou spoluhráčkou Balážovou úspěch oslavily?

V Linci jsme něco málo stihly, ale nic divokého. Byly jsme hodně unavené, protože turnaj byl dlouhý. Ale v menším kruhu jsme si to užily a určitě ještě něco naplánujeme.

Bylo pro vás speciální, že vás v Linci podporovala i rodina?

Ano, je krásné, když takový úspěch můžete prožívat s nejbližšími. Mamka je můj úplně největší fanoušek, jezdila se mnou už po okresních přeborech. A taťka s jeho sestrou přijeli na finále. Bylo moc fajn je tam mít.

Právě rodiče vás ke stolnímu tenisu přivedli, že?

Ano. Taťka hrával třetí ligu, takže u nás o víkendu existoval jen ping-pong. Mám staršího bráchu, který s ním začal chodit nejdřív, a já byla aktivní dítě, nebavilo mě sedět doma a hrát si s panenkami, tak jsem začala taky. A už jsem u toho zůstala.

Stolní tenistky Hana Matelová (vpravo) a Slovenka Barbora Balážová pózují s medailemi a poháry pro mistryně Evropy ve čtyřhře.

Vybavily se vám po titulu vzpomínky na vaše začátky?

Bohužel ne. Ale v pondělí jsem si četla komentáře na Facebooku a psala tam jedna slečna, že proti mně hrála okresní přebor, porazila mě a brala to jako obrovský skalp.

Který ze zápasů na šampionátu byl pro vás nejnáročnějším?

Hned první kolo, ve kterém jsme měly nejtěžší možný los. A když jsme vyhrály, ukázalo nám to, že můžeme hrát dobře, a nastartovalo nás to až do finále.

Kdo byl v průběhu turnaje nejvíc nervózní?

Z nás třech (i s trenérkou Renátou Štrbíkovou) nejvíc Bára. Před finále mi říkala, že cítí až paniku, ale zase bylo fajn, že si to přiznala. Navzájem jsme se podporovaly, zvládly jsme to dobře.

Po šampionátu jste oznámila, že budete v kariéře ještě pokračovat. Kdy jste se takto rozhodla?

Už před mistrovstvím. Měla jsem nějaké osobní problémy, takže se svazem jsem se domluvila na pokračování ještě minimálně o jeden rok. Ale tím, že mistrovství Evropy v jednotlivcích hrajeme jednou za dva roky, tak je možné, že to byl můj poslední individuální šampionát.

V reprezentaci vás doplňují mladší spoluhráčky. Může je vaše zlatá medaile namotivovat?

Doufám, že ano. Velký úspěch nám dlouho chyběl, tak doufám, že ho využijeme i po této stránce. Ale je to pro mě nová situace. Dřív jsme po turnajích jezdily stejně staré holky, teď je to strašný rozdíl. Třeba oproti Hance Kodetové jsem o dvacet let starší, mohla bych být její mamka. Už kolem sebe nemám takovou partu a jezdit na turnaje sama mě nebaví.

V aktuální ligové sezoně hrajete v Itálii, jak se vám tam líbí?

První zápasy mě teprve čekají. Jsem zvědavá, klub je na Sardinii, tak se těším i na dobré počasí. Po šesti letech ve Francii jsem potřebovala změnu, poznat jiné prostředí i jiné soupeřky.